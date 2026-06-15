이재명 대통령, 로마 동포 간담회서 참정권 보장 및 양국 협력 확대 약속

이재명 대통령은 이탈리아 로마에서 열린 동포 오찬 간담회에서 최근의 투표용지 부족 사태와 관련해 재외국민의 투표권 행사 보장을 약속하고, 한국과 이탈리아 간의 협력을 미래 첨단 산업과 문화 분야로 확대하기로 했다고 밝혔다. 대통령은 재외공관 서비스 개선을 독려하며 교민들의 노력에 감사를 표했다.

이재명 대통령 은 15일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 동포 오찬 간담회에서 국민의 참정권 보장을 강조하며, 최근 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 재외국민 이 투표권 행사에 어려움을 겪지 않도록 최대한 빨리 해결하겠다고 약속했다.

대통령은 주권자들이 행정적 문제로 투표를 하지 못하는 것은 심각한 문제라며 빠른 조치를 취할 것을 다짐했다. 또한 과거와 달리 현재 대한민국의 위상을 실감하며, 이는 국민과 교민들의 피나는 노력의 결과라고 평가했다. 급변하는 한국 사회의 성취를 다음 세대에 물려주기 위해 잘 가꿔나가야 한다고 강조했다. 아울러 이탈리아 총리에게 영문 면허증 문제를 언급하며, 입양 동포들의 모국 연결 문제도 추진하겠다고 했다.

재외공관의 소통 부족과 쌀쌀맞은 태도를 지적하며 동네 주민자치센터 정도의 친절함과 적극성을 요구했다. 이탈리아에 대한 애정을 표하며, 한국과 이탈리아의 협력이 우주항공, 반도체, 친환경 에너지, 문화 등 전 분야로 확대되고 있다고 밝혔다. 이는 양국 간 신뢰를 바탕으로 하며, 그 신뢰가 재외동포들이 쌓아온 것이라며 감사의 뜻을 전했다





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