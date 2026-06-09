이재명 대통령, 벨기에 동포간담회에서 재외공관 역할 변화 강조

이재명 대통령이 벨기에 브뤼셀에서 동포간담회를 열고 재외공관의 역할을 문화·산업 플랫폼으로 확대해야 한다고 말했다. 또한 농어촌기본소득의 영구 도입 필요성을 언급하며 유럽 순방에 돌입했다.

이재명 대통령은 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 동포간담회 에서 재외공관의 역할 변화와 재외동포 정책의 혁신을 강조했다. 이 대통령은 이날 한 호텔에서 벨기에 교민들과의 만찬 간담회를 갖고 재외공관이 정부 간 공식 업무를 넘어 문화·산업 진출과 교민 플랫폼으로서 기능해야 한다고 말했다.

그는 재외공관장에게 교민들과의 면담을 자주 하고 그들의 요구와 불편 사항을 조사하라고 지시했으며, 공관장의 역할을 주민자치센터 동장에 비유했다. 이 대통령은 또한 한국전쟁 당시 벨기에의 참전을 언급하며 양국 우호를 강조했고, 교민들을 민간 외교관으로 격려하며 대한민국의 이미지를 결정짓는 중요성을 강조했다. 그는 대한민국이 교민들의 성취를 지원하겠다고 약속했다. 임은희 벨기에 한인회장은 역대 대통령 중 처음으로 교민 간담회를 마련한 데 감사를 표했고, 이 대통령은 이 사실이 놀랍다고 응답했다.

이 대통령은 G7 정상회의 참석을 계기로 8박 10일의 유럽 순방에 돌입했으며, 벨기에를 첫 방문지로 선택한 이유는 유럽 물류 중심지이기 때문이다. 청와대는 이번 순방으로 유럽과의 협력을 확대해 우리 기업의 활동 영역을 넓힌다는 계획이다. 10일 오전에는 벨기에 총리와 정상 회담, 필립 국왕 면담이 예정되어 있으며, 오후에는 EU 정상회의 상임의장 및 집행위원장과 회담을 통해 한·EU 교류 협력 방안을 논의한다. 한편, 이 대통령은 벨기에 도착 직후 사회관계망서비스를 통해 농어촌기본소득 도입으로 충북 옥천군의 인구가 반등했다는 기사를 공유하며, 영구 도입과 금액 상향의 필요성을 언급했다.

그는 군 단위 예산이 1인당 2000만원 이상임을 고려할 때, 이는 예산 우선순위의 문제라고 지적했다. 또한 최근 농어촌특별세가 폭증하는 점을 언급하며, 이 재원을 기반시설 대신 농어촌기본소득에 활용할 수 있다고 밝혔다. 이번 순방은 유럽과의 경제 협력 강화와 재외동포 지원 정책의 전환점이 될 것으로 기대된다





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