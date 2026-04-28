이재명 대통령, 체험학습 위축에 ‘책임 회피’ 지적…교원단체 반발

이재명 대통령이 학교 체험학습 위축 현상에 대해 발언하며 학생들에게 기회를 빼앗는 것은 책임 회피라고 지적했습니다. 이에 교원단체들이 반발하며 교사 보호를 위한 법적 장치 마련을 촉구하고 있습니다.

이재명 대통령 이 학교 현장의 소풍 및 수학여행 등 체험 학습 위축 현상에 대해 발언하며, 학생들에게 좋은 기회를 빼앗는 것은 책임 회피라고 지적했습니다. 이는 학생 안전사고 발생 시 교사에게 과도한 책임이 부여되는 현실에 대한 비판적인 시각에서 비롯된 것입니다.

대통령은 사고 위험이나 관리 책임에 대한 우려 때문에 학생들의 학습 기회를 제한해서는 안 된다고 강조하며, 안전 요원 보강 및 예산 지원 등 적극적인 해결책 마련을 주문했습니다. 그러나 이러한 대통령의 발언에 대해 교원단체들은 즉각적인 반발에 나섰습니다. 전국교직원노동조합(전교조)은 대통령과 국회, 교육 당국이 현장 체험 학습 위축 문제의 핵심을 잘못 파악하고 있다고 비판하며, 현장 체험 학습이 위축되는 가장 큰 이유는 안전 요원의 유무가 아닌 법적 보호 장치의 부재라고 주장했습니다.

전교조는 교육 활동 중 발생한 사고에 대해 교사에게 업무상 과실치사상죄를 적용하는 것은 문제 해결에 도움이 되지 않으며, 오히려 교사들의 자리를 박탈하고 전과자로 만들 수 있는 극악한 상황이라고 지적했습니다. 한국교원단체총연합회 역시 실질적인 법적·행정적 보호 장치 부족과 업무 부담이 심각한 현실을 강조하며, 체험학습의 필요성을 강조하는 것만으로는 문제 해결에 부족하다고 밝혔습니다. 또한, 사고 발생 시 모든 법적 책임을 교사 개인이 짊어져야 하는 구조가 바뀌지 않는다면 체험학습 정상화는 요원할 수밖에 없다고 우려를 표명했습니다.

교사노동조합연맹 또한 사고 발생 시 책임이 교사 개인에게 몰리는 현실을 지적하며, 교사가 책임을 회피한다는 인식은 현장을 오해한 것이라고 반박했습니다. 이들은 교육부가 강원 현장체험학습 사고와 같이 교사에게 법적 책임을 묻는 일이 반복되지 않도록 실효성 있는 안전 대책과 교원 보호 장치를 먼저 제시해야 한다고 촉구했습니다.

실제로 전교조가 발표한 ‘2026 현장체험학습 실태조사’에 따르면 숙박형 체험학습은 전체 학교의 절반을 넘지 못하고 있으며, 교사 대다수가 현장체험학습 중 사고 발생 시 형사책임까지 질 수 있다는 불안감을 느끼고 있는 것으로 나타났습니다. 2022년 발생한 속초 테마파크 현장체험학습 사고에서 담임교사가 업무상 주의의무를 다하지 않은 혐의로 유죄 판결을 받은 사례는 이러한 불안감을 더욱 심화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서 체험학습의 정상화를 위해서는 안전 확보와 함께 교사 보호를 위한 법적·제도적 장치 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있습니다.

대통령의 발언은 체험학습의 중요성을 환기시키고 문제 해결을 촉구하는 의미를 담고 있지만, 교원단체들은 현실적인 어려움을 간과하고 있다는 비판적인 입장을 견지하고 있습니다. 이러한 입장 차이를 좁히고 실질적인 해결책을 모색하기 위해서는 교육 당국과 교원단체 간의 충분한 논의와 협력이 필요할 것으로 보입니다. 체험학습은 학생들의 성장과 발달에 중요한 영향을 미치는 교육 활동이므로, 안전하고 질 높은 체험학습 환경을 조성하기 위한 다각적인 노력이 요구됩니다.

특히, 교사들이 안전에 대한 부담 없이 교육 활동에 집중할 수 있도록 법적 보호 장치를 강화하고, 안전 요원 확보 및 예산 지원을 확대하는 등 실질적인 지원책 마련이 중요합니다. 또한, 학교와 지역사회의 연계를 강화하여 체험학습 프로그램의 질을 높이고, 학생들의 다양한 학습 경험을 제공할 수 있도록 노력해야 합니다. 이러한 노력들을 통해 체험학습이 학생들에게 긍정적인 영향을 미치는 교육 활동으로 자리매김할 수 있을 것입니다





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