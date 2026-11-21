이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 방문, 지방 중심 AI 인프라 투자와 첨단시설 건설 인력 부족 문제 해결을 위한 정부 차원의 노력이 필요함을 강조했다.

이재명 대통령은 21일(일요일) 영남권 메가프로젝트 중 하나인 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 직접 방문하여 시설 현황을 점검했다. 이 자리에서 대통령은 지방 중심의 인공지능 인프라 투자를 추진함으로써 지역 간 균형 발전을 실현해야 한다는 입장을 강력하게 피력했다. 이는 단순한 현장 점검을 넘어, 국가 경쟁력 강화와 지역 발전이라는 두 마리 토끼를 잡는 전략적 의도가 담겨 있음을 시사한다.

지방 AI 인프라와 새로운 성장 동력

이 대통령은 이날 "인공지능 데이터센터는 반도체의 주요 수요처일 뿐만 아니라, 향후 로봇 및 자율주행차량과 같은 피지컬 AI를 뒷받침하는 핵심 기반 시설"이라고 정의했다. 그는 과거 경부고속도로가 한국 산업화의 출구를 열었던 것처럼, 이제는 인공지능 고속도로가 대한민국의 AI 대전환을 이끌 것이라고 전망했다. 이러한 비전을 통해 AI 인프라가 단순한 기술 수용을 넘어 경제 구조의 근본적 전환점이 될 것임을 밝혔다.

Also read 앤트로픽 나스닥 상장, AI 안전과 공익 동시 추구 선언

과거에는 이러한 중요한 인프라 투자가 주로 수도권에 집중되어 있었지만, 이번 프로젝트는 지방을 중심으로 진행되고 있다는 점이 특이하다. 이 대통령은 "이런 사례는 지방에서도 첨단 산업이 가능하며, 이것이 새로운 성장 모멘텀을 만들어낼 수 있음을 입증하는 실제적 증언"이라고 강조했다. 이를 통해 수도권 집중으로 인한弊害를 해소하고 지방에 새로운 기회를 창출하며 국가 과제로서의 균형 발전 문제를 해결하는 핵심 장치가 될 것이라고 진단했다.

반도권 메가프로젝트와 이어지는 정책 흐름

이번 울산 방문은 지난 12일 충남 아산에서 열린 삼성전자 온양캠퍼스 착공식에서 충청권 메가프로젝트를 점검했던 흐름과 맥을 같이한다. 이 대통령은 영남과 충남 등 주요 권역에서 메가프로젝트를 직접 챙기며 지방 균형 발전이라는 국가 화두를 일관되게 추진해 왔음을 보여준다. 이러한 연속선은 지역별 특화 산업과 인프라 구축을 통해 전국 각지가 경제적 자립성과 성장 잠재력을 확보하도록 돕는 정책 방향을 제시한다.

Advertisement

대통령은 특히 첨단시설 공정 과정에서 겪고 있는 인력 부족 문제가 심각한 수준이라고 지적했다. 그는 "전반적인 보고를 통해 보면 첨단 시설 공정에 인력이 매우 부족하다"며, 반도체 팹 구축 현황 역시 인력 수급이 상당히 어려운 상태임을 언급했다. 앞으로 데이터센터 건설 등 관련 사업이 더욱 확대될 경우 건설 인력 문제는 더욱 심각해질 것으로 내다봤다.

속도 경쟁과 정부 차원의 인력 준비 방안

이 대통령은 "우리 내부의 필요뿐만 아니라 국제 경쟁을 위한 속도 경쟁이 핵심"이라고 경고하며, 인력 준비 문제를 정부의 주요 관심사로 꼽았다. 그는 건설 인력 문제를 단순한 숙제로 보지 않고, 정부 부처 차원에서 깊이 고민하고 해결책을 모색해야 할 사안임을 강조했다. 이러한 태도는 급변하는 글로벌 AI 시장에서 한국이 뒤처지지 않기 위해선 안정적인 인력 공급망 확보가 시급하다는 인식에서 비롯된 것이다.

현장 행사에는 정재헌 SKT 대표이사, 정석근 SK하이퍼대표 등이 대통령을 맞았으며, 배경훈 과학기술정보통신부 장관과 김상욱 울산시장, 임현철 울산 남구청장 등 주요 관계자들이 함께했다. 또한 임광현 비서실장, 이원주 국가전략투자보좌관, 이해민 AI미래기획수석, 이원재 중소벤처비서관, 이지수 국가AI정책비서관, 권혁기 의전비서관, 안귀령 부대변인 등이 행사에 참여해 정책 협의의 장을 마련했다.