이재명 대통령, 소방의 날 기념 '첨단 과학소방' 구축과 처우 개선 약속

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 제64주년 소방의 날 기념사에서 인공지능 및 드론 활용 첨단 소방 시스템 구축과 소방공무원 처우 개선을 공약하며 국민 안전을 약속했다.

이재명 대통령 은 9일 세종특별자치시 에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 직접 참석하여 연설을 통해 정부의 소방 인력 확충과 지휘체계 강화를 위한 종합적인 지원 계획을 밝혔다. 이 대통령은 국민이 거주지에 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전 서비스를 보장받을 수 있도록 최선을 다하겠다고 약속하며, 이를 위한 재정 확보와 투자 확대 의지를 굳혔다.

인공지능과 드론 활용한 첨단 과학소방 구축

이재명 대통령은 향후 소방 현장의 혁신으로 인공지능이 위험 요인을 사전에 예측하고, 위험한 현장에는 로봇과 드론이 먼저 진입하는 첨단 과학 소방 시스템을 구축하겠다고 명시했다. 이러한 기술 도입을 위해 국방 분야에서 개발된 첨단 기술인 무인 수상정 도입과 첨단 섬유 방화복의 실용화를 소방 현장에 적극 접목할 계획이다.

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이와 함께 정부는 소방공무원들의 처우와 근무 환경을 세심하게 관리하여, 국가가 소방공무원과 그 가족을 끝까지 책임진다는 신뢰를 형성하고 임무에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다. 이러한 정책은 단순한 장비 보급을 넘어 소방공무원의 안전과 복지를 체계적으로 뒷받침하기 위한 조치로 해석된다.

국립소방병원 운영과 심신수련원 건립 계획

정부는 올해 개원한 국립소방병원이 제복을 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 기관으로 운영될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다고 말했다. 이 대통령은 아울러 소방공무원들의 심신 안정과 치료를 위한 심신수련원도 차질 없이 건립되도록 노력하겠다고 약속하며, 소방 공무원의 정신적, 신체적 건강을 국가적 과제로 추진할 것임을 시사했다.

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이재명 대통령은 소방대원들의 지난 한 해 노고에 깊이 감사하며, 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목이라고 격려했다. 그는 소방대가 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 생명을 구하는 작은 신의 역할을 수행하며,国民이 안심하고 보내는 일상이 소방공무원의 땀과 눈물 위에 세워져 있다고 평가했다.

순직 소방공무원 가족 위로와 성과 입증

이재명 대통령은 특히 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고 박승원 소방공무원의 자녀들이 기념식에 함께 참여하고 있음을 언급하며 깊은 애도를 표했다. 그는 지난 한 해 소방이 재난 대응체계를 끊임없이 발전시키고 필요한 순간 국가 소방동원령을 발령하는 등 총력 대응에 나섰으며, 그 결과 수많은 대형 재난 위기를 이겨낼 수 있었다고 분석했다.

구체적인 성과 지표로, 이 대통령은 화재로 인한 사망자가 15.7% 감소했으며, 산불 현장에 소방헬기가 도착하는 시간과 진화 시간도 단축되었다고 소개했다. 특히 뜻깊은 점은 산불로 인한 사망자가 한 명도 발생하지 않았다는 점을 강조하며, 이러한 안전 시스템의 효과를 입증했다. 국민이 위기 순간 119에 대한 신뢰를 가질 수 있도록 소방대원 자신의 안전을 최우선으로 보호하겠다는 그의 다짐은 이번 기념식의 핵심 메시지였다.