이재명 대통령, 8년 만의 브뤼셀 방문…EU 정상회담 앞두고 교민 간담회

이재명 대통령이 8년 만에 브뤼셀을 방문, EU 정상회담을 앞두고 교민 간담회를 개최했습니다. EU는 환영 분위기 속에 디지털통상협정 서명 등 협력 강화를 예고했습니다.

이재명 대통령 의 벨기에 방문이 현지에서 큰 주목을 받고 있습니다. 8년 만에 한국 정상이 유럽의 수도 브뤼셀을 찾은 이번 방문은 한-유럽연합(EU) 관계의 새로운 전환점으로 평가됩니다. 9일(현지시간) 이 대통령과 김혜경 여사는 공군 1호기로 브뤼셀 멜스부르크 공군 기지에 도착했으며, 삼성전자는 공항 인근과 시내 중심가에 환영 광고판을 설치했습니다.

광고판에는 태극 문양과 삼성 로고, 한글과 프랑스어로 된 환영 문구가 포함되어 있습니다. 이는 한국 기업의 글로벌 위상과 함께 한-EU 관계의 중요성을 상징적으로 보여줍니다. EU 이사회와 집행위원회는 10일 정상회담을 앞두고 9일 유로파 빌딩에서 브리핑을 개최했습니다. 브리핑에서는 정상회담의 구체적 일정과 함께 지난 2011년 자유무역협정(FTA), 2014년 기본협정, 2016년 위기관리활동 기본참여협정, 2024년 안보방위 파트너십 등으로 발전해온 전략적 동반자 관계가 소개되었습니다.

이번 회담에서는 디지털통상협정(DTA) 서명이 예정되어 있으며, 경제·안보·디지털·에너지·과학기술 등 다양한 분야에서 협력을 더욱 강화할 계획입니다. EU 당국자들은 양측이 이미 촘촘한 협력 네트워크를 구축하고 있다며, 이번 정상회담이 더욱 깊어지는 계기가 될 것이라고 강조했습니다. 한편, 이 대통령은 9일 오후 브뤼셀 도착 직후 교민들과의 만찬 간담회를 가졌습니다. 역대 브뤼셀을 방문한 한국 정상이 교민 대상 행사를 여는 것은 처음으로, 1500명으로 추산되는 벨기에 교민 사회는 큰 기대감을 나타냈습니다.

임은희 주벨기에 한인회장은 한국의 문화적·경제적 위상이 높아져 동포 사회의 자긍심이 커진 상황에서 모국 대통령 직접 대면 행사가 더욱 뜻깊다고 말했습니다. EU 코스타 의장은 보도자료에서 EU와 한국이 민주주의·법치주의·개방적 무역이라는 공동 가치를 공유하는 파트너라며, 이번 회담이 평화와 안정 증진 및 경제 관계 강화 의지를 재확인하는 자리라고 밝혔습니다. 이번 정상회담은 한-EU 관계의 역사적 이정표가 될 것으로 전망됩니다





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한-EU 정상회담 이재명 대통령 브뤼셀 방문 디지털통상협정 교민 간담회

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