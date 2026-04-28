이재명 대통령, 충무공 탄신 기념행사서 '국민통합으로 위기 극복' 강조

이재명 대통령이 충무공 이순신 장군의 탄신 481주년 기념행사에 참석해 국민통합의 힘으로 위기를 기회로 바꾸겠다는 의지를 피력했다. 이 대통령은 이순신 장군의 애국심과 리더십을 강조하며, 에너지 전환과 첨단기술 분야에서 세계 선도국으로 도약할 것을 약속했다.

이재명 대통령 은 28일 충남 아산에서 열린 충무공 이순신 장군의 탄신 제481주년 기념행사에 참석해 국민통합 의 힘으로 위기를 기회로 바꾸겠다는 의지를 피력했다. 현직 대통령이 충무공 탄신 기념행사에 참석한 것은 고 김영삼 전 대통령 이후 30여 년 만에 처음이다.

이 대통령은 행사에서 '오늘은 충무공 이순신 장군의 탄신 481주년이 되는 날'이라며 '오늘날 우리 앞에 놓인 현실은 그 시절의 파고만큼 높고 거세다'고 말했다. 이어 '급변하는 국제 질서는 예측하기 힘든 불확실성을 낳고, 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 물가 불안은 국민 삶의 안정을 위협하고 있다'고 지적했다. 이 대통령은 '이순신 장군이 국난을 극복한 것처럼, 지금도 국민이 함께 힘을 모으면 위기를 극복할 수 있다'고 강조하며 '외부에서 불어오는 거센 풍랑을 이겨내려면 내부에서 흔들리지 않는 강한 결속력이 필요하다'고 말했다.

이어 '이순신 장군이 13척의 배로 열 배가 넘는 왜군 함대를 격파할 수 있었던 것은 장군부터 병사와 백성까지 모두가 한마음으로 뭉쳤기 때문'이라며 '국민주권 정부는 이순신 장군의 정신을 등불 삼아 국민통합의 강한 힘으로 국난 극복을 위해 전력을 다할 것'이라고 약속했다. 이 대통령은 '위기를 새로운 도약의 기회로 바꾸기 위해 노력할 것'이라며 '성장의 결실을 국민 모두에게 고루 나누는 상생의 구조를 정착시키고, 특권과 반칙이 용납되지 않는 공정한 사회를 만들어 사회적 신뢰를 회복할 것'이라고 말했다.

또한 '에너지 전환을 가속화하고 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야에서 세계를 선도하는 국가로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중해 나갈 것'이라며 '위대한 국민과 함께 현재의 위기를 이겨내고, 국민 모두가 행복한 나라를 향해 흔들림 없이 나아갈 것'이라고 강조했다. 이 대통령은 이순신 장군에 대한 깊은 존경심을 표하며 '충무공 이순신 장군은 세계 해전사에서 유례를 찾기 힘든 승리의 신화를 쓴 우리 민족의 영원한 영웅'이라며 '임진왜란 발발 전부터 거북선을 건조하고 실전 훈련을 실시하는 등 미래를 내다보며 만전을 기했다'고 말했다.

이어 '이순신 장군의 연전연승 비결은 생즉사 사즉생(生卽死 死卽生)의 정신과 애민 정신에 있었다'며 '부족한 자원과 절망 속에서도 군사와 백성을 하나로 모아 풍전등화의 위기에서 나라를 구한 것은 그 때문'이라고 설명했다. 이 대통령은 '다시 한번 이순신 장군에게 깊은 존경과 감사의 마음을 바친다'며 '국민통합과 애국심을 바탕으로 위기를 극복하고 더 나은 미래를 열어가겠다'고 다짐했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 충무공 이순신 국민통합 위기 극복 첨단기술

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보] 서울 신규 생활폐기물 소각장 건립 상암동 확정서울시의 신규 광역자원회수시설(생활폐기물 소각장) 건립지로 마포구 상암동이 최종 선정됐다. 서울시는 이달 24일 열린 제19차 광역자원회수시설 입지선정위원회에서 현 마포자원회수시설 부지 옆 상암동 481-6 등 2개 필지를 신규 입지로 결정했다고 31일 밝혔다. 총 2만1000㎡ 규모이며 현 마포자원회수시설은 2035년까지 폐쇄한다. 현재 시는 마포를 비롯

Read more »

‘디지털 성화’ 타오른 항저우…16일간의 아시아 축제 시작45개국 역대 최다 1만2천명 참가10월 8일까지 금 481개 놓고 열전중국 문화자산 스마트 기술과 접목

Read more »

사회복지관 481곳 중 199곳이 건축 30년 넘었다건축 후 30년이 경과한 지금, 빗물 누수로 인한 침수피해, 스프링클러 미설치로 인한 화재위험, 건물의 균열로 인한 안전사고 위험, 협소한 프로그램 공간 등은 안전 및 기능의 다양한 문제를 일으켜 시설 개선이 시급한 현실이지만 예산 부족 등의 문제로 시설 개선이 이루어지지 못하고 있다. 한국사회복지관협회는 지난 2023년부터 공공주택사업자가 임대단지 내 사회복지관의 개보수 비용을 지원하도록 하는 ‘공공주택특별법 일부개정법률안’개정 촉구를 위해 서명부 전달, 정책 건의, 토론회 등 대응활동을 지속적으로 추진하고 있다.

Read more »

[영상]‘승객 481명 탑승’ 휘발유에 미끄러진 임신부, 2초 뒤 ‘불바다’한강 하저터널 지날때 휘발유 붓고 불붙여

Read more »

“대형 참사될 뻔”… 검찰, 5호선 방화범에 ‘살인미수 혐의’ 적용불붙은 한강 밑 지하철, 승객 481명 위협한 계획범죄… “사회적 관심 끌려 방화 결심”

Read more »

로보택시 덕에 '씽씽' … 테슬라 신고가 눈앞올해 상반기 고전을 면치 못했던 테슬라가 로보택시와 완전자율주행(FSD) 모멘텀으로 어느덧 역사적 최고가 경신을 노리고 있다. 테슬라는 뉴욕증시 대표 기술주 '매그니피센트 7(M7)' 중 유일하게 올해 신고가 경신을 못한 종목이다. 15일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 전 거래일보다 3.56% 오른 475.31달러에 마감했다. 테슬라는 장 초반 481.7..

Read more »