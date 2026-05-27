이재명 대통령, 부산 해양 수도 비전 제시…동남권 '남부 해양수도권' 육성

이재명 대통령이 제31회 바다의 날 기념식에서 부산을 해양 수도로, 동남권을 남부 해양수도권으로 육성하겠다고 밝혔다. 해양클러스터 조성과 해운산업 국가전략산업화 등을 약속했다.

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에 참석해 부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로, 동남권 을 남부 해양수도 권으로 육성하겠다는 비전을 제시했다. 이 대통령은 기념사에서 부산에 해양수산부 시대를 본격적으로 열고, 해운기업과 공공기관, 해사법원, 동남권 투자공사까지 집적된 해양클러스터를 신속히 완성하겠다고 약속했다.

그는 바다를 통해 세계를 잇고 평화의 길을 열며 공동번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을 부산을 비롯한 동남권에서 실현하겠다고 강조했다. 특히 이 대통령은 이날 연설에서 국민보다 시민이라는 단어를 더 많이 사용하며 부산 시민과의 소통을 강조했다. 그는 존경하는 국민 여러분, 부산 시민 여러분이라고 운을 뗀 뒤, 동남권이 대한민국의 자랑스러운 남부 해양수도권으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것이라고 말했다.

이 대통령은 남부 해양수도권 육성이 단순한 지역개발 사업이 아니라 대한민국이 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략이자 해양강국의 비전을 일자리와 지역 활력으로 직결시키는 균형성장 전략이라고 역설했다. 그는 동남권이 세계 최고의 해양 거점으로 도약할 지정학적 잠재력과 역량을 품고 있다며 정부는 이 압도적인 잠재력을 바탕으로 부산을 비롯한 동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다고 밝혔다.

또한 이 대통령은 보수 진영과 부산경남의 상징적 인물인 김영삼 전 대통령을 두 차례 거명하며 국민주권정부가 김영삼 대통령이 꿈꾸었던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당길 것이라고 말했다. 그는 정부가 해운산업을 단순 물류 산업이 아니라 국가 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업으로 인식해 해운항만사업을 국가전략산업으로 육성할 것이라고 했다. 항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 해양 경제권으로 키워내겠다고 덧붙였다.

한편 부산은 6·3 지방선거에서 치러지는 광역단체장과 재보궐 선거의 최대 격전지 중 하나다. 부산시장 선거에는 이재명 정부 초대 해양수산부 장관이었던 전재수 더불어민주당 후보가, 부산 북갑 보궐선거에는 청와대 AI미래기획수석으로 이 대통령을 가까이서 보좌했던 하정우 민주당 후보가 출마했다. 이 대통령은 전날 국무회의에서 동남권에 대한 전략적 투자를 강조하며 다른 공공기관이나 기업의 추가 이전도 신속히 추진해야 한다고 말한 데 이어 저녁엔 김혜경 여사와 부산 자갈치시장을 방문해 부산 시민들과 직접 만났다.

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령 부부가 사진 촬영 요청에 적극 응하며 소통했으며 한 상인은 악수하려고 손 씻고 기다리고 있었다고 말했다고 전했다. 이 대통령의 이날 행보는 해양 강국 비전과 함께 부산 지역의 지지 기반을 다지기 위한 전략적 메시지로 해석된다. 그는 바다의 날 기념식을 통해 부산이 해양 수도로서의 위상을 갖추도록 정부 차원의 전폭적 지원을 약속했으며, 동남권 전체를 하나의 경제권으로 발전시키겠다는 의지를 분명히 했다. 이러한 발언은 부산과 경남 지역의 유권자들에게 긍정적 신호로 작용할 전망이다.

이 대통령의 해양수도권 구상은 부산을 중심으로 한 동남권의 경제적 잠재력을 극대화하고, 국가 균형 발전을 이루는 핵심 전략으로 평가된다. 특히 해양클러스터 조성과 해운산업 국가전략산업화는 지역 일자리 창출과 경제 활성화로 이어질 것으로 기대된다. 이 대통령은 앞으로도 부산과 동남권 발전을 위해 지속적인 관심과 투자를 아끼지 않겠다고 강조했다. 그의 발언은 지역 발전과 국가 경쟁력 강화를 동시에 추구하는 정책 방향을 잘 보여준다.

이날 기념식에는 정부 인사와 해양수산 관계자, 부산 시민 등 많은 인원이 참석해 자리를 빛냈다. 이 대통령은 참석자들과 일일이 악수하며 소통하는 시간을 가졌으며, 행사 후에는 부산 지역 주요 시설을 시찰할 예정인 것으로 알려졌다. 이러한 행보는 이 대통령이 부산과 동남권의 발전에 실질적으로 기여하겠다는 의지를 몸소 보여준 사례로 남을 것이다. 앞으로 정부의 동남권 투자 계획과 해양클러스터 구축 일정이 구체화될수록 지역 경제에 미치는 긍정적 영향이 가시화될 것으로 보인다. 이 대통령의 이날 발언은 단순한 선거용 공약을 넘어 국가 발전 전략의 일환으로서 의미가 깊다





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