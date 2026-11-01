이재명 대통령 SNS 활용, 소통의 목숨줄에서 고립의 덫으로 변질될 우려

이재명 대통령의 SNS 질주가 성공의 방정식에서 실패의 덫으로 전락할 수 있다는 지적이 나온다. 참모진의 숙의와 정책 일관성 부재가 정치적 고립을 심화시킬 수 있음을 분석한다.

이재명 대통령 은 취임 500일 기념 기자간담회에서 소셜네트워크서비스(SNS)를 자신의 목숨줄이라고 정의했다. 위기 국면을 돌파할 수 있는 최후의 수단으로서 SNS를 적극 활용하겠다는 의사를 명확히 밝힌 것이다.

SNS를 통한 즉각 대응과 논란 양상

이후 국민들은 이 대통령의 SNS 활동을 실시간으로 지켜보게 되었다. 이주노동자 관련 보도 기사에서 특정 부사가 빠졌음을 지적하며 제목 수정을 요구했고, 이후 언론사의 사과를 촉구하기도 했다. 보수 성향 온라인 커뮤니티 에펨코리아의 게시물을 인용해 다문화가족 지원 정책에 문제를 제기하기도 했다.

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이주민 차별을 부추길 수 있다는 비판이 계속되자 직접 반박에 나섰고, 이러한 논란은 며칠 동안 계속되었다. 이는 성남시장 시절 이 대통령이 논쟁적 사안을 직접 주도해 자신의 뜻을 관철해 왔던 모습과 겹쳐 보인다. 이런 방식이 그를 중앙정치 무대로 끌어올리고 대통령 자리까지 오르게 만든 원동력이기도 했다.

역할 변화에 따른 정치적 역설

12·3 비상계엄 당시에는 누구보다 빠르게 유튜브 라이브를 켜 상황을 국민에게 알렸다. SNS는 분명 성남시장과 야당 대표 시절 이 대통령을 지탱했던 핵심 수단이었다. 그러나 상황과 역할이 달라지면 동일한 방식은 전혀 다른 결과를 낳을 수 있다.

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대통령이 된 후에도 과거의 성공 방식을 반복한다면 실패할 수 있다. 한국 정치사에서는 같은 방식이 다른 결과를 낳아 실패한 사례가 낯설지 않다. 정치에서 성공 방정식은 언제나 유효한 상수가 되지 않는다. 그런 점에서 이 대통령의 SNS 활용 전략을 다시 한번 깊이 살펴볼 필요가 있다.

참모진 역할 축소와 국정운영 문제점

이 대통령은 더 이상 비주류 정치인이나 야당 대표, 지방정부 행정가가 아니다. 그는 국가 전체를 이끄는 최고 지도자다. 같은 내용의 글이라도 대통령이 게시하는 순간 그 정치적 무게와 파급력은 현저히 달라진다.

최근 벌어진 SNS 논쟁에서 이 대통령의 목소리는 선명했지만, 청와대 참모진과 관계 부처, 여당은 겉도는 모양새였다. 이들은 대통령과 어떤 의견을 교환했고 정책적이나 정무적으로 무엇을 검토했는지 확인하기 어려웠다. 국정 메시지를 함께 조율하는 주체라기보다 대통령의 발언을 설명하고 수습하는 역할에 머무는 듯 보였다.

대통령의 고립 가능성과 미래 소통 전략

문제의 핵심은 SNS 사용 빈도가 아니라, 대통령이 거의 모든 국정 현안에서 첫 번째 발언자이자 최종 논평자가 될 때 나타나는 부작용이다. 대통령이 직접 발언하는 일이 잦아질수록 청와대 참모와 국무위원이 독자적으로 판단하고 발언할 공간은 좁아진다.

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여당 역시 정책을 제안하고 여론을 조정하기보다 대통령의 메시지를 뒤따르기 쉽다. 대통령의 직접 소통이 활발해질수록 국정운영에서 조정과 숙의를 위한 중간 지대는 줄어들 수 있다. SNS는 국정 성과를 설명하고 현장의 목소리를 듣는 유용한 수단일 수 있다.

하지만 대통령의 주장이 타당한지와 별개로 국정 메시지의 일관성, 안정성, 예측 가능성은 떨어질 수 있다. 대통령이 일일이 대응하기 시작하면 정책보다 대통령의 반응이 중심 의제로 떠오른다. 이런 대응이 반복되면 SNS는 국민과의 소통 창구라기보다 자신을 변호하고 억울함을 호소하는 수단으로 읽힐 위험이 있다.

최근 여권 일각에서는 이 대통령이 외롭다는 이야기가 나온다. 직접 소통을 위해 열어둔 창구가 도리어 대통령의 고립을 드러내는 역설이 생긴 것이다. 대통령은 SNS를 통한 소통이 이를 해소하는지, 아니면 깊게 만드는지 돌아봐야 한다. 소통의 도구가 무엇이든 곧 국민의 신뢰로 이어져야 한다.

정치인 이재명의 목숨줄이 SNS였다면, 이제 대통령 이재명의 목숨줄은 국민이어야 한다. 쓰기 전 참모와 숙의가 선행되어야 하며, 정치 사안에 즉각 대응하는 것을 자제할 필요가 있다.