이재명 대통령, 단계적 개헌 추진 강조…'불법 계엄 방지·5·18 정신 헌법 수록'

이재명 대통령이 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 부분적 개헌을 단계적으로 추진할 필요성을 강조했다. 이 대통령은 불법 계엄 방지, 국회 통제 강화, 5·18 정신과 부마 항쟁 정신 헌법 전문 수록 등 국민적 합의가 이루어진 사항부터 개헌을 추진해야 한다고 밝혔다. 이번 개헌안은 국회에서 7일 본회의 표결을 앞두고 있으며, 국민의힘의 찬성이 관건으로 꼽히고 있다.

이재명 대통령 이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 이재명 대통령 은 6일 부분적인 개헌을 합의되는 만큼 순차적으로 해나가는 것이 현실적인 방법이라며 단계적 개헌 추진 필요성을 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제20회 국무회의 겸 제7차 비상경제점검회의에서 반대할 이유가 없는 헌법 개정안에 표결이 내일 이루어진다. 내일 실천했으면 좋겠다며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 1987년 현행 헌법이 제정된 이후 대한민국이 정치·경제·사회 여러 측면에서 참으로 큰 변화를 겪었다. 그런데 헌법은 여전히 40년 동안 제자리걸음이라며 세상이 변하고 덩치는 커졌는데 옷이 맞지 않아 고칠 필요가 있지 않냐는 얘기들을 한다고 말했다.

이어 지금 헌법으로는 현재 우리 대한민국의 수준이나 국민의 삶의 상황, 국가의 미래를 충분히 담보하기 어렵다고 덧붙였다. 이 대통령은 동시에 전면 개헌을 하기는 부담이 크다. 정치적 이해관계가 있으니까 쉽지 않다며 그렇다고 다 미룰 것은 아니고 할 수 있는 만큼은 하자는 실용적 태도로 접근할 필요가 있다고 말했다. 불법 계엄 방지·5·18 정신 헌법 수록 강조 이 대통령은 예컨대 불법계엄을 더 이상 못하게 하자, 국회 통제를 강화하자는 걸 어느 국민이 반대하겠느냐며 반대하는 사람이 조금 있을 수는 있겠지만, 그 사람들은 불법계엄 옹호론자로 봐야 되지 않겠느냐라고 언급했다.

이어 계엄 상황이 아닌데 불법적으로 정권 유지 또는 사익을 목적으로 계엄을 선포해서 군대를 통해 나라를 망치며 독재를 하겠다는 것을 못 하게 하는 것은 당연한 것 아니냐며 비상 계엄에 대한 합리적 통제를 헌법에 넣자는 것을 누가 반대할까 싶다고 밝혔다. 또 국민이 맡긴 권력과 나라를 지키라고 준 총칼로 국민을 살상하고 헌법질서를 파괴한 광주 5·18 사건 같은 일이 다시는 벌어져서는 안 된다며 5·18 정신과 부마 항쟁 정신을 헌법 전문에 넣자는 것에 여야 할 것 없이 공개적으로 동의해 왔다고 말했다. 그러면서 이번에 실제로 헌법 전문에 넣을 기회가 됐는데 반대하는 것은 말이 되지 않는다고 덧붙였다.

이 대통령은 지방자치를 강화하자는 것 역시 모든 국민이 동의하는 일이라며 반대할 이유가 없는 헌법개정안 표결이 내일 이뤄진다. 오랜만에 만들어진 기회인데 모든 국민이 동의하는, 모든 정치권이 지금까지 이구동성으로 말해왔던 것을 내일 실천하기 바란다고 말했다. 7일 본회의 표결·가결 요건 충족 변수 이번 개헌안은 더불어민주당 등 원내 6당과 무소속 의원을 포함한 187명이 지난 3일 발의했다. 개헌안에는 대통령이 계엄을 선포할 경우 국회 승인을 의무화하고, 승인이 부결되거나 48시간 내 의결이 이뤄지지 않으면 계엄 효력이 즉시 상실된다는 내용이 담겼다.

헌법 전문에는 5·18 민주화운동과 부마민주항쟁의 민주 이념 계승도 포함됐다. 대통령 4년 중임제 등 권력 구조 개편은 이번 개정안에 포함되지 않았다. 개헌안이 국회 문턱을 넘으려면 광역단체장 출마자 9명(민주당 8명, 국민의힘 1명)을 제외한 재적 의원 286명 가운데 191명이 찬성해야 한다. 여당과 나머지 무소속 표까지 180석을 다 긁어 모아도 국민의힘(106석)에서 11명 이상의 동의가 반드시 필요한 구조라 국민의힘 소속 의원의 찬성이 관건으로 꼽힌다. 국민의힘은 현재 반대를 당론으로 유지하고 있다





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이재명 대통령 개헌 불법 계엄 방지 5·18 정신 국회 통제 강화

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