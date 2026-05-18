이재명 대통령, 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 민주주의 수호 의지 천명

이재명 대통령이 제46주년 5·18민주화운동 기념식에서 5·18 정신의 헌법 전문 수록, 민주유공자 직권등록 제도 도입 및 광주전남 통합을 통한 균형발전 비전을 발표했습니다.

이재명 대통령 은 2025년 5월 18일, 광주 동구 5·18민주광장에서 거행된 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석하여 대한민국 민주주의 의 뿌리인 5·18 정신을 계승하고 이를 국가의 근간으로 삼겠다는 강력한 의지를 표명했습니다.

이날 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 복원 사업이 마무리되어 정식 개관한 옛 전남도청 앞 광장에서 수많은 시민과 함께하며, 1980년의 광주가 보여준 희생과 연대가 오늘날의 대한민국을 가능하게 한 원동력이었음을 강조했습니다. 특히 이 대통령은 80년 5월의 광주가 꿈꾸었던 대동세상이 단순히 과거의 기억에 머무는 것이 아니라, 최근 2024년 12월의 혹독한 시련 속에서도 민주주의를 지켜낸 빛의 혁명으로 부활했다는 점을 역설하며, 과거와 현재가 연결된 민주주의의 연속성을 높게 평가했습니다.

이 대통령의 기념사에서 가장 주목받은 부분은 2024년 12월 3일에 발생한 내란 상황과 5·18 정신의 연결고리였습니다. 그는 칠흑 같은 어둠 속에서도 봄꽃이 피어나듯, 진실을 가리려는 시도가 있을수록 오월 정신은 더욱 선명하게 전파되었다고 설명했습니다. 또한 12월 3일 밤의 위기 상황에서 무장한 계엄군에 맞서 맨몸으로 민주주의를 지켜낸 국민들의 모습이 80년 당시 분연히 일어섰던 광주 시민들의 용기와 맞닿아 있다고 분석했습니다.

이는 민주주의가 결코 저절로 주어지거나 유지되는 것이 아니며, 오직 주권자의 간절한 열망과 실천이 있을 때만 완성될 수 있다는 뼈저린 교훈을 현장에서 확인했다는 성찰로 이어졌습니다. 이 대통령은 산 자가 죽은 자의 부름에 응답했기에 오늘의 대한민국이 존재할 수 있었다며, 희생자들의 숭고한 넋이 현재의 절망을 희망으로 바꾸는 힘이 되었음을 분명히 했습니다. 정책적인 약속으로 이 대통령은 5·18 정신을 대한민국 헌법 전문에 수록하겠다는 구체적인 목표를 제시했습니다.

헌법 전문 수록은 5·18 민주화운동의 민주 이념을 국가의 최상위 규범에 새김으로써 그 정당성을 영구히 확립하고, 정치적 이해관계를 초월한 시대적 과제임을 천명한 것입니다. 이를 위해 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 요청했으며, 현장에 참석한 국민의힘 장동혁 대표를 포함한 정치권 전체가 국민과의 약속을 이행해야 한다고 촉구했습니다.

더불어 옛 전남도청을 세계 시민이 민주주의를 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 조성하겠다는 비전을 발표했으며, 아직 보상이나 예우를 받지 못한 희생자들이 없도록 5·18 민주유공자 직권등록 제도를 마련하겠다고 약속하여 참석자들의 큰 호응을 얻었습니다. 나아가 이 대통령은 5·18 정신을 지역 발전과 상생의 에너지로 확장하겠다는 포부를 밝혔습니다. 광주와 전남의 통합이라는 새로운 도전을 통해 상생과 공존의 이정표를 세우고, 이를 통해 국가 균형발전의 새로운 역사를 써 내려가겠다는 의지를 보였습니다.

그는 오월의 기억이 단순한 과거의 유산이 아니라 불의에 맞서는 용기이자 위기를 극복하는 연대, 그리고 더 나은 내일을 향한 희망의 이름이라고 정의했습니다. 국민주권정부 출범 이후 처음 맞는 이번 기념식은 오월, 다시 광장을 품다라는 주제 아래, 1980년의 연대 정신을 현대적으로 재해석하고 실천하자는 의미를 담아 성황리에 마무리되었습니다. 기념식 전후로 이 대통령은 국립 5·18 민주묘지를 방문하여 5·18 민중항쟁 추모탑 앞에서 참배하며 희생자들의 넋을 기렸습니다.

특히 박인배 열사를 비롯한 묘역의 안장자들을 일일이 찾아 추모하는 과정에서 이 대통령과 김 여사는 눈시울을 붉히며 깊은 애도를 표했습니다. 방명록에는 5·18 정신으로 국민이 주인인 나라, 국민이 함께 행복한 대한민국을 반드시 만들겠다는 다짐을 남겼습니다. 1980년 5월 18일부터 27일까지 군부 독재에 맞서 민주주의를 수호하려 했던 광주 시민들의 항쟁은 이제 유네스코 세계기록유산 등재를 넘어 대한민국을 넘어 전 세계 민주주의의 상징으로 자리 잡았으며, 이 대통령은 이러한 역사적 가치를 계승하여 진정한 국민 주권 시대를 열겠다는 의지를 다시 한번 확고히 했습니다





newsvop / 🏆 6. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

5·18민주화운동 이재명 대통령 헌법 전문 수록 민주주의 광주전남 통합

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

김동연 경기도지사, 5·18 민주묘지 참배를 통한 광주 정신의 계승과 정치적 가치 재확립김동연 경기도지사가 5·18 민주화운동 46주년을 앞두고 국립 5·18 민주묘지를 방문하여 희생자들을 추모하고, 광주 정신을 자신의 정치적 나침반으로 삼아 민주주의와 사회 통합의 가치를 실현하겠다는 의지를 표명했습니다.

Read more »

5·18 민주화운동 기념식 성남성남시의료원 앞 숯골마당에서 개최된 제46주년 5·18 민주화 운동 성남 기념식 및 사진전 '오월의 꽃, 오늘의 빛'에 참여한 시민들의 리포트입니다.

Read more »

국내 증시 급락, 중동 지정학적 긴장, 기술주 급락으로 투자심리 얼어붙다국내 증시가 18일 장 초반 3% 넘게 급락하며 코스피 매도 사이드카가 발동됐다. 중동 지정학적 긴장과 미국발 기술주 급락이 겹치면서 투자심리가 급격히 얼어붙는 모습이다.

Read more »

성광진 대전교육감 후보 '질문하고 참여하는 교육이 5·18 정신'성광진 대전시교육감 후보가 5·18민주화운동 46주년을 맞아 '5월 광주의 정신은 과거의 역사가 아니라 오늘의 민주주의를 지키는 살아있는 교육'이라며 민주시민교육 강화 정책을 발표했다.성 후보는 18일 보도자료를 통해 '아이들이 서

Read more »

[속보] 李대통령 “5·18 정신 헌법전문 수록 최선…초당적 협력 당부”이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주 광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에 참석했다. 이 대통령은 '오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해내도록 정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우하겠다'고 했다. 우선 이 대통령은 '4·19 혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌다'며 '5·18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있게 최선을 다하겠다.

Read more »

오월의 기억을 되새기며 보전하기 위한 정부의 노력정부가 5·18 민주화운동을 기억하고 보전하기 위해 여러 가지 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 오월 정신을 실현하기 위해 도전을 계속하고 있습니다.

Read more »