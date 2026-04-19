이재명 대통령, 인도·베트남 국빈 방문길 올라…경제 협력 등 논의 예정

이재명 대통령이 5박 6일간의 인도와 베트남 국빈 방문을 위해 19일 출국했다. 이번 순방은 양국과의 경제 협력 강화, 전략적 파트너십 모색 등을 목표로 하며, 특히 인도에서는 모디 총리와 정상회담을 갖고 베트남에서는 공산당 서기장 겸 국가주석 등과 면담을 가질 예정이다.

이재명 대통령 이 5박 6일간의 인도와 베트남 국빈 방문 을 위해 19일 출국길에 올랐다. 이날 오전 11시 50분경 김혜경 여사와 함께 경기도 성남 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기를 타고 인도 뉴델리로 향했다. 이 대통령은 검은 정장에 자주색과 남색이 섞인 스트라이프 넥타이를 착용했으며, 김 여사는 흰색 롱드레스를 입고 환송객들에게 고개 숙여 인사를 건넨 후 전용기에 탑승했다. 출국 현장에는 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 민주당 원내대표, 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석, 윤호중 행정안전부 장관, 박윤주 외교부 1차관, 부호 주한 베트남 대사, 니시 카트 싱 주한 인도 대리 대사 등 주요 인사들이 환송을 위해 자리했다. 이 대통령 부부는 현지 시간으로 같은 날 오후 5시 인도 뉴델리에 도착하여 첫 일정으로 동포 간담회에 참석할 예정이다.

이번 인도 국빈 방문은 역대 정부 출범 이후 최단 기간 내에 성사되었으며, 8년 만의 국빈 방문이라는 점에서 의미가 깊다. 이전에는 윤석열 전 대통령이 2023년 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 인도를 방문한 바 있다. 순방 이틀째인 20일, 이 대통령은 마하트마 간디 추모 공원에 헌화한 후 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 가질 계획이다. 또한, 정부 및 기관 간 양해각서(MOU) 교환식, 공동 언론 발표, 그리고 모디 총리와의 오찬 행사도 예정되어 있다. 같은 날 이 대통령은 한-인도 경제인 대화와 비즈니스 포럼에 참석하여 양국 경제계 인사들과 호혜적 협력 방안을 심도 있게 논의할 예정이다. 이번 경제 사절단에는 류진 한국경제인협회 회장을 비롯하여 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등 국내 주요 그룹의 총수들이 포함되어 있어, 양국 간 경제 협력 강화에 대한 기대를 모으고 있다. 이후 이 대통령은 드라우파디 무르무 인도 대통령이 주최하는 국빈 만찬에 참석할 예정이다. 위성락 청와대 국가안보실장은 지난 16일 브리핑을 통해 이번 인도 방문의 중요성을 강조하며, 조선·해양, 금융, 인공지능, 방위산업 등 전략 분야에서의 경제 협력의 새로운 장을 열어갈 것이라고 밝혔다. 또한, 국익 중심의 실용 외교 외연 확장에 있어 인도가 핵심적인 파트너임을 역설했다. 이 대통령은 순방 사흘째인 21일, 인도를 떠나 베트남으로 이동하여 국빈 방문 일정을 이어간다. 22일에는 베트남 하노이에서 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 양국 협력 확대 방안, 특히 에너지 및 공급망 협력 강화 방안 등을 논의할 예정이다. 23일에는 베트남의 서열 2위인 레민흥 총리, 서열 3위인 쩐 타인 만 국회의장과의 면담 일정도 잡혀 있다. 위 실장은 이번 인도와 베트남 순방에 대해, 고속 성장 중인 두 국가를 연이어 방문함으로써 우리 외교의 지평을 넓히고 여러 핵심 분야에서의 전략적 협력을 고도화할 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대한다고 덧붙였다





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이재명 대통령 인도 베트남 국빈 방문 경제 협력

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