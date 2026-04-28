이재명 대통령이 국무회의에서 자립적인 국방 역량 강화 의지를 표명하고, 한미 관계 및 교육 현장의 문제점에 대한 해결책을 제시했습니다. 전작권 회수, 소풍·수학여행 안전 문제, 노동절·제헌절 법정 공휴일 지정 등이 주요 내용입니다.

이재명 대통령 은 28일 청와대에서 주재한 국무회의 에서 국가 안보와 관련된 중요한 발언을 통해 자립적인 국방 역량 강화의 의지를 강력히 표명했다. 이 대통령은 최근 군사 안보 분야에 대한 일부 국민들의 불안감에 대해 객관적인 상황을 제시하며, 한국의 군사력이 세계 5위 수준이고, 국방비 지출이 북한의 GDP를 크게 상회하며, 무기 체계 역량 또한 북한을 압도한다는 점을 강조했다.

이는 외부 세력에 대한 의존보다는 스스로의 힘으로 국가를 지켜야 한다는 확고한 신념을 드러낸 것으로 해석된다. 특히 이 대통령은 전작권 회수를 앞당길 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있음을 언급하며, 조속한 전작권 전환을 위한 협의가 진행 중임을 밝혔다. 이는 한미 동맹 관계를 존중하면서도, 주체적인 국방 역량을 강화하려는 의지를 보여주는 대목이다. 이 대통령은 또한 전통적 우방과의 협력의 중요성을 강조하면서도, 상호 존중과 상식에 기반한 미래 지향적인 관계 구축을 위한 지혜를 당부했다.

이는 최근 한미 관계에서 발생하고 있는 여러 현안, 예를 들어 대북 정보 제한이나 쿠팡 관련 문제 등에 대한 간접적인 언급으로 풀이된다. 이러한 발언은 동맹 관계를 유지하면서도, 한국의 주권과 이익을 균형 있게 추구하려는 이 대통령의 외교적 전략을 보여준다. 단순히 미국에 의존하는 것이 아니라, 상호 존중을 바탕으로 협력적인 관계를 구축해야 한다는 점을 강조한 것이다. 또한 이 대통령은 안전 문제로 인해 학생들의 소풍이나 수학여행이 취소되는 현상에 대해 우려를 표명하며, 책임 회피보다는 학생들에게 소중한 경험을 제공하는 것이 중요하다고 강조했다.

안전 요원 지원이나 시민 자원봉사 활용 등 적극적인 해결책을 제시하며, 교육 현장의 자율성과 창의성을 존중하는 모습을 보였다. 이는 단순히 안전을 강조하는 것을 넘어, 미래 인재 양성을 위한 교육 환경 개선에 대한 이 대통령의 깊은 고민을 엿볼 수 있는 부분이다. 국무회의에서는 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)을 법정 공휴일로 지정하는 규정 개정안과 부탄에 대한 개별소비세 탄력세율 인하 조치를 연장하는 시행령 개정안 등이 의결되었다. 이러한 결정들은 국민들의 삶의 질 향상과 국제 협력 증진에 기여할 것으로 기대된다.

특히 노동절을 법정 공휴일로 지정함으로써 근로자들의 권익을 보호하고, 제헌절을 기념함으로써 헌법의 가치를 되새기는 계기가 될 것이다. 또한 부탄에 대한 개별소비세 인하 조치 연장은 양국 간의 경제 협력을 강화하고, 부탄의 경제 발전에 도움을 줄 수 있을 것이다. 이 대통령은 국무회의를 통해 안보, 외교, 교육, 경제 등 다양한 분야에 걸쳐 국가 발전을 위한 비전을 제시하고, 실질적인 정책 변화를 이끌어내며 강력한 리더십을 발휘하고 있다. 앞으로 이 대통령의 이러한 노력들이 한국 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 국방 전작권 한미 관계 교육 노동절 제헌절 국무회의

United States Latest News, United States Headlines