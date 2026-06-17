이재명 대통령, G7 정상회의서 글로벌 불균형 해결 3대 협력방안 제시

G7 확대회의에서 이재명 대통령이 글로벌 불균형 성장 극복과 포용적 성장 복원을 위해 국제 공조 강화, 에너지 공급망 회복력 제고, 핵심 광물 공급망 다변화 등 세 가지 협력 방안을 발표했다. 또한 한국은 G7+ 항만 네트워크 참여 등 마약 밀매 및 불법 이주 대응에 동참할 예정이다.

이재명 대통령은 6월 17일(현지시간) 프랑스에서 열린 G7 정상회의 확대회의 두 번째 세션에서 '모두를 위한 균형적, 포용적, 지속 가능한 경제성장 복원'을 주제로 발표하며, 글로벌 불균형 성장 문제를 해결하고 포용적 성장 을 복원하기 위한 세 가지 주요 협력 방안을 제시했다.

첫째, 글로벌 불균형 완화를 위해 각국이 신뢰와 협력의 정신 아래 실용적 논의와 국제 공조를 강화해야 한다고 강조하며, 프랑스 의장국이 제출한 'G7 경제학자팀 보고서'를 향후 논의의 기초 자료로 활용할 것을 제안했다. 해당 보고서는 미국, 프랑스, 독일, 중국 연구진이 공동 작성했으며, 주요국들의 구조적 문제인 내수 부족, 투자 부진, 재정 적자가 불균형의 원인으로 지목되고, 흑자국과 적자국 모두의 정책 조정과 IMF, WTO 등 국제기구의 역할 증대가 필요하다고 분석했다. 이재명 대통령은 한국이 선진국과 신흥국, 흑자국과 적자국 간 가교 역할을 하며 실질적 협력 방안 모색에 기여할 의사를 밝혔다.

둘째, 에너지 공급망 회복력 강화를 위한 국제적 연대와 협력을 강조하며, 중동 사태를 계기로 아시아·태평양 지역의 에너지 공급망 취약성이 부각되었다고 지적했다. 한국은 국제에너지기구(IEA)가 아시아 지역에서 더 적극적인 역할을 수행할 수 있도록 지원하고, 'IEA 싱가포르 지역협력센터'를 포함한 현행 글로벌 에너지 안보 체계를 확대·강화하기 위해 주요국들과 긴밀히 협의해 나갈 것이라고 했다. 셋째, 핵심 광물 공급망의 안정과 다변화를 위한 국제사회의 공동 노력을 주문하며, 한국은 주요 수요국이자 공정 기술 보유국으로서 G7의 노력을 적극 지지하고 공급망 안정을 위한 협력에 동참할 것이라고 밝혔다.

아울러 한국이 G7의 핵심 파트너이자 2027년 G20 의장국 트로이카, 2028년 G20 의장국으로서 이번 논의가 실질적 협력과 각국 국민의 삶의 질 개선으로 이어지도록 노력하겠다는 의지도 표명했다. 한편, 의장국 프랑스는 이날 '마약 밀매 대응' 및 '불법 이주민 밀입국 대응' 두 개 결과문서를 추가 채택했으며, 한국은 두 문서 모두에 참여해 초국경 범죄 대응과 국제 안보 협력 분야에서 G7 및 주요 파트너국과의 연대를 재확인했다. 청와대는 한국이 G7+ 항만 네트워크에 참여하는 방향으로 관계 부처와 협의해 나갈 예정이라고 밝혔다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 정상회의 글로벌 불균형 포용적 성장 에너지 공급망 핵심 광물 IEA G7+ 항만 네트워크 마약 밀매 국제 공조

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

李대통령, G7 정상회의 참석…‘국제 연대’ 재건 방안 논의이어 올해 G7 정상 확대회의 첫 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건’에 참석한다. 위성락 국가안보실장은 전날 브리핑에서 '지난해에 이어 2년 연속 G7 정상회의에 초청돼 참석하게 된 것은 우리 정부에 대한 G7의 높은 신뢰와 기대를 보여준다'며 '이를 바탕으로 내년 2027년 미국, 2028년 영국 등 차기 G7 주최국과 협력을 이어 나가면서 G7 파트너십을 강화해 나가고자 한다'고 말했다. G7 정상회의 의장국인 프랑스 엘리제궁(대통령실)은 이번 G7 정상회의에서 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁 등 지정학적 위기와 글로벌 경제 문제 등과 관련된 국제 현안을 논의할 것이라고 밝혔다.

Read more »

이재명 대통령, 프랑스 에비앙 G7 정상회의에서 캐나다 총리와 양자회담이재명 대통령은 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 참석 중인 마크 카니 캐나다 총리와 양자회담을 가졌습니다. 이 회담은 캐나다 차세대 잠수함 사업과 관련하여 주목을 받았습니다.

Read more »

李대통령, G7 정상회의서 'AI 발전 결과, 전 세계가 공유해야'(에비앙=연합뉴스) 임형섭 고동욱 기자=주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령은 16일(현지시간) '인공지능(AI) 기술 발전에...

Read more »

李대통령 '방산 강국 한국, 캐나다 안보에 기여할 준비 돼 있다'(종합2보)(에비앙=연합뉴스) 임형섭 고동욱 기자=주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 찾은 이재명 대통령이 16일(현지시간) 마크...

Read more »

李대통령 유럽 순방 마무리…국제질서 격변 속 공동 대응 모색(에비앙=연합뉴스) 임형섭 고동욱 기자=이재명 대통령의 취임 후 첫 유럽 순방이 17일(현지시간) 주요 7개국(G7) 정상회의 이틀째 일정을...

Read more »

李대통령 호평한 LG직업훈련학교…에티오피아 인재 600명 육성(서울=연합뉴스) 조성흠 기자=이재명 대통령이 16일(현지시간) 주요 7개국(G7) 정상회의에서 개발협력의 모범 사례로 에티오피아에서 운영 ...

Read more »