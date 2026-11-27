이재명 대통령은 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 12.3 내란 책임자 처벌과 광장의 요구를 국민 체감 변화로 이어야 한다고 밝혔습니다.

이재명 대통령은 2026년 11월 27일 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 민주주의 회복을 위해 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소해야 한다고 강조했습니다. 이 대통령은 "광장에서 확인된 것처럼 민주주의 회복을 위해 우리 사회의 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소하고, 사회 전반의 구조적인 변화를 만들어 내는 것이야말로 진정한 빛의 혁명의 완성"이라고 규정했습니다.

이 대통령은 이날 오후 열린 간담회에서 "12.3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 합당한 책임을 물을 때, 완전한 내란 종식이 이루어질 것"이라고 덧붙이며 과거 사건에 대한 마무리가 현재 개혁의 핵심임을 언급했습니다. 국무총리 소속 사회대개혁위원회는 시민사회, 정당, 정부가 개혁 과제를 함께 도출해 정부에 제안하는 역할을 맡은 자문기구로, 지난해 12월 15일 출범했습니다.

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사회대개혁위원회 긴급 실행과제 및 평가

사회대개혁위원회는 지난 3월 국민보고대회에서 원포인트 개헌 및 국민 참여 개헌 절차 마련, 지방선거 제도 개혁, 검찰 수사권 완전 폐지 등 20개의 '긴급 실행과제'를 발표하며 활동을 이어왔습니다. 이 대통령은 위원회에 대해 "중요한 것은 광장의 요구를 국민이 체감하는 변화로 만들어 가는 것"이라며 "다양한 목소리를 충분히 수렴하고, 또 숙의와 토론을 거쳐서 실현 가능한 방안을 만들어 실행함으로써 실질적인 변화를 만들어 내야 한다"고 당부했습니다.

이 대통령은 "이제부터 지난 1년 간의 논의를 실질적인 성과로 만들어 내야 하겠다"며 "시민사회는 국정 운영의 중요 동반자이자 정부를 일깨우는 죽비이면서, 올바른 방향을 제시해 주는 나침반이다. 정부는 시민 사회의 목소리를 국정에 충실히 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.

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박석운 위원장의 K자 양극화 지적 및 3+1 프로젝트 제안

박석운 사회대개혁위원회 위원장은 "빛의 광장, 시민 항쟁에 참여한 시민들이 요구한 것은 내란 정상화와 사회대개혁이었다"며 "윤석열이 파면되고 국민주권 정부가 출범한 이후 1년 5개월이 경과되는 동안, 내란 정상 과제에는 성과가 있었으나 그에 비해 사회대개혁 과제는 시민들이 체감하는 수준의 성과가 가시화 되지 못하고 있다"고 평가했습니다.

박 위원장은 "이제는 사회대개혁의 성과도 국민의 일상에서 체감할 수 있어야 한다"고 강조하며, 국민주권 정부가 메가 3 프로젝트, 반도체 클러스터, 피지컬 AI, AI 데이터 센터와 첨단 기술 개발을 위한 미래 성장 동력, 7대 SEED 프로젝트 추진 등에 국가적 동력을 총집중시키고 있다고 언급했습니다.

박 위원장은 "이러한 첨단 제조 중심의 경제 성장 추진 전략에 대해 국민들은 한편으로는 동의와 기대를 하고 있지만, 또 다른 한편으로는 국민주권 정부 출범 이후에도 정작 자신들의 삶의 조건은 여전히 팍팍한 상태에 놓여 있다는 현실적 상황에 대해 크게 답답함을 느끼고 있다"고 지적했습니다. 그는 "반도체 등 첨단 산업에서 놀라운 수준의 이익이 실현되는 이 시점이 K자형 양극화를 극복하고 함께 행복한 사회로 나아가기 위한 한국 사회 대전환 전략 실천을 제대로 모색할 적기"라고 판단했습니다.

박 위원장은 "한국 사회 대전환의 모색은 첨단 제조업으로 편중된 성장 동력을 문화, 예술, 기획, 디자인, 물류, 사회 연계 경제 등 역동적인 서비스 산업과 양질의 돌봄, 보건 의료, 사회복지, 교육 등 사회 서비스로 확장하는 방향으로 전환하고 산업 구조의 고도화를 진행하려는 것"이라고 강조했습니다. 이어 "우선 경제 성장을 위한 메가 3 프로젝트 추진 전략과 병행해서 민생과 불평등 해소를 위한 3+1 메가 프로젝트를 동시에 추진하는 것도 그 의미 있는 출발점이 될 것"이라고 제언했습니다.

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박 위원장은 여기서 '3+1'이 돌봄과 일자리, 주거, 그리고 기후 위기 대응을 의미한다고 부연 설명했습니다. 그는 "저는 빛의 광장 시민들의 염원을 받아 안고 출범한 국민주권 정부가 불평등 해소와 민생을 위한 한국 사회 대전환 전략 추진에 국가적 동력을 집중시킬 필요가 있다고 생각한다"며 "사회대개혁위원회도 이러한 한국 사회 대전환 전략 추진에 성공해 더 큰 능력으로 함께하겠다"고 다짐했습니다.