이재명 대통령이 27일 이용철 법무부 장관 임명안에 재가하면서 3개월 만에 장관 공백이 해소됐다. 수사·기권 분리 후 첫 법무수장이자 검찰총장 공석 등 주요 과제를 안고 임기를 시작한다.

이재명 대통령 은 27일 이용철 법무부 장관 임명안에 대한 재가 절차를 완료했다. 이로써 김성완 청와대 대변인이 29자 언론 공지를 통해 발표한 바와 같이, 지난 8월 26일 전임 정성호 장관이 이임한 지 3개월여 만에 법무부 장관 공백이 공식적으로 해소되었다.

이제철, 수사·기권 분리 후 첫 법무부 수장

이제철 장관은 지난달 2일 검찰청 폐지와 함께 공소청, 중대범죄수사청이 출범한 이후 처음으로 임명된 법무수장으로 기록된다. 이는 한국 형사사법 체계가 78년 만에 대전환을 겪는 시점에서 이루어진 중요한 인사이다. 이 대통령도 지난 8·30 개각에서 김승원 더불어민주당 의원을 법무부 장관으로 발탁했으나, 신약 승인 청탁 의혹 등이 불거지면서 결국 낙마한 바 있다.

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이후 인선 과정에서 깊은 고심을 거쳐 방위사업청장을 역임해 온 이제철을 지난 6일 법무부 장관으로 내정했다. 국회 법제사법위원회는 지난 24일 인사청문회를 개최한 후, 지난 27일 범여권 주도로 인사청문 경과보고서를 채택하는 등 절차적인 마무리를 마쳤다.

공소청 관계 정립과 검찰총장 공석 해소 과제

이제철 장관이 직면한 최우선 과제는 새 형사사법 체계의 안착이다. 특히 공소청과 법무부 간의 관계를 명확히 정립하고, 검찰 보완수사권 폐지에 따른 현장의 혼란을 방지하는 것이 핵심 목표이다. 또한 현재 약 1년 3개월간 공석 상태인 검찰총장(공소청장) 임명 제청도 시급한 과제로 대두되었다.

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이전 검찰총장인 심우정 전 총장이 퇴임한 지 약 1년 3개월이 지난 현재, 후임 총장 임명이 지연되면서 사법 시스템의 정상 운영에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다. 이제철 장관은 새로운 체제 하에서 각 기관 간 협력을 강화하여 혼선을 최소화할 방침이다.

이 대통령 사건 공소취소 지휘 논란 및 입장

정치권과 법조계가 주목하는 또 다른 난제는 이재명 대통령의 사건 공소취소 지휘 여부이다. 공소청법 제9조에 따르면 법무부 장관은 구체적인 사건과 관련해 검찰총장을 지휘·감독할 수 있는 권한을 가진다. 이로 인해 현직 대통령 관련 사안에서 법무부의 역할이 논란의 중심에 섰다.

이제철 후보자는 지난 24일 인사청문회에서 이러한 질문에 대해 신중한 입장을 보였다. 그는 "국민이 납득할 수 없는 무리한 지휘를 할 생각은 없다"고 전하면서도, "공소취소를 지휘하지 않겠다"는 발언은 후보자로서 할 수 없다는 점을 분명히 했다.

막중한 책임감 표명…새로운 법치 확립 강조

임명 소감을 통해 이제철 장관은 "78년 만의 형사사법체제 대전환의 시기에 법무부 장관에 임명되어 막중한 책임감을 느낀다"고 밝혔다. 그는 새로운 형사사법 체계 안착을 최우선 과제로 삼겠다고 다짐했다.

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또한 국민을 위한 법치 실현과 인권 존중을 기반으로 한 법무행정 구축을 강조했다. 이번 임명은 분권화된 수사·기소 체계가 제대로 기능할 수 있는지를 가르는 중요한 기준으로 작용할 것으로 예상된다.