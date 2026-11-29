이재명 대통령이 부동산 시장 불안과 관련해 폭락 시 공공 매입을 검토 중이며, 내란 사건 수사본부 출범을 예고했다. 또한 호남 반도체 클러스터 조성에 정치적 운명을 걸겠다고 밝혔다.

이재명 대통령 은 29일 청와대 춘추관 출입기자단과의 기자간담회에서 현재 대한민국의 부동산 시장 이 심각한 하락 국면에 직면해 있다고 경고하며, 이 같은 위기 상황을 관리하기 위한 정책적 대비를 강화할 방침임을 밝혔다. 이 대통령은 이날 청와대 인근인 북악산 청운대 쉼터에서 기자단과 산행을 하며 가진 자리에서 부동산 가격이 예상보다 훨씬 빠르게 그리고 크게 떨어지고 있다고 지적하며, 정부 차원의 즉각적인 대응 조치가 필요하다고 강조했다.

부동산 폭락 시 공공 매입 검토

이재명 대통령은 서울 강남 지역을 포함한 주요 지역에서 주택 가격이 놀라울 정도로 급락하고 있는 실상을 직시해야 한다고 주장하며, 가격 폭락에 대비한 공공 부문의 개입 방안을 내부적으로 검토 중이라고 전했다. 그는 과거 자료를 인용해 수억 원 단위로 자산 가치가 하락하고 있으며, 매물 공급은 늘어났지만 실제 거래량은 급감하고 경매 물건도 증가하는 등 시장 냉각 현상이 뚜렷하다고 설명했다. 특히 금리가 장기 상승세를 보이고 있는 점도 시장 침체의 주요 원인으로 지목했다.

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이 대통령은 대한민국 부동산 시장이 고평가되어 있으며, 위험한 폭탄 돌리기의 상황이 변함없다고 판단했다. 그는 폭발 시 피해 총량을 최소화하는 것이 대통령의 사명이라고 언급하며, 주택 가격이 정상 수준보다 과도하게 떨어질 경우 공공이 주택을 매입하여 시장을 안정화할 기회를 활용해야 한다고 제안했다. 현재 공공주택 비중이 전체의 약 8%에 그치는 반면, 적정 수준은 20% 정도 되어야 한다고 평가하며 공공 부문이 시장에서 중요한 안정 장치로 작용할 수 있음을 시사했다.

정부로서는 문제가 될 정도의 과도한 하락세를 방지해야 할 의무가 있으며, 부동산 문제를 첨단기술 확보 못지않게 대한민국 경제의 핵심 과제로 인식해야 한다고 밝혔다. 이 대통령은 전월세 시장이 현상적으로 어려운 상황에 처해 있음을 인정하면서도, 장기적인 관점에서보면 안정될 것으로 전망했다. 이러한 조치는 수도권 일극 체제가 국토의 비효율적 사용과 연결되어 국가의 몰락을 초래할 수 있다는 우려에서 비롯된 것이다.

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내란 사건 수사본부를 통한 책임 추궁

이재명 대통령은 오는 달 출범할 예정인 내란 특별수사본부를 통해 내란 사건의 완전한 진상 규명과 철저한 책임 추궁을 강력히 지시할 것이라고 밝혔다. 그는 내란을 발본색원하고 재발을 원천적으로 차단하는 가장 중요한 방법은 가담한 행위자를 마지막 한 사람까지 처벌하고, 시효에 구애받지 않고 엄정하게 책임을 묻는 것이라고 강조했다. 이를 실현하기 위해서는 전담 수사팀이 지속적이고 집중적인 활동을 이어가야 한다고 덧붙였다.

이 대통령은 지난 23일 국가정보원장과 외교부, 통일부 장관을 동시에 교체한 인사 건에 대해 자주파와 동맹파의 이분법적 논란을 일축하며, 중요한 것은 국익을 잘 챙길 수 있는 인재를 발탁하는 것이라고 해명했다. 그는 자신은 동맹파이면서 동시에 자주파라고 정의하며, 외교·안보 라인에서 이념적 색깔보다 실질적인 국가 이익 구현 능력이 우선되어야 한다는 입장을 재확인했다.

호남 반도체 클러스터와 산업 지방 분산

이재명 대통령은 호남 지역을 중심으로 한 반도체 클러스터 조성 등 첨단 산업의 지방 분산 정책을 반드시 성공시키겠다고 천명했다. 그는 이 정책을 실행하지 못할 경우 국가가 망하게 될 것이라는 절박감을 표현하며, 자신의 정치적 운명을 걸어도 반드시 이루겠다고 다짐했다. 수도권 중심의 일극 체제를 유지하는 것은 국가 전체의 위기로 이어질 수 있다는 위기 의식을 바탕으로, 국토의 효율적 사용과 균형 발전이 국가 생존의 핵심 조건이라고 강조했다.

이러한 정책적 방향성은 단순히 지역 간 격차 해소를 넘어, 대한민국의 경제 구조를 혁신하고 새로운 성장 동력을 확보하려는 전략적 시도이다. 부동산 시장의 불안정성이 경제 전반에 미치는 부정적 영향을 완화하고, 첨단 기술 산업의 지리적 분산을 통해 지역 경제를 활성화하려는 노치는 이재명 행정부의 주요 정책 기조로 작용할 것으로 예상된다.