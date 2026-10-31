이재명 대통령, 청송·영양 농어촌 기본소득 현장 점검…확대 의지 밝혀

이재명 대통령이 경북 청송과 영양의 농어촌 기본소득 시범 지역을 방문해 집행 실태를 점검하고 제도 안착과 확대 의지를 강조했다. 상인들은 매출 증가를 체감한다고 전했다.

이재명 대통령 이 10월 31일 농어촌 기본소득 시범 실시 지역인 경북 청송 군과 영양군을 잇따라 방문해 제도 집행 실태를 점검하고 안착 및 확대 의지를 강조했다고 청와대 가 밝혔다. 이번 방문은 인구 감소 지역 에 월 15만원의 지역사랑상품권 을 지급하는 농어촌 기본소득 의 현장 효과를 직접 확인하기 위해 이뤄졌다.

김성완 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 먼저 청송군 진보면의 진보전통시장 일대 상점들을 돌며 민생 현장을 살피고, 기본소득 시행 이후 지역에서 체감하는 변화가 있는지를 시찰했다고 전했다.

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진보전통시장서 확인한 기본소득 효과

이 대통령을 만난 한 청년 상인은 기본소득 덕분에 장사할 만하다고 말했고, 다른 상인들도 기본소득 효과로 매출이 늘었다며 장사할 맛이 난다고 전했다고 김 대변인은 밝혔다.

이 대통령은 이날 청송 방문에 이어 영양군 연당1리 마을회관에서 주민과 소상공인들과 간담회를 열고 농어촌 기본소득에 대한 의견을 청취했다. 오도창 영양군수는 대통령 방문이 처음이라며 환영 의사를 밝히고, 기본소득 지원 효과로 영양군의 인구가 반세기 만에 늘었다고 말했다.

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제도 확대를 위해 지방 재정 부담을 완화해야 한다는 의견에 대해 이 대통령은 제도가 보다 안정적으로 운영될 수 있도록 재정 부분에 더 관심을 갖겠다고 화답했다.

정치적 논쟁거리 된 제도 안정성 과제

이 대통령은 농어촌 기본소득을 자신이 거의 설계하다시피 해서 만든 제도라면서도, 정치적 논쟁거리여서 안정성이 부족하다고 지적했다. 언제 없어질지 모르고 판단하는 사람에 따라 결론이 달라지는 측면이 있어 우선 실효적인 운영을 통해 안정성을 확보하는 것이 큰 과제라고 강조했다.

그러면서 정부 예산을 대규모로 지속 투입할 만한 사업인지, 그만큼 효율이 있는지에 대해 개인적으로 확신한다며 지역 균형 발전, 농어촌 소멸 방지, 여유 있는 삶 등을 고려하면 매우 유용하고 우선순위에 들어갈 만한 사업이라고 설명했다.

이어 현장에서 제도가 잘 정착되는 것이 중요하고 권한을 가진 군수들의 역할이 중요하다며, 주민들의 불평과 불만, 원성을 잘 견뎌 제도가 정착되면 나중에는 주민들이 이 제도가 잘됐다는 점을 이해할 것이라고 말했다. 이 자리에서 이 대통령은 영양의 산 너머가 고향인 안동이라며 어린 시절 귓병으로 아버지 손을 잡고 영양에 왔던 기억이 있다고 인연을 소개하기도 했다.

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농어촌 기본소득 시범사업 현황과 확대 계획

이 대통령은 방문을 마친 뒤 엑스(X)에서 기본소득이 가계에 보탬이 되고 지역 상권에도 활기를 불어넣고 있음을 확인했다며, 농어촌 기본소득을 더 많은 지역으로 확대해 이러한 변화를 만들어가겠다고 밝혔다.

농어촌 기본소득은 지방 소멸을 막기 위해 인구 감소 지역 주민에게 매달 15만원을 지역사랑상품권으로 지급하는 제도다. 인구 감소 지역으로 지정된 69개 군 가운데 경북 영양과 청송 등 17개 군에서 시범 사업이 실시되고 있다.

이번 현장 점검은 시범 사업의 성과를 확인하고 제도 확대를 위한 재정 부담 완화와 운영 안정성 확보 방안을 모색하는 계기로 평가된다. 청와대는 이 대통령이 현장의 목소리를 바탕으로 제도 정착과 확대에 속도를 낼 방침이라고 전했다.