이재명 대통령이 서울 한강벨트 아파트값 하락세를 인정하며 하락장 대비책을 제시했다. 강남권 가격 조정과 매물 증가로 시장 경계감이 고조되고 있다.

이재명 대통령 은 최근 서울 아파트 시장에서의 뚜렷한 가격 하락세를 인정하며, 이미 조정 국면에 접어들었음을 시사했다. 그는 핵심 지역의 집값이 놀랄 만큼 많이 떨어졌다고 언급하며, 시장 참여자들이 하락장에 대비해야 한다는 입장을 재차 밝혔다. 이 같은 발언 배경에는 한강벨트 를 중심으로 번지고 있는 서울 아파트 가격 조정 흐름이 자리하고 있다.

한강벨트 아파트값 변동률 제로 근처

29일 한국부동산원이 발표한 자료에 따르면, 11월 넷째주(11월23일 기준) 서울 아파트값 변동률은 0.01%로 나타났다. 이는 사실상 보합세에 근접한 수치로, 지난해 1월 셋째주(1월20일 기준) 0.00% 이후 1년10개월 만에 가장 낮은 기록이다.

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지난 8월 발표된 세제 개편안의 영향으로 강남권에서 시작된 집값 조정이 성동구, 광진구, 용산구, 동작구 등 한강벨트로 확대된 결과다. 11월 넷째주 광진구와 영등포구는 각각 0.01% 하락했으며, 성동구(-0.01%)는 3주째, 용산구(-0.03%)와 동작구(-0.01%)는 2주째 내림세를 보이고 있다.

강남권 고가 매물 수억원대 하락

특히 강남권에서는 주요 아파트 단지에서 수억원대 가격 조정이 진행 중이다. 강남3구(강남, 서초, 송파구)와 강동구가 포함된 동남권은 전주보다 0.32% 하락하며 조정 폭을 키웠다. 강남구 압구정동 현대6차 전용면적 144㎡는 지난해 7월 81억원의 최고가를 기록했으나, 지난 4일과 5일 각각 64억5천만원, 66억원에 거래되며 15억원 이상 가격이 떨어졌다.

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현재 같은 단지의 동일 평형대에는 59억9천만원(14층)대로 60억원선을 깨는 매물도 나오고 있다. 이처럼 아파트값이 십수억원씩 떨어져도 매수자들의 관망세가 이어지면서 거래는 정체되고 있는 실정이다.

서울 아파트 매물 8만3000건으로 급증

부동산 빅데이터랩 아실 집계에 따르면, 서울 아파트 매물은 8만3552건으로 집계되었다. 이는 세제 개편안이 발표된 8월3일(6만409건) 대비 38.3% 증가한 수치로, 매물 과다 공급 상황이 심각해지고 있음을 보여준다.

최근 하락 전환한 자치구에서 매물 증가세가 특히 두드러진다. 동작구(55.4%), 성동구(49.2%), 강동구(44.3%), 영등포구(43.0%), 용산구(40.4%) 등에서 매물이 급증하며 시장 심리를 악화시키고 있다. 집값 하락 기대감에 매수인들은 거래에 적극 나서지 않고 있어 서울 아파트 거래 건수도 눈에 띄게 감소했다.

이재명 대통령, 공공 매입 확대 제시

이재명 대통령은 이날 "폭탄이 터졌을 때"를 언급하며 사실상 하락장을 예고했다. 그는 "대한민국의 부동산은 고평가되어 있고 위험한 폭탄 돌리기"라고 지적하며, 가격이 일정 수준 이하로 떨어지면 공공이 집을 사서 매입임대를 대대적으로 늘려야 한다고 제안했다.

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정부는 이미 비수도권 주택시장의 찬바람을 고려해 '준공 후 미분양 아파트 매입' 사업을 수도권 비규제지역까지 확대하기로 했다. 매입한 주택은 무주택자를 위한 공공임대로 중점 공급될 예정이며, 이는 하락장에 대비한 수급 안정화 조치로解读된다.

주간 아파트통계 신뢰도 논란 재점화

이 대통령은 또한 한국부동산원이 매주 목요일 발표하는 주간 아파트값 통계에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "(부동산) 통계 발표 기간도 주당 하는 게 세상에 어디 있냐"며 통계 발표 주기를 비판했다.

부동산원 통계는 실거래가 발생하지 않은 지역의 경우, 중개업소 의견과 호가 수준, 인근 유사 단지 사례를 기준으로 적정 가격을 산출하므로 정확성과 신뢰도에서 끊임없는 지적을 받아왔다. 다만 과거 '통계조작' 논란이 검찰 수사까지 이어진 탓에, 부동산원과 유관 기관은 통계 체계 개편에 소극적인 입장이다. 미국, 일본 등 주요 선진국은 월간 단위로 집값 통계를 공표하는 경우가 많아, 국내 통계 방식의 개선 필요성이 제기되고 있다.