이재명 대통령 '역차별' 발언 배경, 다문화 가정 지원 정책의 현실과 논란

이재명 대통령이 다문화가정 지원을 '과도한 우대'로 지적하며 역차별 논란을 촉발했습니다. 실제 교육과 취업 현장의 불평등 현실은 무엇이며, 정책의 공정성은 어떻게 확보해야 할지 분석합니다.

이재명 대통령 이 지난 3일 청와대에서의 국무회의 발언을 계기로 다문화가정 지원 정책에 대한 심각한 사회적 논란이 일고 있습니다. 특히 이 대통령은 지난달 28일 자신의 엑스(X) 계정을 통해 다문화가정 산모의 공공산후조리원 우선 이용 제도가 과도한 우대이며, 이는 역차별 을 야기할 수 있다고 명시적으로 공감표명을 했습니다.

이 같은 발언은 다문화가정 지원이 필요하다는 전제를 유지하면서도, 역차별을 초래하는 정책을 정당화해서는 안 된다는 재차 강조로 이어졌습니다. 그러나 해당 게시글에는 이주민이 한국인보다 유리한 위치에 있다는 주장이나, 이제는 혜택을 없애야 한다는 등 강한 반발 여론이 빠르게 형성되었습니다.

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다문화 가정 지원 정책의 실제 내용

이재명 대통령이 지목한 공공산후조리원 우선 이용 제도는 다문화가정 산모에게 의료 및 돌봄 지원을 확대하기 위해 도입된 제도입니다. 이는 국가 차원에서 다문화가족의 정착을 돕고자 하는 정책의 일환으로, 관련 혜택을 받지 못하는 내국인 산모들과의 형평성 문제를 제기하며 논란의 핵심이 되고 있습니다.

학교 부적응과 심리적 고립 실태

이주배경 청소년 21만838명, 이주배경 고등학생 35.7%가 학교 부적응으로 자퇴

이주배경 청소년 21만838명, 이주배경 고등학생 35.7%가 학교 부적응으로 자퇴

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다문화가정에 대한 지원 논의와 달리, 이주배경 청소년들이 실제 교육 현장에서 겪고 있는 현실은 구조적인 고립과 부적응 문제입니다. 교육부가 지난 8월 발표한 교육기본통계에 따르면, 저출생으로 전체 학생 수가 줄어드는 상황에서도 이주배경 학생은 5년 새 5만780명(31.7%) 증가한 21만838명을 기록했습니다.

학교 생활 적응 측면에서는 심각한 문제가 드러났습니다. 2024년 학교를 그만둔 이주배경 고등학생은 594명이며, 이들의 가장 큰 자퇴 사유는 학교 부적응이었습니다. 전체 고등학생의 학교 부적응 자퇴 비율이 14.5%인 반면, 이주배경 학생은 35.7%로 약 2.5배에 달했습니다. 이는 단순히 언어 문제가 아니라, 한국청소년정책연구원의 보고서에서 지적된 바와 같이 또래 관계 형성의 어려움을 의미합니다.

연구진은 언어 문제가 해소된 후에도 이주배경 청소년들이 관심사의 차이로 인해 또래와 쉽게 어울리지 못하는 현상을 '함께 있지만 분리된 존재'라고 정의했습니다. 이는 물리적 공존이 심리적 거리감으로 이어지고 있음을 보여줍니다.

취업 격차와 경제적 불평등 심화

이주배경 청년 월평균 소득 약 116만 원으로 비이주배경 초기 청년(161만 원)보다 약 45만 원 적어

학교를 졸업한 후에도 이주배경 청년들은 또 다른 장벽에 부딪힙니다. 한국보건사회연구원의 연구에 따르면 19~24세 이주배경 청년 취업자 중 임시·일용근로자 비율은 65.5%로, 같은 연령대 비이주배경 청년(53.6%)보다 11.9%포인트 높았습니다.

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임금 격차 또한 두드러집니다. 2022년 기준 이주배경 청년의 월평균 소득은 약 116만 원으로, 비이주배경 초기 청년(161만 원)보다 약 45만 원 적었습니다. 이러한 경제적 격차는 심리적 불안으로 이어집니다. 고등학교 졸업 후 대학 진학 대신 임시근로로 일하는 이주배경 청년은 자아존중감과 삶의 만족도가 가장 낮고, 우울 수준과 생활비 부담감이 가장 큰 것으로 나타났습니다.

미디어 편견과 사회적 수용성 저하

성평등가족부의 2024년 국민 다문화수용성 조사에 따르면 청소년의 다문화수용성 지수는 69.77점으로 2021년(71.39점)보다 1.62점 하락했습니다. 성인의 다문화수용성 지수는 53.38점으로 더욱 낮았습니다. 이러한 수용성 저하의 원인으로 미디어의 영향이 지적됩니다. 중·고등학생은 이주배경 집단을 직접 만날수록 긍정적 수용도가 높아지지만, SNS 등 미디어를 통해 부정적 정보를 접하면 그 효과가 감소합니다.

정부 정책 점검과 사회적 통합

정부 '다문화 우대 시책' 현황 파악에 지자체 혼란, 동신대 조지현 교수 "내국인에게 없는 정책은 거의 없어"

이재명 대통령의 발언 이후 정부와 지자체 간에도 혼란이 가중되고 있습니다. 정부가 다문화가족 우대 시책의 현황 파악에 나서자, 각 지자체는 도입 이유부터 재검토해야 한다는 입장입니다. 동신대 사회복지학과 조지현 교수는 다문화가족에게 내국인에게 없는 특혜 정책이 거의 없으며, 현장에서 바라본 우대 정책은 기대와 다르다고 설명했습니다.

이러한 맥락에서 역차별이라는 말 뒤에는 누적된 불평등이 존재합니다. 일부 이주배경 청소년이 제도적 지원을 받아 태어나는 현실은 존재하지만, 그 이후의 삶에서는 수많은 장벽에 직면합니다. 정책이 공정하게 설계되고 운영되는지 점검하는 것은 중요하지만, 역차별이라는 표현을 남용할 경우 차별과 불평등의 본질을 놓칠 수 있습니다.

우리가 주목해야 할 것은 특정 집단이 받는 혜택의 크기만이 아니라, 그 혜택이 필요했던 사회적 배경과 여전히 해소되지 않은 불평등입니다. 이주배경 아동이 서울 어린이집에 재원 중인 비율은 전체의 1.9%에 불과하며, 이는 '우선 입소' 논란이 실제 규모와 괴리가 있음을 시사합니다. 정부는 정책의 형평성을 확보하면서도, 이주배경 청년이 마주하는 고용 및 심리적 격차 해소를 위한 종합적인 지원을 강화해야 합니다.