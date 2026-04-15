이재명 특사, 중동·중앙아 4개국 방문…원유 2억7300만 배럴, 나프타 210만t 확보

이재명 대통령의 전략경제협력 특사단이 중동 및 중앙아시아 4개국을 방문하여 원유 2억7300만 배럴과 나프타 210만t을 확보했다. 호르무즈 해협 리스크 대비 및 에너지 안보 강화를 위한 외교적 성과를 거두었으며, 주요 산유국과의 협력 채널을 구축했다.

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 중앙아시아 와 중동 4개국을 방문하고 돌아온 강훈식 대통령비서실장은 15일, 올해 말까지 원유 2억7300만 배럴 도입을 확정 지었고, 나프타 도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다고 밝혔다. 강 실장은 이날 청와대 브리핑에서 이 대통령이 각국에 전달한 친서를 통해 중동 전쟁 지속에 대한 깊은 우려와 국민의 위로와 연대의 마음을 전하며 에너지 안보 위기를 공동의 지혜로 타개하자는 뜻을 전달했다고 밝혔다. 특사단은 카자흐스탄에서 원유 1800만 배럴, 오만에서 원유 500만 배럴과 나프타 160만t, 사우디아라비아에서 원유 2억5000만 배럴과 나프타 50만t 공급을 약속받았다. 강 실장은 이번에 확보한 원유 2억7300만 배럴은 작년 기준 석 달 이상 사용할 수 있는 물량이며, 나프타 210만t은 작년 기준 약 한 달 치 수입량에 해당한다고 설명했다.

이번 특사단에는 산업통상자원부, 외교부, 한국석유공사 등 정부·공공기관과 국내 주요 에너지 기업들이 함께 참여하여 협상 전략 수립 및 성과 창출을 위한 역할을 분담했다. 확보된 원유와 나프타 물량은 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 대체 공급선을 통해 도입될 예정이며, 특사단은 사우디, 오만 등 산유국들과 호르무즈 해협 봉쇄 리스크 해소를 위해 우회 송유관 건설, 석유 저장시설 구축 등 협력 방안에 대해 의견을 교환했다. 강 실장은 또한 중동 산유국들이 우리나라 원유 저장시설 활용에 관심을 보이며, 국내 비축기지 저장시설 확충 예산 편성에 따라 향후 공동 비축 확대를 통해 비상 상황에서의 원유 수급 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.

강훈식 비서실장은 카자흐스탄에서 카슴-조마르트토카예프 대통령을 만나 친서를 전달하고, 토카예프 대통령은 대한민국과의 전략적 경제협력을 총괄하는 전담 인사를 지정했다. 오만에서는 하이쌈 국왕의 장남 디야진 빈 하이쌈 알 사이드 경제부총리와 만나 한국 국적 선박 26척의 안전을 논의했다. 사우디아라비아에서는 파이살 빈 파르한 외교부 장관, 압둘아지즈 빈 살만 에너지부 장관을 만나 5000만 배럴의 원유를 4~5월 중 대체 항만을 통해 선적하겠다는 약속을 받았다. 강 실장은 사우디로부터 작년 수입량의 약 90%에 달하는 물량을 올해도 확보하여, 국내 원유 수입의 안정성을 높였다. 당초 방문 대상국이 아니었던 카타르에서는 타밈 빈 하마드 알 싸니 국왕을 예방하여 이 대통령의 친서를 전달하고, 한국과의 LNG 수출 계약 관련하여 '한국과의 약속은 틀림없이 지키겠다. 한국이 최우선'이라는 확답을 받았다. 이번 특사단 파견은 에너지 안보 강화와 중동 지역과의 경제 협력 확대를 위한 중요한 발걸음이었다는 평가를 받고 있다.

이번 특사단의 성과는 에너지 공급망 다변화, 주요 산유국과의 협력 강화, 그리고 중동 지역과의 외교적 유대 강화를 통해 나타났다. 특히, 호르무즈 해협 리스크에 대한 대비와 대체 공급선 확보는 에너지 안보를 강화하는 데 크게 기여할 것으로 보인다. 또한, 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 등 주요 산유국과의 고위급 소통 채널 확보는 향후 지속적인 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다. 이번 방문을 통해 확보된 원유 및 나프타 물량은 국내 에너지 수급의 안정성을 높이는 데 기여할 뿐만 아니라, 향후 국제 유가 변동에 대한 대응력을 강화하는 데도 도움이 될 것이다. 특사단의 활동은 단순히 자원 확보를 넘어, 에너지 안보를 위한 전략적 외교의 중요성을 보여주는 사례로 평가된다. 앞으로도 정부는 이러한 노력을 지속하여 에너지 수급의 안정성을 확보하고, 국제 정세 변화에 유연하게 대처할 수 있도록 노력할 것으로 기대된다.





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