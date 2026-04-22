이재명 정부, 문화예술계 '코드 인사' 논란…낙하산 인사에 반발 확산

서승만 국립정동극장 대표이사, 황교익 한국문화관광연구원장 임명 등 이재명 정부의 문화예술계 인사에 대한 비판과 논란이 거세지고 있습니다. 문화예술계는 전문성 부족, 정치적 편향성, 그리고 현장 목소리 무시 등을 문제 삼으며 강력하게 반발하고 있습니다.

상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다. 서승만 씨의 국립 정동극장 대표이사 하마평은 현실이 되었지만, 이재명 정부 의 문화체육관광부는 문화예술계 의 반발을 무시한 채 인사를 강행했습니다.

이는 최휘영 문체부 장관 취임 때부터 예고된 일이며, 여당인 더불어민주당은 40년 현장 경험과 전문성을 바탕으로 한 인사라며 옹호했습니다. 그러나 윤석열 정부의 유인촌 전 장관 역시 현장 경험과 전문성을 갖췄다는 점에서, 이재명 정부의 인사는 이전 정부와 크게 다르지 않습니다. 공공 문화예술기관장을 논공행상을 위한 자리로 치부하고 낙하산 인사를 강행하는 모습은 '오십보 백보'라는 비판을 피하기 어렵습니다. 이재명 정부 출범 이후 논란이 된 문화예술계 인사는 이번이 처음이 아닙니다.

지난해 말 한국문화예술교육진흥원 원장에 임진택, 이사장에 강헌 씨가 임명되면서 '경기 라인' 인사 중용이라는 비판이 있었습니다. 이들은 경기도지사 시절 이재명 대통령과 함께 일했던 인사들입니다. 이후 배우 이원종 씨가 한국콘텐츠진흥원장 물망에 오르면서 문화예술계는 더욱 충격을 받았습니다. 면접에서 '부적격' 판정을 받았지만, 인사 시도 자체가 문화예술계에 실망감을 안겨주었습니다.

최근에는 장동직 정동극장 이사장 임명이 강행되었는데, 그의 전문성 부족 논란이 거세게 일었습니다. 문체부는 이사장의 전문성이 대표이사와 다르다고 해명했지만, 공연예술 기획 총괄을 맡은 서승만 대표이사마저 전문성 시비에 휘말렸습니다. 과거 막말 논란까지 재조명되면서 비판은 더욱 거세졌습니다. 최휘영 장관은 서 대표이사의 임명 이유로 정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고 우수한 공연을 세계에 알리는 데 기여할 것이라고 밝혔습니다.

이는 공공 극장의 예술성보다는 상업성을 중시하는 인사의 연속이라는 비판으로 이어졌습니다. 최근 황교익 신임 한국문화관광연구원장 임명은 문화예술계의 반발을 더욱 심화시켰습니다. 황교익 씨는 이재명 대통령 지지 의사를 적극적으로 밝혀왔으며, 과거 경기관광공사 사장 후보로 내정되었다가 '보은 인사' 논란으로 스스로 물러난 적이 있습니다. 국민의힘은 이번 인사를 '정권의 전리품'으로 여기는 '코드 인사'라고 비판하며, 문화예술계의 창작 의욕을 짓밟는 처사라고 직격했습니다.

민주당 역시 과거 보수 정권에서 이와 같은 인사가 자행되었을 때 비판했던 것과 비슷한 논리를 옹호하는 데 사용하면서 과거의 자신과 갈등하는 모습을 보였습니다. 문화예술계는 정부의 문화예술에 대한 안일한 인식과 이해 부족, 그리고 현장의 목소리에 귀 기울이지 않는 일방적인 태도에 대한 우려를 표명하며 규탄 기자회견과 서명 운동을 예고했습니다. 이들은 정부의 인사 정책에 대한 강력한 비판과 함께 인사 책임자의 문책과 사과를 요구하고 있습니다. 이재명 정부는 과거의 과오를 반복할 것인지, 문화예술계의 목소리에 귀 기울이고 진정한 변화를 보여줄 수 있을지가 시험대에 올랐습니다





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