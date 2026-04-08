이재명 대통령과 장동혁 대표, 개헌 논의 놓고 정면 충돌...연임 공방 격화

청와대 회담에서 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표가 개헌 논의를 두고 연임 문제를 놓고 설전을 벌였다. 장 대표는 이 대통령에게 연임 포기를 요구하며, 청와대는 즉각 반박했다. 여당은 장 대표의 주장을 '거짓 선동'으로 비판하며, 개헌 논의의 본질을 흐린다고 지적했다.

7일 청와대 에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표 간의 설전이 벌어졌습니다. 장 대표는 이 대통령에게 “‘나는 대통령 한번만 하겠다’ 이 쉬운 한마디를 왜 못하냐”고 공개적으로 비판하며, 개헌 논의에 앞서 중임 또는 연임하지 않겠다는 선언을 요구했습니다. 장 대표는 자신의 페이스북을 통해 “설명이 길면 다른 속마음이 있는 것”이라며 이 대통령이 연임 의사를 숨기고 있다고 주장했습니다. 그는 “연임 속내(를) 인정하는 거냐”고 덧붙이며, 이 대통령을 압박했습니다. 이번 회담은 이 대통령이 전날 청와대 에서 열린 여야정 민생경제협의체에서 개헌에 대한 협조를 요청하면서 시작되었습니다. 개헌안이 국회에서 통과되기 위해서는 재적 의원 295명 중 3분의 2 이상인 197명 이상의 찬성이 필요하며, 국민의힘에서 최소 10명의 찬성이 확보되어야 합니다. 장 대표는 회담에서 개헌에 대한 반대 입장을 표명한 것으로 알려졌습니다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 회담 후 “장 대표는 이 대통령에게 개헌 논의 전에 중임·연임을 하지 않겠다는 것을 국민에게 먼저 선언할 것을 건의했다. 이에 이 대통령은 즉답을 피했다”고 밝혔습니다. 이에 대해 청와대는 “이는 전혀 사실과 다르다”며 즉각 반박했습니다. 청와대는 이 대통령이 연임 개헌에 대해 현재 공고된 개헌안을 수정 의결하는 것은 불가능하며, 야당이 개헌 저지선을 확보한 상태에서는 현실적으로 불가능하다고 답변했다고 밝혔습니다.\실제로 6일 국무회의에서 의결된 개헌안은 대통령의 비상계엄 선포에 대한 국회 승인권 도입, 국회 계엄해제요구권을 계엄해제권으로 격상, 부마민주항쟁 및 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록, 지역균형발전 의무 명시 등을 포함하고 있으며, 중임·연임에 대한 내용은 전혀 포함되어 있지 않습니다. 또한, 중임·연임을 위한 개헌을 추진하더라도 헌법상 제안 당시의 대통령에게는 적용할 수 없도록 규정되어 있습니다. 그럼에도 불구하고, 장 대표는 계속해서 “연임 속내”를 거론하며 이 대통령을 향한 비판의 수위를 높이고 있습니다. 이러한 장 대표의 행보에 대해 여당인 더불어민주당은 강하게 반발하고 있습니다. 김태년 더불어민주당 의원은 자신의 페이스북을 통해 “장 대표의 ‘연임 포기 선언’ 요구는 참 생뚱맞다”며 “이번 개헌안에 권력구조 개편은 없는데도 중임과 연임을 거론하는 것은 명백한 거짓선동”이라고 비판했습니다. 이용우 민주당 의원 역시 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연하여 “그 아까운 시간에 (중임·연임 포기 선언이라는) 가능하지 않은 얘기, 어떻게 보면 좀 약간의 선동적인 얘기를 한다고 하는 게, 대통령 면전에서 국민들 앞에 나가서 중임하지 않겠다, 연임하지 않겠다고 선언하라는 (주장이) 이게 가당키나 한 얘기인가”라고 비판하며, 장 대표의 주장이 현실성이 없음을 지적했습니다. 신미연 진보당 대변인 또한 서면브리핑을 통해 “설령 중임·연임이 도입되더라도 현직 대통령에게는 해당되지 않는다. 판사 출신 장 대표가 이를 몰랐을 리 없다”며 “결국 ‘연임 논쟁’이라는 허위 프레임을 급조해, 이번 개헌을 권력 연장 시나리오로 둔갑시키려는 가짜뉴스급 여론 선동이자, 주권자인 국민의 판단을 흐리려는 기만적 행위”라고 비판했습니다. 여야 간의 갈등이 격화되면서, 개헌 논의는 더욱 복잡한 국면으로 접어들 것으로 예상됩니다.\이러한 상황 속에서, 여야는 개헌의 필요성과 방향성에 대한 합의점을 찾기 위해 노력해야 할 것입니다. 특히, 국민의 삶과 직결된 민생 경제 문제에 집중하고, 불필요한 정치적 소모를 최소화해야 합니다. 국민의힘은 개헌에 대한 긍정적인 입장을 보이면서도, 중임 및 연임 문제에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 반면, 더불어민주당은 이번 개헌안이 권력구조 개편과 무관하다는 점을 강조하며, 장 대표의 주장을 비판하고 있습니다. 이러한 대립 속에서, 개헌 논의는 난항을 겪을 가능성이 높습니다. 개헌을 위해서는 여야 간의 충분한 대화와 타협이 필수적입니다. 또한, 국민의 여론을 수렴하고, 투명한 절차를 통해 개헌안을 마련해야 합니다. 개헌은 대한민국의 미래를 결정하는 중요한 과제입니다. 여야는 정치적 이익을 떠나, 국가와 국민을 위한 결정을 내려야 할 것입니다. 장동혁 대표의 발언은 현재 개헌 논의의 핵심 쟁점인 중임 및 연임 문제에 대한 논쟁을 촉발시켰습니다. 그러나 헌법상 중임 및 연임이 현직 대통령에게 적용될 수 없다는 점을 감안할 때, 장 대표의 주장은 현실적인 근거가 부족하다는 비판을 받고 있습니다. 여야는 이러한 쟁점을 중심으로 개헌 논의를 진행하고, 국민들의 공감을 얻을 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다. 또한, 이번 논쟁을 통해 개헌의 필요성과 방향성에 대한 심도 있는 논의가 이루어져야 합니다. 개헌은 단순히 권력 구조를 바꾸는 문제가 아니라, 대한민국의 미래를 설계하는 중요한 과정입니다. 따라서, 여야는 건설적인 대화와 타협을 통해 개헌의 성공적인 추진을 위해 노력해야 할 것입니다





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이재명 장동혁 개헌 연임 청와대

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