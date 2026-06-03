이재명 대통령 '투표는 정치를 포기한 결과'라며 선거 참여를 강조

이재명 대통령은 6∙3 지방선거일인 3일 오전 자신의 엑스 계정에 '플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요'라고 글을 남겼다. 약 1시간 뒤 올린 다른 게시글에 '이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다'며 '얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다. 단, 투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면'이라고 적었다.

이재명 대통령 은 6∙3 지방선거일인 3일 오전 자신의 엑스 계정에 '플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요'라고 글을 남겼다. 약 1시간 뒤 올린 다른 게시글에 '이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다'며 '얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다.

단, 투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면'이라고 적었다. 이 같은 투표 독려 글에 국민의힘이 '선거 개입', '정치 중립 의무 위반'이라며 공세하자, 이 대통령은 이날 오후 재차 글을 올려 '민주주의의 기본 원칙'이라며 정면 반박하고 거듭 투표를 독려했다. 이 대통령은 '유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자.

정치를 포기한 결과는 가장 저질스러운 인간에 지배당하는 것'이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다'고 강조했다. 이어 '자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다'며 '도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 화를 내지는 않는다'고 꼬집었다.

이 대통령은 '민주주의의 기본원리와 선거 참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치 중립의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 그는 어머니나 유·초등 선생님을 찾아 스스로의 도덕적, 민주적 판단 기준이 온당한지 극히 초보적인 의논을 해 볼 필요가 있다'라고도 지적했다. 그동안 이 대통령은 선거일이 다가오면서 선거 참여를 강조하는 글을 여러 번 올려왔다. 특히 '투표는 정치를 포기한 결과가 될 수 있다. 가장 저질스러운 인간에 지배당하는 것'이라는 글을 올려 선거 참여를 강조했다.

이 같은 투표 독려에 대해 국민의힘은 '선거 개입', '정치 중립 의무 위반'이라며 공세했다. 이 대통령은 이날 오후 재차 글을 올려 '민주주의의 기본 원칙'이라며 정면 반박하고 거듭 투표를 독려했다. 이 대통령은 '유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자.

정치를 포기한 결과는 가장 저질스러운 인간에 지배당하는 것'이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다'고 강조했다. 이어 '자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다'며 '도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 화를 내지는 않는다'고 꼬집었다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 투표 선거 민주주의 정치

United States Latest News, United States Headlines