이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 프랑스 에비앙 회의

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 초청국 환영행사에서 대화를 나누고, 공식 만찬 및 G7 정상회의 기간 중 여러 차례 접촉을 가졌다. 양 정상은 한미동맹을 비롯해 중동 정세, 한반도 문제 등 지역 및 글로벌 현안에 대해 긴밀한 의견을 교환했다. 이 대통령은 미국과 이란 간 종전 협상이 타결된 것을 환영하며, 특히 트럼프 대통령의 생일에 성공적인 합의가 이뤄진 것에 대해 축하 인사를 건넸다.

이재명 대통령 과 도널드 트럼프 미국 대통령 이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 초청국 환영행사에서 대화를 하고 있다. 청와대사진기자단 이재명 대통령 은 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 주요 7개국(G7) 정상회의 계기로 열린 마크롱 대통령 내외 주최 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령 과 한미동맹 을 비롯해 중동 정세 , 한반도 문제 등 지역 및 글로벌 현안에 대해 긴밀한 의견을 교환했다고 오현주 국가안보실 3차장이 브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 미국과 이란 간 종전 협상이 타결된 것을 환영하며, 특히 트럼프 대통령의 생일에 성공적인 합의가 이뤄진 것에 대해 축하 인사를 건넸다. 또 중동 지역에서의 평화 정착과 이란 핵문제 해결을 위한 트럼프 대통령의 노력을 평가했다. 두 정상은 호르무즈 해협 내 자유롭고 안전한 항행의 중요성에 대해 의견을 같이 하는 한편, 중동 지역 내 안정과 평화가 회복됨으로써 유가가 안정되고 경제가 회복될 것이라는 기대도 나누었다. 이 대통령은 중동 지역에 이어 한반도에서도 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 트럼프 대통령의 관심과 관여를 기대한다고 말했다.

이에 트럼프 대통령은 한반도의 오랜 지정학적 역사와 남북 관계 현황 등에 대해 다양한 관심을 나타내며 한반도 문제 진전을 위해 자신으로서도 필요한 역할을 해 나가겠다는 강력한 의지를 표명했다. 또 트럼프 대통령은 한반도에서의 평화를 위한 기여 방안에 대해 고민하겠다고 하면서 이 대통령과 긴밀히 소통해 나가겠다고 했다. 이 대통령과 트럼프 대통령은 조선 분야 등에서의 호혜적인 협력 확대 방안에 대해서도 의견을 교환했다. 아울러 굳건한 한미동맹을 토대로 한 한미일 협력의 중요성에 대해서도 공감했다.

특히 트럼프 대통령은 이 대통령을 '강한 지도자'로 평가하는 등 양 정상이 함께 한반도와 지역의 평화와 안보에 기여해 나갈 수 있을 것이라는 기대감을 표명했다. 양 정상은 이날 앞서 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눈 데 이어, 공식 만찬 및 G7 정상회의 기간 중 여러 차례 접촉 기회를 갖고 각별한 친분과 신뢰를 확인했다고 오 차장은 전했다. 김은빈 기자 kim.eunbin@joongang.co.k





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