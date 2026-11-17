이재명 대통령은 2026년 11월 17일 필리핀 마닐라에서 열린 아세안+3 정상회의에서 한중일 3국 협력을 강조하며 식량·에너지 안보 공동 대응을 제안했다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 17일 현지 시간 기준 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석하여 역내 3국 협력의 지속적 확대와 강화 필요성을 천명했다. 이 대통령은 김대중 전 대통령, 주룽지 중국 총리, 오부치 게이조 일본 총리가 1999년 첫 머리를 맞대었던 역사적 의미를 되새기며, 현재 복합 위기 시대에 세 지도자의 선구적 결단이 갖는 교훈적 가치를 재확인했다.

역사적 선례 통한 한중일 협력 강조

이재명 대통령은 아세안+3 창설 배경이 된 1999년 11월 28일 당시 김대중 대통령, 주룽지 총리, 오부치 게이조 총리의 만남을 인용하며 그 시기가 한·중·일 3국 협력의 첫걸음이었다고 설명했다. 그는 서로 다른 역사적 배경과 발전 경험을 가진 국가들이 공동의 경제적 이익을 중심으로 새로운 협력 공간을 열었다는 점을 강조했으며, 이러한 3국 간 조율이 현재 진행 중인 복합 위기 시대에 반드시 따르야 할 모범 사례라고 지적했다.

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이와 함께 이 대통령은 1997년 동아시아 금융위기 때 태어난 아세안+3이 세계 식량 가격 위기와 코로나19 팬데믹을 함께 극복하며 역내 위기 대응 및 회복력 강화에 기여해 온 눈부신 성장사를 상기시켰다. 그는 최근 한 지역에서 발생한 갈등과 충격이 모두의 일상을 빠르게 위협하는 상황에서 아세안+3의 고유한 역할이 빛을 발해야 할 때라고 진단하며, 지속 가능한 미래 성장의 기반을 함께 마련하자고 제안했다.

비공개 회담서 안보 메커니즘 효율성 제시

이후 진행된 비공개 회담에서 이재명 대통령은 식량 및 에너지 안보 분야에서 기존 협력 메커니즘의 효율성과 활용도를 높일 수 있는 구체적인 방안을 제시했다. 청와대 대변인 김성완氏は 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 한·중·일 3국이 각각 아세안 지역에 대해 가진 개별적 협력의 강점을 활용해 위기 대응 역량을 강화해야 한다고 제안했다고 밝혔다.

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이와 동시에 이재명 대통령은 한반도 평화 공존과 공동 성장을 위한 한국 정부의 노력을 역내 평화와 공동 번영으로 이어질 수 있도록 아세안 회원국들의 지속적인 관심과 지지를 당부했다. 이러한 공동의 의지는 향후 동북아 경제·안보 질서 구축에 있어 한·중·일 협력이 중요하다는 점, 그리고 중·일 갈등 지속 및 미·중·러 정상회담 논의 등 복잡한 국제 정세 속에서도 역내 안정을 위한 다자간 협력이 필수적임을 부각하는 계기가 되었다.

정상성명 채택으로 구체적 성과 도출

이러한 논의의 결과로 아세안+3 정상회의에서는 두 가지 주요 정상성명이 채택되었다. 첫 번째는 '해상무역 및 물류 연계성에 관한 정상성명'으로, 공급망 안정화를 위한 물리적 연결성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 두 번째는 '외부충격과 공급망 교란 속 에너지·식량 안보 회복력 강화에 관한 정상성명'으로, 글로벌 충격에 대비한 식량과 에너지 분야의 협력 체계를 정립했다.

해당 정상성명 채택은 단순한 외교적 포럼을 넘어 실질적인 안보 협력의 틀을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 특히 지정학적 리스크가 증가하는 환경에서 에너지와 식량이라는 핵심 자원의 안정적 확보를 위해 한·중·일과 아세안 국가들이 공조를 다짐한 점은 향후 역내 경제 공동체의 안정성에 긍정적인 영향을 줄 전망이다.

참석 정상들과의 기념 촬영 및 향후 전망

회의 종료 후 이재명 대통령은 사진 찍기를 통해 참석 정상들과의 친분과 협력 의지를 확인하는 시간을 가졌다. 기념사진에는 도 에이 에이 띤 주필리핀 미얀마 대사, 모하마드 하산 말레이시아 외교장관, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 샤나나 구스망 동티모르 총리, 레 민 훙 베트남 총리, 다키이치 사나에 일본 총리, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 장 주 중국 농업농촌부 장관, 로런스 웡 싱가포르 총리, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 훈 마넷 캄보디아 총리, 살럼사이 콤마싯 라오스 총리, 아르마나타 나시르 인도네시아 외교장관 등이 포착되었다.

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이재명 대통령의 이번 마닐라 방문과 아세안+3 정상회의 참석은 한국의 대(對) 동남아시아 외교적 고립을 해소하고, 한중일 3국의 전략적 협력을 재점화하는 중요한 전환점이 되었다. 향후 채택된 정상성명의 이행 과정과 한중일 3국 간 추가 협의가 어떻게 구체적 정책으로 연결될지 관심이 집중되고 있다.