이재명 정부 1년 경제정책 평가: 자본시장·AI는 합격, 고용·부동산은 낙제

한국경제학회 설문 결과 이재명 대통령의 경제정책 종합점수는 6.02점. 자본시장 활성화와 AI 산업 정책이 높은 점수를 받은 반면, 고용과 부동산 정책은 낮은 평가를 받았다.

이재명 대통령의 임기 1년을 맞아 한국경제학회 회원 100명을 대상으로 경제 정책 평가 설문이 진행됐다. 11개 분야에 대해 10점 만점으로 평가한 결과, 자본시장 활성화가 6.59점으로 가장 높은 점수를 받았다.

이는 코스피 지수가 취임 직후 2698에서 1년 만에 8801까지 상승하는 등 주식시장 호황이 반영된 결과다. 응답자들은 주주환원 확대와 기업지배구조 개선이 시장 신뢰를 높였다고 평가했다. 다만 일부 전문가는 과도한 규제가 기업 의사결정을 위축시킬 수 있다고 지적했다. 인공지능(AI) 산업 정책은 6.12점으로 두 번째로 높은 평가를 받았다.

대통령은 취임 전부터 AI 반도체와 데이터 클러스터 조성을 강조하며 'AI 세계 3대 강국'을 목표로 제시했다. 정부는 국가 AI 전략위원회를 출범하고 올해 AI 예산을 10조1000억원으로 대폭 확대했다. AI 기본법과 데이터센터 특별법 추진 등 관련 법제도 정비도 병행했다. 전문가들은 방향성과 지원책이 구체적이고 국제 협력도 잘 추진되고 있다고 긍정 평가했다.

그러나 반도체 호조를 제외한 실물경제와의 괴리, 외화내빈형 양극화에 대한 우려도 제기됐다. 고용 분야는 4.57점으로 최저 점수를 기록했다. 청년 고용률이 24개월 연속 하락해 43.7%까지 떨어진 점이 문제로 지적됐다. 정부가 발표한 '청년뉴딜 추진방안'은 기존 정책의 대상 인원만 늘린 수준이라는 평가를 받았다.

부동산 정책도 4.69점으로 낮은 평가를 받았는데, '10·15 대책'이 수요 억제에 치중해 공급 위축과 가격 상승을 초래했다는 분석이다. 재정 정책은 4.93점으로 확장재정 기조가 내수 회복에 기여했다는 긍정과 재정 건전성 악화 우려가 엇갈렸다. 물가 정책은 4.98점으로 중동 사태 이후 석유류 최고가격제 도입이 일부 효과를 봤으나 인플레이션 압력이 지속됐다. 종합점수는 6.02점으로 7점 이상 긍정 평가가 51%를 차지했다





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이재명 정부 경제 평가 자본시장 고용 부동산

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