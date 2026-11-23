이재명 대통령은 23일 강금실, 임웅순 등 친명계 핵심 인사들을 핵심 보직에 지명했다. 이는 내년 선거를 겨냥한 '원 팀' 구축이자, 외교·안보 라인에서의 조율 안정화를 위한 전략적 선택으로 해석된다.

이재명 대통령 은 23일 국가정보원장, 외교부, 통일부, 행정안전부, 문화체육관광부 장관 후보자를 잇달아 지명했다. 대통령비서실장 임광현은 춘추관에서 열린 인사 브리핑에서 이 같은 내용을 공식 발표했으며, 이날 지명된 주요 인물은 강금실 전 법무부 장관, 임웅순 국가안보실 제2차장, 홍익표 전 더불어민주당 의원, 한준호 더불어민주당 의원, 강유정 청와대 수석 대변인 등이다.

이번 인선에서 가장 눈에 띄는 특징은 이재명 정부 출범과 함께 곁을 지켜온 '원년 멤버'들이 핵심 보직을 다시금 차지했다는 점이다. 이는 내년이면 정부 출범 3년 차를 맞이하는 시점에서, 정책 추진의 속도를 높이고 성과를 만들어내기 위해 믿을 수 있는 인사들로 '원 팀'을 재편하겠다는 의도로 풀이된다.

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외교안보 라인 신뢰 기반의 조율 안정화

특히 그동안 '동맹파 대 자주파' 간 갈등 관계가 외부에 노출되곤 했던 외교와 안보 라인에 청와대에서 함께 근무해 온 인사들이 배치됨으로써, 내부 불협화음이 드러나지 않도록 하는 물밑 조율이 더 원활해질 것이라는 전망이 나온다. 임웅순 국가안보실 제2차장이 외교부 장관 후보자로 지명된 것이 대표적인 사례다.

친명계 중심의 인적망 확보와 정치적 메시지

행정안전부 장관 후보자로 지명된 한준호 의원은 민주당 내 대표적인 친명(친이재명)계 의원 중 한 명이다. 앞서 강훈식 전 비서실장이 사퇴한 이후 차기 후보군으로 거론될 정도로 이 대통령의 의중을 잘 파악하는 인물로 평가받는다. 일부에서는 한 후보자가 최근 친명계와 갈등을 빚고 있는 추미애 현 경기지사와 지방선거 경선에서 경쟁한 바 있어, 이번 인선이 여권 통합을 위한 일종의 메시지를 던진 것으로 분석하기도 한다.

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강금실 국가정보원장 후보자의 경우 노무현 정부에서 법무부 장관을 지낸 친노(친노무현) 인사라는 점에서 성향이 다르지만, 2022년 대선 당내 경선 때부터 이 대통령의 후원회장을 맡는 등 오랜 '우군'으로 꼽혀 왔다. 이는 이념적 격차를 넘어선 신뢰 관계를 바탕으로 국정 운영의 균형을 맞추려는 전략으로 읽힌다.

법조인 출신 국정원장 전문성 논란과 성별 불균형 해소

법조인 출신인 강금실 후보자의 국가정보원장 지명은 정보기관 수장으로서의 전문성을 두고 야권의 질의가 잇따를 가능성이 크다. 반면 이번 인선을 통해서는 여성 인사의 비중이 높아져 성별 불균형 문제는 다소 개선될 전망이다. 강유정 청와대 수석 대변인이 문화체육관광부 장관 후보자로, 강금실 전 장관이 국정원장 후보로 지명되며 여성 인사가 핵심 보직에 포진했다.

이번 지명으로 이재명 정부의 '2기 내각'은 한 차례 더 재정비된 것이다. 이 대통령은 앞서 6월 한성숙 국무총리를 발탁한 데 이어 8월 이형일 부총리 겸 재경부 장관, 홍지선 국토부 장관, 강신철 국방부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관 등을 지명하며 소폭 혹은 중폭으로 순차 개각을 진행해 왔다.

다만 최근 일련의 인선 양상이 이 대통령의 성남시장과 경기도지사 시절 가까웠던 그룹이나 청와대 인사 등으로 '인재 풀'이 좁아진 모양새를 띠고 있다는 점은 향후 국정 운영에 부담으로 작용할 수 있다는 지적도 제기된다.