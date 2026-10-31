이재명 대통령 한불 뤼미에르 서밋 공동주재, 문화외교 성과 강조

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 9월 7일 뤼미에르 서밋을 공동 주재하며 한불 문화협력의 새로운 지평을 열었다. 외교부 및 문체부는 이 행사와 멕시코 K-팝 공연을 통한 K-컬처 외교의 성과를 강력히 부각하며 비판에 대응했다.

이재명 대통령 과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 2026년 9월 7일(현지시간) 프랑스 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의인 뤼미에르 서밋 개막식에 함께 참석했다. 한국과 프랑스는 이번 서밋의 공동 의장국으로서 정상회담을 통해 문화 분야에서의 적극적인 협력을 약속했다.

한불 공동주재 뤼미에르 서밋의 역사적 의미

최휘영 문화체육관광부 장관은 9월 1일 자신의 소셜네트워크서비스를 통해 국민힘 장동혁 대표의 비판에 대해 유감을 표명했다. 장 대표는 대통령의 해외순방을 비난하며 문화 외교의 의미를 왜곡했다고 주장한 것이다. 이에 문체부는 뤼미에르 서밋이 마크롱 대통령의 직접 제안으로 열린 의미 있는 국제정상회의였음을 재확인했다.

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이 회의는 19세기 영화의 기원지인 프랑스와 21세기 글로벌 문화 강국인 대한민국이 함께한 자리였다. 양국 정상은 전 세계 영화 및 영상산업계로부터 뜨거운 주목을 받았으며, 문화 분야에서 대한민국의 위상과 리더십을 세계에 명확히 각인시킨 계기가 되었다고 평가했다.

멕시코 K-컬처 공연과 글로벌 영향력

최 장관은 9월 말 멕시코 순방에서도 상징적인 성과가 있었다고 강조했다. 멕시코 현지에서 열린 스트레이 키즈 콘서트 현장에서 이재명 대통령은 멕시코 청소년들과 'K-컬처 간담회'를 가졌다. 이 자리에서 대통령과 학생들은 공연의 일부를 함께 관람하며 문화 교류의 의미를 더했다.

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이 간담회와 공연 관람은 중남미 지역의 K-컬처 열풍을 한층 고조시킨 매우 상징적인 장면으로 평가받는다. 당시 약 6만 명에 가까운 현지 팬들이 보여준 폭발적인 열기는 대한민국 국민이라면 누구나 큰 자부심을 느낄 수 있는 순간이었다고 문체부는 전했다.

장동혁 대표 비판과 정부의 강력한 대응

이 같은 정부의 설명은 국민힘 장동혁 대표의 강력한 비판에 대한 반박 성격을 띠고 있다. 장 대표는 지난 31일 SNS를 통해 세계 어느 나라 정상도 가지 않는 프랑스 영화 축제까지 쫓아가지 않았냐고 질타했다. 그는 장병들의 발목이 날아간 상황에도 뉴욕 맨해튼 시내를 관광한 사람이 누구인지, 그 와중에 멕시코까지 가서 부부와 함께 야광봉을 흔들며 K-POP을 관람한 이는 또 누구인지 묻며 대통령의 잦은 해외순방을 비판했다.

이에 외교부는 같은 날 언론 공지를 통해 정상외교의 전체 일정과 실질적인 성과를 고려하지 않고 일부 친교 및 문화교류 장면만을 부각하는 것은 적절하지 않다고 반박했다. 일부 관계자들의 시선으로 순방의 본질적인 의미를 평가절하해서는 안 된다는 입장이다.

문체부 장관의 직접 설명 제안과 양국 문화 협력

최휘영 장관은 국정의 중심에 있는 책임 있는 정치 지도자가 어렵게 일군 K-컬처의 가치와 성과에 대해 부정적인 인식을 갖고 있는 데 대해 깊은 안타까움과 당혹감을 느낀다고 밝혔다. 그는 장동혁 대표가 언제든 불러준다면 직접 찾아뵙고, 온 국민이 자부심을 품고 함께 매진하고 있는 대한민국의 K-컬처 정책과 성과에 대해 소상히 설명하겠다고 제안했다.

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한편, 양국 간의 문화 협력은 뤼미에르 서밋 이후로도 지속적으로深化되었다. 9월 9일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 이 대통령과 마크롱 대통령의 임석 하에, 최휘영 문체부 장관과 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관은 문화협력에 관한 의향서를 교환했다. 이는 양국 간의 문화 교류가 일시적인 행사가 아니라 제도적이고 지속적인 협력 관계로 발전하고 있음을 보여준다.