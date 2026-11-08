이재명 대통령, 법무부 장관 후보자에 이용철 방위사업청장 지명

이용철 법무부 장관 후보자 지명을 둘러싸고 공소취소 논란과 성남 라인 인사 우려가 제기되고 있다. 국회 검증 과정에서 후보자의 자질과 공정성 여부가 핵심 쟁점이 될 전망이다.

청와대는 6일 이재명 대통령 이 이용철 방위사업청 장을 신임 법무부 장관 후보자로 지명했다고 밝혔다. 임광현 대통령 비서실장이 브리핑을 통해 이같이 전했다. 정성호 전임 장관이 물러난 지 70여 일, 김승원 법무부 장관 후보자가 사퇴한 지 48일 만에 이뤄진 인선이다.

이용철 후보자는 민주사회를 위한 변호사모임 소속으로 활동했다. 이재명 대통령이 성남시장에 당선된 뒤 인수위원과 성남산업진흥재단 대표를 지낸 이른바 '성남 라인' 인사로 분류된다. 이번 지명은 법무부 장관 인선을 넘어 공소취소 논란의 한복판에 놓였다.

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이용철 후보자 지명의 배경과 핵심 쟁점

이번 인선의 배경에는 김승원 전 후보자의 낙마가 있다. 김 전 후보자는 이재명 대통령이 기소된 사건의 공소취소를 주장하는 더불어민주당 의원들 모임의 대표를 지낸 인물이다.

김 전 후보자가 낙마한 뒤 후임으로 거론되던 박균택 민주당 의원은 공소취소를 주장하는 인물로 알려져 있다. 양부남 민주당 의원 역시 공소취소 모임 소속이었다. 후임 물망에 오른 인사들의 정치적 입장이 같은 방향을 가리키면서 법무부 장관 인선 자체가 공소취소 문제와 직결된 사안으로 받아들여지고 있다.

이용철 후보자는 공소취소와 관련해 구체적인 발언을 하거나 활동한 사실이 아직 알려진 바 없다. 이 때문에 지명 이후 쟁점은 후보자의 과거 행적보다 그가 법무부 장관으로서 어떤 입장을 밝히느냐에 모이고 있다.

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같은 날 국회에서는 여당 주도로 조작기소특검법이 통과됐다. 이재명 대통령이 기소된 대장동 비리 의혹 등 6건을 포함해 윤석열 정부 때 검찰이 처리한 12개 사건의 수사와 기소가 위법했는지를 들여다보는 특검이다. 법무부 장관 지명과 특검법 통과가 같은 날 겹치면서 정치권의 시선이 함께 쏠렸다.

국민의힘의 주장과 이용철 후보자의 반박

국민의힘은 이용철 후보자가 '성남 라인' 인사라는 점을 근거로 이번 인선 역시 공소취소를 위한 것이라고 주장하고 있다. 측근 인사를 법무부 수장 자리에 앉혀 사건의 방향을 바꾸려 한다는 취지다.

국민의힘은 또 유동규씨가 2010년 성남시 시설관리공단 기획본부장에 임용될 때 이용철 후보자가 임원추천위원으로서 높은 점수를 줬다고 지적했다. 이를 근거로 이 후보자를 '대장동 비리의 숨은 설계자'라는 식으로 규정하는 주장을 펴고 있다.

이에 대해 이용철 후보자는 '그때나 지금이나 대장동에 대해 모른다'고 반박했다. 임원추천위원으로 참여한 과정과 대장동 사업은 별개라는 입장으로 풀이된다.

양측의 주장이 맞붙으면서 사실관계를 가리는 일은 국회 검증 절차로 넘어갔다. 임원추천 당시의 평가 과정과 후보자의 실제 관여 여부는 청문 과정에서 확인해야 할 대목이다.

특검의 공소취소권 삭제와 법무부 장관의 역할

조작기소특검법의 핵심 쟁점은 공소취소 권한이 어디에 있느냐다. 민주당이 특검의 공소취소권을 법안에서 삭제했기 때문에, 수사가 끝난 뒤 공소취소 여부는 공소청과 공소청을 지휘·감독하는 법무부 장관의 판단에 좌우되기 쉬운 구조가 됐다.

이 때문에 법무부 장관 후보자가 어떤 원칙을 세우느냐가 특검 결과의 실질적 효력을 가르는 변수로 떠올랐다. 특검이 위법성을 가리더라도 최종 처리 권한이 행정 수반인 법무부 장관 쪽에 남는 셈이다.

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이용철 후보자는 김 전 후보자와 같은 취지로 '법무부 장관으로서 공소취소를 할 직접적인 권한도 없고 검찰총장을 통해 지휘할 생각도 없다'는 입장을 밝혔다. 다만 법무행정을 지휘·감독하는 국무위원으로서 공정성에 대한 우려를 완전히 씻으려면 보다 명확한 약속이 뒤따라야 한다는 지적이 나온다.

수사와 기소를 완전히 분리하는 방향의 형사사법체계 개편도 이 논쟁과 맞물려 있다. 권한이 분리되지 않은 상태에서 법무부 장관의 판단이 사건 처리에 영향을 준다면, 제도 개편의 취지가 흐려질 수 있다는 우려가 함께 제기된다.

전문성 검증 요구와 성남 라인 인사 우려

이용철 후보자는 노무현 정부 때 법무비서관을 지낸 이후 공직에서는 주로 방위산업 관련 분야에서 일해 왔다. 법무행정과 직접 연결되는 경력이 상대적으로 적다는 점이 제기되는 이유다.

수사와 기소의 완전 분리라는 형사사법체계의 대전환을 이끌 전문성과 경험, 리더십을 갖췄는지에 대한 의문도 나온다. 이는 야당뿐 아니라 여당에서도 제대로 검증해야 할 사안으로 거론된다.

이 대통령이 '성남 라인' 인사를 법무부 장관 후보자로 지명한 것은 이용철 후보자 개인의 자질 문제와는 별개로 아쉬움을 남긴다는 평가도 있다. 인선의 방식 자체가 논란을 키우고 있다는 것이다.

김현지 청와대 제1부속실장 등 이른바 '성남 라인'이 공직 인사를 주도한다는 뒷말도 적지 않은 상황이다. 이런 흐름 속에서 이번 지명은 연고주의 인사에 대한 집착이나 좁은 인재풀을 보여준다는 시선을 받을 수 있다.

청와대는 최근 정무수석에 최인호 주택도시보증공사 사장을, 국정상황실장에 김태근 자치발전비서관을 내정했다. 여러 자리를 특정 인맥 안에서 돌려 맡는 '돌려막기' 인사라는 비판도 이번 지명과 무관하지 않다는 분석이 나온다.