이재명 대통령, 잠실 개표소 봉쇄 시위에 "선을 넘는 행위 용납 못해" 경고

벨기에 방문 중인 이재명 대통령이 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 연관된 잠실 개표소 봉쇄 시위와 관련, 시민 의사표현은 보장되지만 폭력은 용납될 수 없다며 강력 경고. 경찰을 겨냥한 모욕·감금·폭행 사례 지적과 함께 현장 경찰관의 헌신에 감사 표명. 일부 시위대의 폭력적 행태는 계속되고 있음.

벨기에를 방문 중인 이재명 대통령 이 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련된 잠실 개표소 봉쇄 시위 에 대해 강한 우려를 표명했다. 이 대통령은 10일(현지시간) 시위 현장에서 경찰 간부가 경찰청 내부 게시판에 올린 심경글을 보도한 기사를 자신의 SNS(X·옛 트위터)에 공유하며 "시민들의 자유로운 의사표현과 토론은 마땅히 보장되어야 하지만, 선을 넘는 행위까지 용인할 수는 없다"고 밝혔다.

이 대통령은 잠실 시위 현장에 배치된 경찰관을 향한 일부 시위대의 모욕과 조롱이 도를 넘어섰다며 구체적인 사례를 지적했다. 경찰관을 '가짜 경찰'로 몰가거나 욕설하는 것은 물론, 감금과 폭행까지 서슴지 않고 있다는 것이다. 이는 "백주 대낮에 버젓이 벌어지고 있다"며 "도저히 납득할 수도 없고 용납하기도 어려운 일"이라고 규탄했다. 특히 "경찰관도 누군가의 소중한 가족이며 제복을 입은 '시민'"이라면서 시민의 안전과 인권을 보호하는 경찰에 대한 폭력은 "시민들을 위험에 빠뜨리고, 민주주의 공론장을 훼손하는 결과"를 초래할 것이라고 경고했다.

이어 현장 경찰관과 주변 시민들에 대한 비상식적인 폭력행위가 더 이상 벌어지지 않길 바라며, 어려운 상황에서도 공동체 질서 유지를 위해 헌신하는 경찰관들에게 깊은 감사를 전했다. 또한 "잠실 시위 현장을 면밀하게 체크하고 있다"고 약속했다. 이 대통령이 이번 시위와 관련해 "선을 넘어선 안 된다"는 취지의 경고를 한 것은 이번이 처음이다. 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서도 해당 문제를 언급하며 부정 선거론과는 다르게 "그 문제를 지적하는 청년들에 대해서 참으로 귀하고 존경할만하다는 생각"을 밝힌 바 있다.

한편 일부 시위 참가자들의 폭력적 행태는 끊이지 않고 있다. 지난 5일에는 JTBC 취재진이 일부 시위대에 의해 감금·폭행당했고, 8일에는 일부 시위대가 훈련기구를 꺼내러 온 핸드볼 유소년 국가대표팀 선수들의 소지품을 뒤지는 사건도 발생했다. 이러한 사례들은 이 대통령의 지적대로 '비상식적인 폭력행위'에 해당한다는 지적이다





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이재명 대통령 잠실 개표소 봉쇄 시위 6.3 지방선거 투표용지 부족 경찰 폭행 시위 폭력 민주주의 공론장

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