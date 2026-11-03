이재명 대통령, 정조 비교 통한 리더십 고민과 김대중 모델 필요성

이재명 대통령의 정조 비교 발언과 관련 분석을 통해 현재 정부의 리더십 한계와 김대중 전 대통령의 침묵과 추진력 모델이 필요한 이유를 짚어본다.

시사평론가 김준일은 2025년 대선 유세 당시 이재명 후보가 자신의 리더십 을 조선 시대 정조와 비교했던 발언을 다시금 조명하며, 두 지도자의 통치 스타일과 정치적 한계, 그리고 미래 방향성에 대해 심층적인 분석을 제시했다. 김 준평론가는 이재명 대통령이 스스로를 정조와 노무현 전 대통령에 비유하는 경향이 있음을 지적하면서도, 현재 대한민국이 더 이상 실패할 정부를 감내할 수 없는 상황임을 강조하며 김대중 전 대통령의 리더십 모델을 참고할 필요가 있다고 제안했다.

실용주의 통치와 정치적 콤플렉스의 동질성

김준일 시사평론가는 정조와 이재명 대통령에게 공통된 실용주의적 통치 스타일이 존재한다고 평가했다. 정조는 당파와 신분에 얽매이지 않고 쓸모 있는 인재를 발탁하는 탕평책을 추진했으며, 북학파의 실용적 사고를 받아들여 상공업 진흥과 제도 개혁을 모색했다. 또한 격쟁과 상언을 활성화하여 백성의 억울함을 직접 들으려 했던 정조와 달리, 이재명 대통령 역시 이념이나 진영에 갇히지 않고 유능한 인재를 발탁하려 하고 실용과 성과를 중시한다고 밝혔다.

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두 리더의 이러한 실용주의적 접근에는 개인적인 정치적 콤플렉스가 영향을 미쳤을 것으로 분석된다. 정조는 뒤주에 갇혀 죽은 사도세자의 아들이라는 정치적 굴레를 평생 짊어졌으며, 아버지의 죽음은 왕위 계승의 정당성에 대한 공격으로 이어졌다. 그럼에도 정조는 이를 개혁의 동력으로 삼았으며, 이재명 대통령 역시 변방에서 출발한 비주류 정치인이라는 정치적 콤플렉스를 안고 주류 정치의 높은 벽을 넘어왔다고 지적했다.

이재명 대통령의 슬로건인 '이재명은 합니다'는 비주류의 한계를 극복하고 성과주의를 강조한 성공적인 정치적 구호였다. 두 사람의 정치적 한계 역시 유사한 경로를 보인다고 김 준평론가는 판단했다. 정조는 잦은 관직 인사를 통해 정치적 한계를 극복하려 했는데, 이는 극심한 정국 불안정으로 이어졌다. 정조 재위 24년 동안 영의정, 좌의정, 우의정 등 삼정승 교체 횟수만 110회에 달했다는 것이다.

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인사검증 실패와 개혁세력 부재의 위험성

이재명 정부도 인사검증에 번번이 실패하며 리더십에 손상을 입었고, 이는 지지율 하락의 원인을 제공했다고 지적했다. 무엇보다 정조는 왕권을 강화하는 데 집중했지만 개인기에 의존했고 탄탄한 개혁세력을 다지는 데 실패했다. 결국 정조 사후 안동 김씨의 세도정치라는 앙시앵 레짐이 부활하는 것을 막지 못했다.

김준일 평론가는 이재명 대통령의 개인기에 의존한 국정운영이 국무위원과 참모의 존재를 지우고 있다고 우려했다. 특히 포스트 이재명 시대에 집권할 개혁세력을 탄탄하게 다지고 있는지 아직 의문이라고 지적했다. 구조적 다수를 얘기하고 있지만 좌충우돌하는 이 대통령 개인만 부각되고 있다는 것이다. 정조와 노무현 대통령은 본인의 개혁 의지를 관철하기 위해 직설과 독설을 서슴지 않았던 인물이었다.

정치인 이재명 역시 공격을 받을 때마다 강한 반격과 지지층 결집으로 위기를 헤쳐 나왔다. 그러나 성공의 경로 의존성에서 벗어나기 쉽지 않다고 김 준평론가는 분석했다. 지금 이재명 대통령이 참고해야 할 모델은 김대중 전 대통령의 리더십일 수 있다고 제언했다.

김대중 모델의 침묵과 추진력, 그리고 전략적 소통

김준일 평론가는 역대 대통령 선호도에서 박정희와 노무현 전 대통령이 엎치락뒤치락하지만, 개인적으로 대한민국 최고의 대통령은 김대중 대통령이라고 생각한다고 밝혔다. 김대중 정부는 외환위기의 폐허 위에서 정보통신 산업을 키웠고, 대한민국 30년 먹거리의 토대를 만들었다. 또한 남북 정상회담으로 평화의 문을 열었고 지역주의의 벽에도 균열을 냈다.

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특히 김대중 정부는 정권 재창출에 성공한 유일한 민주당 정부였으며, 그 힘은 요란한 구호가 아니라 묵묵한 추진력에서 나왔다고 평가했다. 비판이 있으면 수용할 것은 수용했고 추진할 것은 추진했다는 것이다. 김준일 평론가는 소셜미디어상에서 만인과 논쟁을 벌이는 이재명 대통령의 고립감과 심리 상태에 대해 친명 정치인마저도 우려하는 상황이라고 전했다.

에스엔에스를 끊으라는 얘기가 아니라, 선택과 집중을 하고 논쟁도 전략적으로 하라는 의미라고 설명했다. 다문화가정에 대한 지원 우선순위를 얘기하다 내로남불과 정치적 올바름의 폐해를 얘기한다고 이재명 대통령이 논쟁에서 이기는 것도 아니고, 개혁세력이 탄탄해지는 것도 아니라고 지적했다.

정조와 심환지의 비밀편지가 주는 교훈

김준일 평론가는 정조가 반대세력의 거두였던 노론 벽파 심환지에게 비밀편지를 299통이나 보냈던 이유를 생각해볼 필요가 있다고 제언했다. 모든 논쟁이 공개적일 필요는 없다는 것이다. 김준일 평론가는 이재명 정부가 꼭 성공한 정부가 되길 바라며, 대한민국은 더 이상 실패할 정부를 감내할 상황이 없다고 강조했다.

성공한 대통령으로 남길 원하는 많은 사람의 지적을 이재명 대통령이 쉬이 넘기지 말고 곱씹어보면 좋겠다고 조언했다. 무엇보다 운동을 주기적으로 하고 잠을 푹 자길 바란다고 마무리 지었다. 이는 리더십의 지속 가능성과 심리적 안정이 국정 운영의 성패를 좌우할 수 있음을 암시하는 충고로 받아들여진다.