이재명 대통령, 중동 위기 속 경제 도약 모색… 단기·중장기 대책 마련 강조

이재명 대통령이 중동 위기 상황을 경제 도약의 기회로 삼아, 단기적 대책과 함께 중장기적 성장 전략을 수립할 것을 주문했다. 국민경제자문회의를 주재하며, 청년 문제 해결과 경제 구조 개혁의 중요성을 강조했다.

이재명 대통령은 9일 미국과 이란 간의 2주 휴전 합의에도 불구하고 중동 상황의 불확실성을 강조하며, 단기적 대책뿐 아니라 중장기적 대책 마련의 필요성을 역설했다. 특히, 이번 중동 위기를 대한민국 경제 도약의 발판으로 삼을 수 있는 시스템 구축의 중요성을 피력했다. 이날 오전 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 이 대통령은 '단기적으로는 중동 전쟁이 우리 경제에 심각한 위협이 되고 있으며, 장기적으로는 대한민국 경제 체제의 근본적인 변화가 필요한 시점'이라고 진단했다. 그는 '위기가 곧 기회'라는 인식을 강조하며, 국민들이 위기를 기회로 받아들일 준비가 되어 있는 만큼, 정책 결정 및 집행을 담당하는 공직자들의 적극적인 노력을 촉구했다. 이 대통령은 과거 IMF 외환 위기 당시의 금 모으기 운동을 예시로 들며, '우리 국민들은 위기 상황에서 국가와 공동체를 위해 헌신하는 위대한 국민'이라고 평가했다.

그는 '우리가 잘 준비하면 위기를 기회로 만들 수 있으며, 이를 통해 새로운 도약을 위한 시스템을 구축할 수 있을 것'이라며 정책 집행의 중요성을 거듭 강조했다. '미국-이란 휴전 합의'에도 불구하고 중동 정세의 불확실성을 언급하며, 단기, 중기, 장기적인 대비를 통해 국민들의 고통을 최소화하고 희망찬 미래를 열어갈 수 있도록 최선을 다해야 한다고 당부했다. \국민경제자문회의는 헌법에 근거하여 설치된 기관으로, 대통령의 경제 정책 수립을 지원하는 역할을 수행한다. 이번 회의는 정부 출범 이후 처음 열린 전체회의로, 중동 전쟁으로 인한 비상경제 상황에 대한 위기 극복 및 지속 가능한 성장 전략을 논의하기 위해 마련되었다. 이 대통령은 회의 전에 보고된 자료의 충실성에 만족감을 표하며, 정부 정책에 반영될 만한 내용이 많다고 평가했다. 특히, 각 부처 장관들의 참석을 독려하며 발표 내용이 정책 집행에 도움이 될 것이라고 언급했다. 청년 문제 관련 정책 자문 내용에 대해서도 긍정적으로 평가하며, '기업은 경력 있는 청년들을 원하지만, 청년들은 경력을 쌓을 기회가 부족하다'는 문제점을 지적하고, 국가 공동체가 청년들에게 기회를 제공해야 한다고 강조했다. 회의 시간을 90분 이상으로 예정하고 점심 식사 시간을 뒤로 미루는 등, 충분한 토론과 논의를 통해 실질적인 정책 수립을 위한 노력을 기울였다.\이번 국민경제자문회의는 김성식 부의장의 '대전환기 한국경제의 진단과 중점 과제' 보고를 시작으로, 박원주 전략경제협력분과장의 '중동발 비상경제상황과 위기극복전략', 류근관 성장경제분과장의 '한국경제사회의 구조전환과 지속성장전략' 발표 등으로 진행되었다. 청와대는 이번 회의에서 수렴된 의견을 바탕으로 현재의 복합적인 위기 상황을 극복하고, 대한민국의 지속 가능한 경제 성장을 위한 정책을 마련하여 추진할 계획임을 밝혔다. 이번 회의는 중동 정세 불안정, 청년 문제 등 당면 과제를 심도 있게 논의하고, 국가 경제의 미래를 위한 구체적인 해법을 모색하는 자리였다는 점에서 그 의미가 크다. 특히, 이재명 대통령은 이번 회의를 통해 경제 위기에 대한 적극적인 대처 의지를 표명하고, 미래 사회를 위한 혁신적인 정책 마련에 대한 기대를 높였다





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이재명 중동 경제 국민경제자문회의 위기

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