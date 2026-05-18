이재명 정부 출범 1년, 노동권의 복원과 보건복지 체계의 전면적 재설계

이재명 정부가 출범 이후 노란봉투법 통과와 노동절 명칭 변경 등을 통해 노동자의 권익 향상에 주력하고 있으며, 지역사회 통합돌봄과 공공의료 강화를 통해 복지 국가의 기틀을 닦고 있다. 다만 산재 사망률 감소와 AI 시대의 노동 전환 등 구체적인 실천 과제들이 남아있는 상황이다.

이재명 정부가 출범한 지 1년이 흐른 현재, 노동과 복지 분야에서 나타난 가장 뚜렷한 변화는 노동자의 권리와 주체성을 회복시키려는 강력한 의지다. 그 상징적인 조치 중 하나가 바로 근로자의 날이라는 명칭을 노동절 로 변경한 것이다.

이는 단순한 용어의 수정을 넘어, 노동자를 단순히 고용된 근로자로 보는 시각에서 벗어나 스스로의 권리를 주장하는 능동적인 주체로 인정하겠다는 정부의 철학이 반영된 결과다. 특히 노동계가 가장 주목한 성과는 노란봉투법으로 불리는 노동조합법 2조와 3조의 개정안 통과였다. 이 법안은 하청 노동자들이 실질적인 결정권을 가진 원청 사용자와 직접 협상할 수 있도록 사용자성의 범위를 확대하고, 파업으로 인해 발생한 손해배상 책임에 대해 개별 노동자의 기여도에 따라 책임을 제한함으로써 노동조합 활동을 위축시켰던 과도한 손해배상 청구 관행에 제동을 걸었다.

이러한 흐름은 윤석열 정부 시절 위축되었던 노동권과 단체 행동권을 복원하는 중요한 전환점이 되었다는 긍정적인 평가를 받고 있다. 하지만 이러한 성과 이면에는 여전히 해결되지 않은 난제들과 입법의 문턱을 넘지 못한 과제들이 산적해 있다. 특히 현대 노동시장의 급격한 변화를 반영하는 특수고용직과 플랫폼 노동자들을 법적 보호 체계 안으로 포괄하려는 시도는 경영계의 강한 반발에 부딪혀 진척이 더딘 상태다.

근로자추정제와 일하는 사람 기본법은 노동법의 사각지대에 놓인 수많은 노동자를 보호하기 위한 핵심 장치임에도 불구하고, 기업의 비용 부담 증가와 유연성 저하라는 경영계의 논리에 밀려 국회 논의가 지연되고 있다. 또한 고령화 사회로의 진입에 따른 법정 정년 연장 문제 역시 청년 세대의 고용 기회 축소라는 세대 간 갈등과 기업의 인건비 부담 논란이 겹치면서, 당장의 해결책을 찾기보다는 6·3 지방선거 이후로 논의 시점을 미루는 임시방편적 대응에 그치고 있다는 비판이 제기된다. 더욱 우려되는 지점은 산업 현장의 안전망 구축과 미래 노동 시장에 대한 대비책이 미비하다는 점이다.

정부는 2030년까지 산업재해 사고 사망률을 경제협력개발기구 평균 수준으로 낮추겠다는 야심 찬 목표를 설정했지만, 실제 지표는 기대와 다르게 지난해 산재 사망자 수가 오히려 증가하는 역설적인 상황이 발생했다. 이는 선언적인 목표 설정보다는 현장에서 작동할 수 있는 실질적인 감독 체계와 안전 문화의 정착이 시급함을 시사한다. 아울러 인공지능의 급격한 발전으로 인한 노동 시장의 구조적 전환에 대응하는 역량 개발 공약 역시 구체적인 로드맵 없이 원론적인 수준에 머물러 있어, 일자리 상실의 공포를 느끼는 노동자들을 위한 실질적인 전직 지원이나 재교육 대책이 시급히 마련되어야 한다는 지적이 나온다.

보건 및 복지 분야에서는 제도적 기반을 닦는 실행의 틀을 갖추었다는 점에서 긍정적인 평가가 지배적이다. 정부는 지역, 필수, 공공의료를 강화하는 지필공 전략을 중심으로 총 22건의 법안을 제정하거나 개정하며 의료 공백 해소에 나섰다. 특히 지역의사제 도입과 공공의대 신설, 국립대병원의 보건복지부 이관 등을 통해 의료 자원의 효율적 배분을 꾀하고 있으며, 오랜 논란거리였던 의대 정원 확대 방안을 확정함으로써 필수 의료 붕괴 막기 위한 첫걸음을 뗐다. 이는 의료 서비스의 지역 격차를 해소하고 국민이 어디에 살든 기본적인 의료 혜택을 누릴 수 있도록 하는 국가 책임제를 강화하려는 조치로 풀이된다.

복지 서비스의 패러다임 전환 역시 주목할 만하다. 거주 지역을 중심으로 의료와 돌봄 서비스를 통합적으로 제공하는 지역사회 통합돌봄 제도가 지난 3월부터 본격적으로 시행되면서, 시설 중심의 수용 복지에서 벗어나 살던 곳에서 건강한 노후를 보내는 커뮤니티 케어로의 전환이 시작되었다. 또한 저출생 극복을 위한 아동수당 지급 대상의 단계적 확대 계획은 2030년까지 13세 미만으로 넓혀 양육 부담을 실질적으로 경감시키겠다는 의지를 보여준다.

결국 지난 1년이 새로운 시대를 위한 법적, 제도적 설계도를 그리는 시기였다면, 남은 임기의 핵심은 이러한 제도들이 실제 현장에서 국민이 체감할 수 있는 삶의 질 향상으로 이어지게 하는 실행력에 달려 있다. 법전 속의 문구가 아니라 국민의 일상에서 느껴지는 변화만이 정부의 성패를 가르는 진정한 척도가 될 것이다





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노란봉투법 노동절 지역사회 통합돌봄 공공의료 강화 노동시장 전환

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