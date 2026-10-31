이재명 대통령 국정 지지율 하락, 중수청 민심 악화 원인과 2028総선 전망

이재명 대통령의 국정 평가가 4월 대비 급락한 배경으로 중도·수도권·청년의 이탈을 꼽습니다. 만기친람 리더십과 강성 지지층 의존이 2028 총선 변수가 될 전망이다.

이재명 대통령 에 대한 최근 여론 조사 결과는 여전히 싸늘한 편입니다. 여러 여론 조사 기관들의 수치가 다를 수는 있지만, 대통령의 국정 수행이나 직무 긍정 평가는 대체로 30대 초반에서 40대 초반의 박스권에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이는 취임 초기에 비해 현저히 낮아진 수치로, 정치적 여파가 커지고 있음을 시사합니다.

10월 여론조사 결과와 긍정 부정 비율 분석

10월 28일 발표된 한국사회여론연구소의 여론 조사 결과를 보면, 대통령의 국정 평가는 긍정 36.5%, 부정 58.9%로 나타났습니다. 불과 두 주 전인 직전 조사에서는 긍정 34.9%, 부정 58.8%였으므로 큰 변동은 없었습니다. 같은 시기인 10월 29일 발표된 전국지표조사의 결과도 긍정 46%, 부정 44%로 직전 조사 결과와 유사한 수준이었습니다. 역시 두 주 전의 긍정 44%, 부정 49%와 큰 차이가 없음을 알 수 있습니다.

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이 모든 여론 조사는 중앙선거여론조사심의위 누리집을 참고한 자료들입니다. 세 기관의 결과를 종합해 보면 최근 대통령 국정 및 직무 평가에는 큰 변화가 없다고 할 수 있습니다. 하지만 가장 좋았던 지난 4월과 비교하면 결과가 완전히 뒤집혔다고 해도 과언이 아닙니다. 이러한 급락의 배경에는 각 계층별 민심 변화가 자리 잡고 있습니다.

중수청 민심 악화와 인구통계학적 분석

한국갤럽은 매달 마지막 주에 그 달의 통합 수치를 발표합니다. 통합 수치는 표본 수가 늘어나기 때문에 정치 성향별, 지역별, 연령대별 민심의 변화를 비교적 정확히 살펴볼 수 있는 중요한 지표입니다. 10월 통합 평가는 긍정 38%, 부정 51%로 나타났습니다. 지역별로는 전남 광주와 전북에서만 긍정 평가가 높고, 나머지 모든 지역은 부정 평가가 높았습니다. 연령대별로는 40대와 50대만 긍정 평가가 높고, 나머지 모든 연령대는 부정 평가가 우세했습니다.

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결과적으로 대통령 직무 평가가 크게 낮아진 주된 원인은 중도, 수도권, 그리고 20대 30대의 이탈 때문임을 알 수 있습니다. 이는 곧 '중수청'이라는 신조어가 등장한 배경이기도 합니다. 중수청은 원래 출범한 중대범죄수사청을 줄인 말이기도 하지만, 정치권에서는 '중도·수도권·청년'을 줄인 말로 해석되며 이재명 대통령에 대한 이들의 민심이 악화했음을 뜻합니다.

만기친람 리더십과 행정가적 성향의 한계

중수청 민심이 악화한 이유에는 서울 시장 선거 패배, 부동산 정책 실패, 주가 하락 등 여러 원인이 있습니다. 하지만 이재명 대통령의 만기친람 리더십과 독선적 태도가 큰 영향을 미쳤다고 보는 시각이 지배적입니다. 어린 시절이 험난했던 경험은 남을 잘 믿지 않고 고집이 세진 성향으로 이어질 수 있습니다. 이재명 대통령은 공장에서 일하며 폭행을 당했고, 프레스 기계 사고로 장애인이 되었으며, 아버지가 검정고시 합격증을 찢어버리는 등 극한의 성장을 겪었습니다.

이러한 배경 때문에 그의 정체성은 정치인보다 행정가에 가깝습니다. 정치인은 권력을 나누지만 행정가는 권력을 독점하려는 경향이 있습니다. 김대중 노무현 문재인 전 대통령들은 국무총리와 비서실장에 정치인들을 앉혀 권력 분산의 필요성을 인지했습니다. 이재명 대통령도 초창기에는 국무총리와 비서실장에 정치인을 앉혔으나, 후임으로 한성숙 국무총리와 임광현 비서실장을 선택했습니다. 이들은 인품이 선하고 업무 역량이 뛰어남은 사실이나 실무형입니다.

한성숙 총리와 임광현 실장 체제는 국정에 대한 책임과 정치적 부담을 대통령 혼자 져야 하는 위태로운 시스템입니다. 이는 만기친람의 구조화로 이어질 수 있으며, 문재인 대통령 때도 강성 지지층에 휘둘리는 조짐이 있었으나 지금이 훨씬 더 심합니다. 정청래 전 대표, 유시민 전 의원, 김어준 씨 등 강성 지지층에 휘둘리면 민심에서 멀어질 수밖에 없습니다.

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검사 보완수사권 폐지와 대법원장 탄핵 논란

강성 지지층의 요구가 정책에 반영된 대표적인 예로 검찰 개혁이 있습니다. 한국갤럽의 지난 7월 셋째 주 여론 조사에서 검사의 보완수사권 유지는 61%, 전면 폐지는 23%였습니다. 이재명 대통령은 예외적으로 인정을 말했지만 강성 지지층의 두려움 때문에 전면 폐지했습니다. 이는 민심 악화의 결정적 계기가 되었습니다. 또한 10월 28일 한국사회여론연구소 조사에서 조희대 대법원장 탄핵 찬성은 32.0%, 반대가 50.3%였음에도 불구하고 대통령은 명확한 선을 긋지 못하고 있습니다.

민주당 의원이나 친여 성향 논객, 방송 패널 중 이재명 대통령의 무분별한 SNS 활동을 칭찬하는 이는 없습니다. 대통령은 맞는 말도 조심해야 하고 표현 하나하나를 신중히 해야 합니다. 다문화 가정 지원과 관련된 최근 발언에서 '역차별'이라는 단어를 사용한 것은 고집을 넘어 아집으로 비칠 수 있습니다. 대통령의 SNS 즉흥적 발언과 국무회의 토론 생중계는 크고 작은 사고를 야기하며 고집불통 이미지를 굳힐 것입니다.

2028 총선 전망과 시민혁명 배신 가능성

10월 16일 한국갤럽 조사에 따르면 2028년 4월 총선에서 현 정부 지원을 위한 여당 다수는 34%, 견제를 위한 야당 다수는 47%로 나타났습니다. 취임 1년 반도 안 되어 견제론이 우세한 것은 이례적입니다. 물론 2028년 총선 패배를 예측하는 것은 섣부르지만, 민주당 계열 정당은 참패 시 80석 선까지 주저앉은 전례(2008년 81석)가 있습니다. 국민의힘이 보수 재건에 성공하면 민주당은 패배할 것입니다.

우리 국민은 두 차례 시민혁명으로 민주당에 정권을 안겨줬습니다. 촛불 혁명으로 박근혜 정권을, 빛의 혁명으로 윤석열 정권을 몰아냈습니다. 만약 이재명 정권이 실패한다면 그것은 두 차례 시민혁명을 배신하는 것이며, 국민이 민주당에 다시는 기회를 주지 않을 수도 있습니다. 이재명 대통령과 민주당은 이에 대한 책임감을 가질 필요가 있습니다.