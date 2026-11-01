이재명 대통령, SNS 통한 다문화 및 해외순방 발언 반박 여권 우려 확대

이재명 대통령이 다문화 가정 지원 정책과 해외 순방 관련 SNS 글을 통해 진보 진영 및 야당을 강하게 비판하며 정치적 논란이 재점화되었다. 여권 내에서도 대통령의 SNS 소통 방식에 대한 우려와 비판이 제기되고 있어 대국민 소통 전략에 재고가 필요한 상황이다.

이재명 대통령 은 다문화 가정 관련 발언을 둘러싼 진보 진영의 비판에 대해 강하게 반박하며 정치적 갈등이 다시금 격화되고 있는 가운데, 대국민 소통의 장으로 활용되어 온 소셜미디어가 오히려 정치적 논쟁의 중심에 서게 되었다는 지적이 나오고 있다.

이 대통령은 지난달 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의 참석 이후 최근 며칠 동안 엑스 등 SNS를 통해 자신의 입장을 연달아 게시했으며, 이는 여권 내부에서도 우려를 자아내고 있다. 이 대통령은 1일 자신의 계정에 '호남에서 콩이면 영남에서도 콩이어야'라는 제목의 글을 올리고, 상식의 언어가 진영 논리나 이념적 편향보다 우선해야 한다는 점을 강조했다. 그는 다문화 가정 지원 정책 과정에서 발견되는 불합리나 제도적 맹점에 대해 무조건적인 비호나 기계적인 피해주의로 일관하는 것은 '콩을 팥이라 우기는' 왜곡과 선동을 낳을 수 있다고 경고했다.

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다문화 가정 정책 본래 취지 훼손 경고

또한 문제를 문제라고 말하지 못하게 가로막는 교조적 태도가 다문화 가정을 대한민국의 건강하고 평등한 시민으로 포용하려는 정책의 본래 취지를 훼손할 수 있다고 지적했다. 이 대통령은 앞서 다문화 가정 산모의 공공 산후조리원 예약 순위 상위권 진입 문제를 지적한 온라인 커뮤니티 게시물을 공유하며 '내국인 역차별' 우려를 제기해 왔으나, 이에 대해 소수자 차별을 부추길 수 있다는 진보 진영의 비판을 '내로남불', '진영 논리', 'PC주의' 등의 이유로 정면으로 반박했다.

그는 내 편이기 때문에 잘못된 부분까지 옹호하는 행위가 문제 해결에 도움이 되지 않으며 오히려 상황을 악화시킨다고 주장하며, 사회에서 PC주의나 진영주의에 기반한 발언에 대한 반감이 발생하는 이유를 국민들이 스스로 생각해 볼 것을 당부했다. 이와 함께 이 대통령은 야당의 해외 순방 비판에 대해서도 날카로운 반응を示した. 한 엑스 이용자의 '대통령 해외 순방은 단순 관광이 아니다'라는 글을 재게시하며, 사람은 아는 만큼만 보인다는 점을 이해해 달라고 요청했다.

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그는 고강도의 사전 준비와 빽빽한 공식 일정, 심지어 링거주사와 코피가 날 정도의 업무 강도를 가진 해외 순방이 사진 찍기와 음주, 쇼핑 등 여가 활동으로 오인될 수 있는 상황을 안타까워하며, 부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다는 속담을 인용해 비판 측의 시각이 제한적임을 강조하기도 했다. 이러한 대통령의 직접적인 반박 행보는 위성락 청와대 국가안보실장이 야당의 비판에 대해 공정하지 않다고 언급한 이후, 참모진의 대응을 넘어 대통령이 직접 거친 표현으로 야당을 겨냥하는 모습으로 비춰지고 있다. 이에 더불어민주당은 대통령 SNS 소통 방식에 대해 보완이 필요하다는 입장을 밝혔다.

야당 비판과 여권 내부 우려 확산

신현영 민주당 대변인은 SNS가 국정 정보를 알리는 긍정적 수단으로 활용되고 있음을 인정하면서도, 전달 과정에서 오인될 우려가 있으므로 한 번 더深思할 필요가 있다고 말했다. 한 민주당 중진 의원은 대통령이 국민과 싸우는 모습을 보여주는 소통 방식은 바람직하지 않다고 지적하며, 여권 내부에서도 대통령 개인의 SNS 활동이 오히려 정치적 반발을 부추기고 있다는 우려가 깊어지고 있는 실정이다. 청와대 관계자는 대통령의 다양한 생각이 국민에게 잘 전달될 수 있도록 여러 소통 방식을 고민하고 계획 중이라고 해명했으나, 현재의 상황은 여전히 논란의 중심에 놓여 있다.