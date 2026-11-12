이재명 대통령, 한국 자본시장 저평가 해소와 기업가치 증진 공언

이재명 대통령은 11월 12일 수석보좌관회의에서 국내 자본시장이 저평가되어 있다고 지적하며, 기업 지배구조 투명성 강화와 주주환원 확대를 통한 장기 투자 활성화 정책을 강력히 추진하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 12일 오후 청와대 에서 주재한 수석보좌관회의 모두 발언에서 국내 자본시장 이 대외 환경의 불안정성에도 불구하고 여전히 매력적인 투자 대상이라고 단언했다. 이 대통령은 거시경제의 기초체력과 기업의 경쟁력을 고려할 때 현재 국내 자본시장 이 저평가되어 있다고 판단하며, 이러한 불균형이 해소되어야 한다고 강조하였다.

자본시장 저평가 현황과 대응 방향

이재명 대통령은 최근 국내 시장이 대외 환경의 불확실성에 많이 영향을 받고 있으나, 장기적인 관점에서 볼 때 국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적 투자대상이라고 재차 명시했다. 그는 단기적인 변동성에 일희일비하기보다는, 국내 자본시장이 본래의 가치를 제대로 평가받을 수 있는 환경을 조성하는 데 정부와 시장의 관심이 집중되어야 한다고 주문했다.

Also read 스페인, 14년 만에 총파업과 거대 시위

이 같은 주장의 배경에는 자본시장의 근본적인 가치 개선에 대한 강한 의지가 자리 잡고 있다. 이 대통령은 국내외 경제 상황이 변동하더라도 기본에 충실한 전략이 필요하다는 입장을 견지하며, 투명한 시장 평가 메커니즘 확립이 국가 경제 성장의 핵심 동력이 될 것이라고 피력했다.

기업 지배구조 투명성 강화와 개혁 과제

이 대통령은 새 정부의 출범 이후 시행된 세 차례의 상법 개정을 통해 기업 지배구조의 투명성이 상당 부분 개선되었음을 인정했다. 주주 권익을 보호하기 위한 다양한 장치가 마련되었으나, 아직 부족한 부분이 많다고 진단하며 고삐를 더욱 죄야 한다고 강조했다.

Advertisement

구체적인 개선 방향으로는 기업 가치 제고와 주주환원 확대를 위한 개혁 조치를 일관되고 속도감 있게 추진하는 것이 제시되었다. 이 대통령은 단순한 형식적인 개선을 넘어 실질적인 기업 가치 상승과 투자자 보호 체계 고도화를 위해 지속적인 노력을 기울일 것을 지시했다.

장기 투자 활성화 대책을 다각도로 수립하고, 혁신적 기술을 보유한 기업들이 자본을 원활히 조달할 수 있는 여건을 조성하는 것도 핵심 과제로 부상했다. 특히 코스닥 시장의 체계적 육성과 벤처캐피탈 생태계의 혁신을 통해 벤처기업의 성장을 적극 지원하겠다는 약속을 덧붙였다.

지방 경제 활성화와 전통 산업 고도화 전략

이재명 대통령은 모든 국민이 경제 성장의 기회와 그 과실을 고루 누릴 수 있도록 하기 위해 지방 경제가 핵심적인 역할을 수행해야 한다고 역설했다. 전국 각 지방이 경제 발전의 주역으로 자리매김할 수 있도록 지원하며, 지방마다 가진 특성과 강점을 극대화한 전략산업을 육성하는 데 집중할 계획이다.

이를 위해 지방 경제 활성화에 필요한 재정 및 금융 지원을 최적화하고, 규제 혁신을 통해 지방 산업의 성장을 가로막는 장벽을 제거하는 작업이 병행되어야 한다. 이는 지역 간 격차 해소와 국가 전체의 균형 발전에 기여할 것으로 기대된다.

Advertisement

동시에 인공지능을 중심으로 한 산업구조의 대전환이 가속화될수록 기존 주력산업을 고도화하는 노력이 더욱 절실하다고 강조했다. 자동차, 조선, 철강, 석유화학 등 전통 제조업이 시대의 변화에 맞춰 역량을 강화할 수 있도록 정부 차원의 지원책을 강구하라는 지시다.

혁신의 물결이 대기업뿐만 아니라 중소 및 중견 기업으로까지 확산되도록 해야 한다는 점도 중점적으로 언급되었다. 특히 전후방 연관 효과가 큰 자동차 부문의 경우, 전기차와 자율주행차 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 확보하기 위해 적극적이고 과감한 대책이 마련되도록 지시했다.