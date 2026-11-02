이재명 정부, 2027년도 예산안 국회 발표…미래 투자와 재정부채 안정 강조

이재명 대통령이 2027년도 예산안 시정연설을 위해 국회를 방문했다. AI 대전환과 민생 회복을 위한 대규모 예산안을 설명하며 지속 가능한 성장을 강조.

이재명 대통령 은 2일 2027년도 예산안 시정연설 을 위해 국회를 방문했다. 오전 9시40분께 국회의장 접견실에서 주요 정당 대표들과 사전 환담을 나눈 자리에서 대통령은 대대적인 국가 예산안을 소개하고 국회와 협력할 것을 요청했다. 이 자리는 미래 지향적 정책과 재정의 책임 있는 사용 방안을 논의하기 위해 마련되었다.

주요 인사들과의 환담과 인삿말

이 대통령은 이날 조희대 대법원장과 인사를 나누며 안부를 묻는 등 다양한 인사들과 접촉했다. 조 대법원장과는 악수를 나누며 대화를 이어갔고, 김민석 더불어민주당 대표에게는 반갑습니다라고 인사를 건넸다. 이 자리에는 국민의힘 장동혁 대표와 조국혁신당 신장식 대표도 함께하여 정치적 대화의 장을 이루었다.

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조 대법원장은 역대 최고 규모의 예산안에 담긴 깊은 고심에 대해 칭찬을 보냈다. 그는 국가적 화두인 인공지능 대전환과 민생 회복을 위한 노력이 국민과 국회 모두의 책임감을 느끼게 한다고 말했다. 이는 정부 예산안의 방향성에 대한 초기 평가로 읽힌다.

이 대통령은 예산 규모의 확대에 대해 놀라울 정도로 큰 규모라고 표현하며 내용을 분석해 볼 것을 제안했다. 그는 거의 신규 국채 발행 없이 국가 살림을 할 수 있게 되었다고 설명하며 대한민국 경제 볼륨의 성장을 강조했다. 이러한 설명은 예산안의 재무적 건전성을 강조하기 위한 것으로 보인다.

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재정부채 우려와 미래 투자를 위한 주장

국민의힘에서 재정 확장을 빚 갚는 데 써야 한다는 주장이 나오자, 대통령은 일면 타당성이 있지만 미래를 위한 투자가 필요하다고 반박했다. 국채 비율이 우려와 달리 오히려 떨어지고 있어 재정부채 문제는 크게 걱정할 필요가 없다는 입장이다. 지속 성장의 토대를 갖추는 데 유용하면 미래를 위해 투자하는 것이 맞다는 논리이다.

대통령은 국민에게 바람직한 방법을 끊임없이 고민한 결과물임을 이해해 줄 것을 요청했다. 정당 간 경쟁은 좋지만 전쟁으로 번져서는 안 된다고 지적하며 합리적 경쟁을 제시했다. 더 나은 세상을 위해 서로 다른 의견을 조화롭게 만들어가자는 제안이다.

야당, 미래대응기금 통제권 강화 요구

국민의힘 장동혁 대표는 미래대응기금의 문제점을 지적하며 강한 어조로 우려를 표했다. 국회 통제를 받지 않는 이러한 형식의 예산에 대해 공무원들도 당혹스러워하고 있다는 것이다. 협조가 어렵다는 입장을 통해 예산안 심사에 어려움을 예고했다.

조국혁신당 신장식 대표도 기금의 재량 범위 확대에 대해 문제 제기를 했다. 기존 기금은 국회 통제 하에 재량의 20%만 허용되었으나, 미래대응기금은 재량을 30%로 늘렸다. 이는 국회의 꼼꼼한 검토가 필요한 부분이라고 지적하며 감시 강화의 필요성을 역설했다.

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이번 환담장은 2027년도 예산안의 통과를 위한 초기 논의를 보여주는 중요한 행사였다. 여야 간 예산 운영 방식에 대한 인식 차이는 여전히 존재하지만, 대통령은 이를 합리적 대화를 통해 해결하고자 했다. 앞으로 국회 본회의에서의 심사를 통해 최종 결론이 내려질 예정이다.