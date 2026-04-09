이재명 대통령, 기업 비업무용 부동산 규제 강화 지시… 세제 개편 '촉각'

이재명 대통령이 기업의 비업무용 부동산 보유 부담을 강화하는 방안을 검토하라고 지시하면서, 과거 폐지된 취득세·양도세 중과 부활 가능성이 제기되었다. 이는 부동산 투기 방지 및 주택 공급 확대를 위한 정책의 일환으로, 주식 소액 투자자 배당소득세 부담 완화 방안도 함께 논의될 예정이다.

이재명 대통령이 9일 기업의 비업무용 부동산 에 대한 보유 부담을 대폭 강화하는 방안을 검토하라고 지시하면서, 관련 세제 개편 논의가 본격화될 전망이다. 이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 기업들이 불필요하게 대규모의 비업무용 부동산 을 보유하고 있는 현실을 지적하며, '무슨 수를 써서라도 부동산 투기를 막고, 투기를 통해 이익을 얻는 것을 불가능하게 만들어야 한다'고 강조했다. 이는 과거 정부에서 시행했던 비업무용 부동산 규제가 완화된 이후, 기업들이 비업무용 토지를 과도하게 보유하는 상황을 개선하고, 부동산 시장의 투기적 요소를 근절하려는 의지로 풀이된다.\이 대통령의 발언은 특히 2001년과 2009년에 각각 폐지된 비업무용 부동산 취득세와 양도세 중과 제도의 부활을 시사하는 것으로 해석된다. 비업무용 부동산 은 법인이 취득한 후 정해진 기간 내에 취득 목적에 맞게 사용하지 않거나, 적정 기준을 초과하여 과도하게 보유한 토지나 건물을 의미한다.

과거 정부는 이러한 비업무용 부동산에 대해 취득, 보유, 양도 단계별로 높은 세금을 부과하여, 기업들이 생산 활동에 필요한 토지를 확보하도록 유도했다. 하지만 외환위기 이후 기업 투자를 활성화하기 위해 규제가 완화되면서, 비업무용 부동산에 대한 규제는 약화되었다. 이번 대통령의 지시는 기업들이 비업무용 토지를 생산 시설, 연구개발(R&D) 시설 등 업무용으로 전환하도록 유도하고, 불필요한 부동산 자산은 매각하여 주택 공급에 기여하도록 하는 등, 부동산 시장의 건전성을 확보하고 경제 활력을 제고하려는 의도로 해석된다. 행정안전부 자료에 따르면, 2024년 기준 기업이 보유한 비업무용 토지는 2126㎢에 달하며, 이는 서울 여의도 면적의 733배에 해당하는 규모이다. 이러한 막대한 규모의 비업무용 토지에 대한 규제 강화는 부동산 시장에 상당한 파급 효과를 미칠 것으로 예상된다.\또한, 이 대통령은 주식 소액 투자자들의 배당소득세 부담을 경감하는 방안도 적극적으로 검토할 것을 시사했다. 그는 장기 보유에 대한 인센티브 제공을 통해, 국민들이 배당소득을 활용하여 노후를 대비하거나 생계비를 충당할 수 있도록 지원하는 정책의 필요성을 강조했다. 이는 주식 시장의 장기 투자를 유도하고, 국민들의 자산 형성을 돕기 위한 정책의 일환으로 풀이된다. 이와 더불어, 정부는 비업무용 부동산 규제 강화와 더불어 주식 시장의 활성화를 위한 정책을 병행함으로써, 부동산 시장의 안정과 주식 시장의 성장을 동시에 추구하려는 것으로 보인다. 이와 같은 정책 방향은 대한민국 경제의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 과제이며, 정부의 적극적인 노력을 통해 그 효과를 극대화해야 할 것이다. 앞으로 정부는 관련 전문가 및 이해관계자들과의 충분한 논의를 거쳐, 비업무용 부동산 규제 강화 및 주식 시장 활성화를 위한 구체적인 방안을 마련하고, 이를 통해 대한민국 경제의 긍정적인 변화를 이끌어낼 것으로 기대된다. 이번 대통령의 발언은 향후 부동산 시장과 주식 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 신호탄으로, 관련 정책의 진행 상황에 대한 지속적인 관심이 필요하다





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