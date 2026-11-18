이재명 대통령과 시진핑 중국 주석이 선전 정상회담에서 한중 FTA 서비스 및 투자 후속협상을 8년 8개월 만에 실질 타결했다고 선언하며, 이로 인해 한한령이 해제될 전망이다.

이재명 대통령 은 18일 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고, 8년 8개월간 지속된 한중 자유무역협정(FTA) 서비스 및 투자 후속협상의 실질 타결을 공식 선언했습니다. 이번 합의는 지난 10년간 지속된 중국의 한한령(한류 제한령)을 해제하는 결정적인 계기가 될 것으로 예상됩니다.

한반도 평화 위한 중국의 건설적 역할 요청

이 대통령은 회담 초기 발언을 통해 한반도의 평화와 안정이 한중 양국의 공동 이익임을 강조하며, 함께 노력해 한반도 평화 공존의 시대를 열어나가기를 희망했습니다. 위성락 국가안보실장의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 한반도 문제가 우리나라의 사활적 이익이라고 명시하며 남북 간 긴장 완화와 평화 공존 실현을 위한 정부의 적극적 노력을 알렸습니다.

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이와 함께 이 대통령은 중국 측에 한반도 문제와 관련해 건설적인 역할을 요청했습니다. 시진핑 주석은 이에 화답하여 중국이 한반도 문제 해결을 위한 건설적 역할을 지속해 나갈 것임을 재확인했고, 최근 북중 관계 동향을 설명하며 북미 대화 등 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 노력을 지지한다는 입장을 밝히기도 했습니다.

시 주석의 이 같은 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 시 주석에게 북미 대화 의사를 전달하며 중재 구실을 요청한 상황과 맞물려 주목됩니다. 비록 기존의 기조를 벗어난 것은 아니지만, 국제 정세의 변화 속에서 중국의 중재 의지가 어떻게 구체화될지 관심이 집중되고 있습니다.

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8년 8개월 만의 FTA 타결과 한한령 해제 효과

양국은 정상회담을 계기로 개시 8년 8개월 만에 한중 FTA 서비스 및 투자 후속협상을 실질 타결했습니다. 이 대통령은 타결 선언을 계기로 양국 기업들의 상호 진출이 더욱 활발해지도록 함께 노력하자고 제안했고, 시진핑 주석도 호혜적 경제협력을 확대해 나가야 한다고 답하며 경제 협력의 중요성을 강조했습니다.

이번 협상 타결의 가장 큰 성과는 중국이 영화와 게임 분야에서 한국에 제3국보다 불리하지 않은 대우를 보장하는 최혜국 대우를 약속한 점입니다. 특히 온라인 게임과 영화 등 콘텐츠 사전심사 과정에서도 비차별 원칙이 적용되기로 하여, 장기간 이어진 한한령의 실질적 해제가 확정되었습니다.

공동제작 대상 또한 기존 영화에 한정되었던 것에서 드라마, 애니메이션, 예능, 다큐멘터리 등으로 확대됩니다. 이 외에도 한국 여행사가 중국 23개 지역의 아웃바운드 관광업에 진출할 수 있게 되었으며, 한국 유통기업의 현지 독자 매장 운영도 가능해져 양국 기업들의 시장 접근성이 크게 개선될 것으로 보입니다.

문화 교류 확대와 향후 정식 서명 절차

이 대통령은 회담에서 판다 한쌍의 국내 도입을 추진하고, 중국 내 지역별 차이와 분야별 수용 민감도를 고려하여 양국 간 문화 및 콘텐츠 교류를 단계적으로 확대하자고 제안했습니다. 시진핑 주석은 이에 공감하며 긍정적이고 유익한 문화 교류를 점진적으로 추진해 나가기로 했습니다.

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회담 후 이재명 대통령은 엑스(X)를 통해 한국의 문화콘텐츠가 중국으로부터 최혜국 대우를 받게 된 것을 평가하며, 이는 한중 관계의 전면적かつ 실질적 복원을 넘어 새로운 미래를 만들어 나가는 토대가 될 것이라고 기대감을 표시했습니다.

양국은 향후 법률 검토를 거쳐 정식 서명과 발효 절차를 추진할 예정입니다. 이번 회담은 지난해 11월 경주 아PEC 정상회의, 올해 1월 베이징 정상회담에 이어 세 번째로 열린 한중 정상회담으로, 양국 관계의 새로운 전환점을 마련했다는 평가입니다.