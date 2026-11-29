이재명 대통령이 북악산 산행 중 등산화 밑창이 떨어진 사연과 함께 연임 개헌 추진에 대한 '황당함'을 토로하며 소통 부족을 인정했다. 대통령의 솔직하고 인간적인 모습과 정치적 발언이 주목받고 있다.

이재명 대통령 이 29일 북악산에서 열린 청와대 출입기자단과 동반 산행 도중 등산화 밑창이 떨어진 모습이 포착되며 화제가 되었다. 이 대통령은 이날 취임 후 첫 동반 산행을 진행하며 기자들과의 소통을 이어갔으며, 산행 중 드러난 신발의 상태는 대통령 특유의 솔직함과 인간적인 면모를 드러내는 계기가 되었다.

이재명 대통령의 북악산 산행 소품

이날 산행에는 110여 개 언론사 소속 기자 120여 명이 함께했으며, 청와대 임광현 비서실장과 하준경 정책실장, 성기홍 홍보소통수석 등 핵심 참모진도 동행했다. 이 대통령은 체크무늬 셔츠에 주황색 등산복을 입은 편한 차림으로 북악산 오르는 길에 올랐다.

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맑은 하늘 아래 입김이 나올 정도로 추운 날씨였으나, 이 대통령은 기자들과 담소를 나누며 등산 일정을 진행했다. 청와대 앞에서 기념사진 촬영 시 '함께 걷는 걸음, 열어가는 소통'이라는 문구가 적힌 현수막 뒤에서 '파이팅' 포즈를 취하며 밝은 분위기를 만들었다.

북악산 청운 전망대에 도착한 이 대통령은 기자들과 약 20분가량 대화를 나눴다. 이때 산행 중 만난 시민들과도 인사를 나누는 등亲民적인 행보를 보여줬다. 산행 코스에는 지난달 전면 개방된 북악산 탐방로도 포함되어 있어, 개방의 효과와 대통령 시범 산행의 의미를 더했다.

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이재명 대통령의 등산화 밑창 사건

산행 중 질문이 이어지던 중, 이 대통령의 왼쪽 발 신발 밑창이 떨어져 나간 사실이 발견되었다. 이 대통령은 떨어진 밑창을 가리키며 "이게 하도 오래돼서"라고 설명하며 웃음을 보였다.

이 등산화는 약 20여 년 전에 구입한 제품으로 알려졌다. 경호처 직원이 즉석에서 운동화를 건네주자, 이 대통령은 이를 갈아신고 나머지 산행을 이어갔다. 이 사건은 대통령의 평소 생활 태도와 신발에 대한 애착, 혹은 경제성에 대한 생각을 엿보게 하는 소품으로 빠르게 자리 잡았다.

이재명 대통령의 연임 개헌 논란과 소통 부족

산행 후 청와대 구내식당에서 오찬을 마친 이 대통령은 계획에 없던 춘추관 기자회견을 자청했다. 약 2시간 동안 진행된 질의응답 과정에서 이 대통령은 정치적 현안에 대한 입장을 밝혔다.

이 대통령은 "제일 황당했던 게 연임하려고 개헌을 추진한다는 얘기였다"며 강하게 반박했다. 그는 "어처구니가 없어서 말을 안 한 것인데, 말을 안 하니 사실인 것처럼 점점 고착되더라"고 밝혔다.

또한 "아, 이게 소통이 많이 부족하구나. 이것도 말을 해야 하나보다 (라고 생각했다)"고 솔직하게 털어놓았다. 이는 야권과 일부 언론이 주창하는 연임 개헌 논의에 대해 대통령 본인이 명확히 거부 의사를 표명하면서도, 그에 대한 명확한 커뮤니케이션이 부족했음을 인정한 발언으로 해석된다.

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부동산 정책과 G20 정상회의 대응

이 대통령은 이날 부동산 정책에 대한 질문에도 답했다. 최근 부동산 시장 동향과 관련해 정부의 대응 방향을 설명하며 시장 안정화 노력을 강조했다. 구체적 정책 세부 사항보다는 전체적인 방향성과 의지를 전달하는 데 집중했다.

또한 다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 대해서도 언급했다. 한국 경제의 안정과 대외 신뢰 제고를 위해 정상회의에 적극적으로 임할 것이며, 글로벌 이슈에 대한 한국의 입장을 명확히 전달할 것이라고 밝혔다.

이번 산행과 기자회견은 이 대통령의 취임을 앞두고 언론과의 관계를 개선하고 소통 창구를 확대하려는 의도로 분석된다. 특히 연임 개헌 논란에 대한 명확한 선긋기는 향후 정치적 격변기를 앞두고 대통령실이 취해야 할 기본 입신을 다시 한번 확인하는 자리가 되었다.

이번 사건을 통해 이재명 대통령에 대한 대중의 인상은 더욱 입체적으로 다가왔다. 등산화 밑창이 떨어진 에피소드는 정치적 격론 속에 잊혀지기 쉬운 인간적인 모습을 부각시켰으며, 연임 개헌에 대한 강한 거부 의사는 향후 정치적 공방의 주요 쟁점이 될 전망이다.