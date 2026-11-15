이재명 대통령, APEC·아세안 정상회의 참석으로 한중미 외교 현안 집중

이재명 대통령이 16일 아시아 순방에 나서 APEC과 아세안 정상회의에 참석합니다. 한중 정상회담과 한미·한일 관계 등 주요 외교 현안을 논의하며 한반도 평화 공존 정책에 대한 국제적 지지를 얻어냅니다.

이재명 대통령 은 16일 아세안 (ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 3박 4일 일정으로 아시아 순방에 나섰습니다. 이번 순방을 통해 한반도 평화공존 정책에 대한 국제사회의 지지를 이끌어내고, 동남아 및 아시아·태평양 국가들과의 협력을 강화할 기대가 큽니다.

APEC·아세안 일정과 한중 정상회담 가능성

이재명 대통령은 16일부터 17일까지 이틀에 걸쳐 필리핀 마닐라에서 한·아세안 정상회의, 한·메콩 정상회의, 아세안+3(한·중·일) 정상회의, 동아시아정상회의(EAS) 등에 참석합니다. 이어 18일부터는 중국 선전(APEC CEO 서밋, 시진핑 중국 국가주석 내외 주최 환영 만찬, APEC 본회의) 일정을 소화할 예정입니다.

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각국 정상과의 양자 정상회담 일정도 이어질 것으로 전망됩니다. 이 대통령은 각각 일정 조율을 마친 태국 및 필리핀 정상과의 개별 양자회담 외에도 각국 정상들과 정식회담 및 풀어사이드(약식) 회동, 면담 등 다양한 형태로 만남을 준비하고 있습니다.

특히 APEC 정상회의 의장인 시진핑 중국 국가주석과의 한·중 정상회담 성사 가능성이 주목됩니다. 이 대통령과 시 주석은 지난해 11월 경주 APEC 정상회의 계기 첫 회담 이후, 지난 1월 이 대통령의 중국 국빈 방문 때 두 번째 회담을 가졌습니다. 만약 한·중 정상 간 세 번째 회담이 성사될 경우, 한반도·북핵 문제와 관련해 이 대통령이 시 주석에게 한국의 입장을 설명할 것으로 보입니다.

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한미·한일 관계 및 도널드 트럼프 대통령 회담 기대

이 대통령과 나란히 필리핀과 중국을 잇따라 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 성사 여부도 주목됩니다. 두 정상이 만난다면, 지난 9월 유엔총회 참석을 계기로 미국 뉴욕에서 정상회담을 한 이후 두 달 만이자, 공화당이 참패한 미 중간선거 이후 첫 대면이 됩니다.

한·미 정상이 만날 경우, 이 대통령은 북·미 대화의 페이스메이커로서 한국의 역할을 강조할 것으로 보입니다. 대미 투자, 전시작전통제권 전환, 핵추진잠수함 건조 등 양국 통상·안보 현안도 함께 다뤄질 개연성이 있습니다.

이 대통령은 아세안·APEC 정상회의에 함께 참석하는 다카이치 사나에 일본 총리와도 마주 앉을 가능성이 거론됩니다. 성사된다면 지난 5월 경북 안동에서의 정상회담 이후 6개월 만의 만남이 됩니다.

국가안보실의 외교 비전과 역내 협력 모색

위성락 국가안보실장은 지난 12일 브리핑에서 이 대통령의 이번 순방에 대해 "역내 다자외교 무대에서 대한민국의 비전을 지속 이행해 나가겠다"고 밝혔습니다. 그는 남북, 북·미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력에 대해 역내 국가들의 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 예정입니다.

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이 대통령은 연속되는 다자회의 참석을 통해 주요국과의 협력을 강화하고, 에너지 공급망, 초국가범죄, 식량안보 등 여러 나라가 공통으로 겪고 있는 문제의 해법을 모색하는 데 적극적으로 목소리를 내고자 합니다. 각국 정상과의 회담을 통해 한반도 평화공존·공동성장 정책에 대한 정부의 의지를 부각하며 아세안·APEC 회원국들의 지지도 이끌어내겠다는 방침입니다.