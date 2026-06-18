이재명 대통령, G7 정상회의 결과 직접 브리핑…트럼프와 대화 내용 주목

이재명 대통령이 19일 유럽 순방 결과를 직접 브리핑합니다. 특히 G7 정상회의에서 트럼프 대통령과 나눈 한반도 평화 관련 대화 내용이 구체적으로 공개될지 주목됩니다.

이재명 대통령이 19일 오후 2시 청와대 춘추관에서 유럽 순방 결과에 대해 직접 브리핑을 진행한다. 이번 브리핑은 8박 10일간의 첫 유럽 순방을 마치고 귀국한 지 하루 만에 이뤄지는 것으로, 특히 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 중 도널드 트럼프 미국 대통령과 나눈 대화 내용이 구체적으로 공개될지 주목된다.

강유정 청와대 수석대변인은 18일 브리핑을 통해 "이 대통령이 벨기에 공식 방문, 유럽연합(EU) 정상회담, 이탈리아 국빈방문 및 G7 정상회의의 결과와 성과를 설명할 예정"이라고 밝혔다. 이 대통령은 지난 16일 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 공식 만찬에서 트럼프 대통령과 1시간 30분가량 나란히 앉아 대화를 나눴으며, 이후 17일 자신의 엑스(X) 계정에 "한반도 평화와 한미 관계에 대해 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었다"고 게재했다. 또한 트럼프 대통령으로부터 골프 약속 제안을 두 차례 받고 서명용 펜을 선물받았다는 사실을 전하며 "한미 관계는 단단하고 영원하다"고 강조했다.

전문가들은 이번 대화가 북미 정상회담 재개로 이어질 가능성에 대해 신중한 입장을 보였다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 "북한은 현재 트럼프 대통령과의 회담 없이도 중국과 러시아를 통해 외교적 호기를 맞고 있기 때문에 쉽게 북미 협상에 응하지 않을 것"이라면서도 "미국이 고위급 차원에서 비핵화 목표를 포기한다는 일관된 메시지를 내놓는다면 북한이 진의를 파악하기 위해 나올 가능성이 있다"고 분석했다.

한편 김여정 북한 노동당 총무부장은 이날 조선중앙통신을 통해 내놓은 담화에서 G7 공동성명에 대해 "핵보유국의 핵심 이익을 건드리는 것은 최악의 재앙적 선택"이라며 "핵보유는 반드시 고수해야 할 우리의 핵심 이익"이라고 밝혀 북한의 비핵화 의지가 없음을 재확인했다. 이에 따라 이 대통령의 브리핑에서 북미 관계 진전을 위한 구체적인 방안이 제시될지, 아니면 기존 입장을 재확인하는 수준에 그칠지 관심이 집중된다. 이 대통령은 또한 오는 23일 청와대에 118개국 외교사절과 30개 국제기구 대표들을 초청해 만찬을 열 예정이다.

강 수석대변인은 "국정 2년차 실용외교 본격화를 위한 핵심 방향을 제시하고 지지와 협력을 당부할 계획"이라고 설명했다. 이번 만찬은 G7 정상회의 이후 다자 외교의 성과를 바탕으로 한국의 외교적 위상을 강화하는 자리가 될 것으로 보인다. 전문가들은 이 대통령이 트럼프 대통령과의 개인적 친분을 강조한 만큼, 향후 북미 대화 재개를 위한 중재자 역할을 자처할 가능성이 있다고 전망한다. 다만 북한이 김여정 부장의 담화를 통해 비핵화 협상에 부정적인 입장을 분명히 한 만큼, 당장의 돌파구를 기대하기는 어려운 상황이다.

이 대통령의 브리핑에서 어떤 메시지가 나올지, 그리고 그것이 한반도 정세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 이번 브리핑은 오후 2시에 시작되며, 청와대 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 많은 국민들이 관심을 가지고 지켜볼 것으로 예상된다. 이 대통령은 순방 기간 동안 벨기에, EU, 이탈리아를 방문하며 다양한 경제 협력과 외교적 성과를 거둔 것으로 알려졌다.

특히 이탈리아와는 문화 교류와 투자 확대에 관한 양해각서를 체결했으며, EU 정상회담에서는 탄소 중립과 디지털 전환 분야의 협력을 강화하기로 합의했다. 이러한 성과들이 국내 경제에 어떤 긍정적 영향을 미칠지도 관심사다. 브리핑에서는 이러한 내용들도 상세히 설명될 것으로 보인다. 이 대통령은 앞으로도 실용 외교를 통해 국제 사회에서 한국의 입지를 강화하는 데 주력할 방침이다





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G7 정상회의 한반도 평화 북미 관계 이재명 트럼프

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