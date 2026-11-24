이재명 대통령이 미분양 주택 매입 확약 제도를 점검하며 민간 주택 착공 지연 해소 방안을 밝혔다. 국토교통부는 인허가 후 미착공 주택을 21만9천호로 추산했다.

이재명 대통령 이 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 지금 부동산 시장이 조정될 것이라는 것이 일반적인 예측이라고 말했다. 이 대통령은 강남, 서초, 송파 등 지역은 이제 꽤 많이 조정되고 있다며 강남 같은 곳은 엄청나게 많이 떨어지고 있다고 밝혔다. 이 자리에서 이 대통령은 주택시장 조정 국면에서 민간 주택사업자의 착공 지연을 막기 위한 정부의 미분양 주택 매입 확약 제도를 함께 점검했다.

이 같은 발언은 주택시장 조정 전망이 확산하는 가운데 나왔다. 이 대통령은 집값이 정점을 지나 떨어질 것이라는 예측이 일반화되면서 신축을 준비하는 쪽이 분양이나 임대가 되지 않을지, 원하는 가격을 받지 못할지 우려해 망설이는 경우가 생길 수 있다고 진단했다.

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미분양 주택 매입 확약 제도는 어떻게 작동하나

미분양 주택 매입 확약 제도는 정부가 일정한 가격에 미리 매입을 보장해 주택 공급 주체의 분양 위험을 줄이는 장치다. 이 대통령은 '일정한 가격으로 사줄 테니 지어라, 분양 걱정하지 말라'는 취지로 이 제도를 설명했다.

이 대통령은 이 제도가 없으면 미래가 불확실해져 건축을 하지 않으려 할 것이라고 덧붙였다. 앞서 이 대통령은 지난 10월5일 엑스(X·옛 트위터)에 일부에서 인허가를 받고도 분양 우려로 착공을 망설이는 경우가 많다는 보고를 받았다고 밝혔다. 그러면서 한국토지주택공사(LH)가 미분양분을 매입임대용으로 매수 확약하도록 지시했다고 전했다.

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정부는 민간 사업자가 분양 위험을 우려해 착공을 미루는 상황을 막고, 미분양 위험을 정부가 나눠 짊어짐으로써 공급 공백을 줄이겠다는 목표를 제시했다. 즉 매입 확약은 주택 공급을 유지하기 위한 수단으로 설계됐다는 것이 정부의 설명이다.

국토교통부가 본 착공 지연 물량과 원인

홍지선 국토교통부 장관은 인허가를 받고도 착공하지 않은 주택이 전국적으로 21만9천호가량으로 추산된다고 밝혔다. 이 가운데 착공이 늦어지는 원인은 물량의 성격에 따라 다르다고 설명했다.

홍 장관에 따르면 재건축·재개발 물량은 조합원 간 분쟁이나 공급가를 둘러싼 분쟁이 착공 지연의 원인이다. 반면 민간 택지와 지방공사가 공급하는 공공택지 물량 약 3만8천호는 분양 위험과 프로젝트파이낸싱(PF) 대출의 어려움이 주요 원인이라는 것이 국토교통부의 판단이다.

홍 장관은 민간 개발사업자들의 애로사항을 검토한 결과, 분양 위험을 해소하고 이에 따른 프로젝트파이낸싱 대출의 어려움을 덜어주면 착공을 앞당길 수 있다는 결론을 도출했다고 말했다. 이는 매입 확약이 금융 부담까지 함께 겨냥하고 있음을 보여준다.

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매입 가격 기준과 2027년 상반기 착공 인센티브

홍 장관은 매입 가격에 대해 최소 85%에서 89% 사이의 가격으로 적정가에 매입하는 방안을 밝혔다. 정부는 이 범위 안에서 가격을 정하는 구조를 전제로 제도를 운영한다는 입장이다.

홍 장관은 또 2027년 상반기에 착공할 경우 인센티브를 줘 매입 가격을 조금 더 높이는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다. 착공 시점을 앞당기는 사업자에게 가격 우대를 제공해 공급 지연을 줄이겠다는 구상이다.

이 대통령의 발언과 국토교통부의 추산을 종합하면, 정부는 미분양 위험을 공공이 일부 분담하는 방식으로 착공 지연 물량을 실제 공급으로 바꾸는 데 초점을 두고 있다. 다만 제시된 매입 가격 범위와 인센티브 방안은 검토 단계라는 점에서 향후 구체적 조건이 어떻게 정해지는지가 중요하다.