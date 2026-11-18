이재명 대통령과 시진핑 주석이 선전에서 정상회담을 개최했다. 양국은 한반도 평화 공존과 한중 수교 35주년을 기념한 관계 강화를 약속하며 경제적 협력도 심화하기로 했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중화인민공화국 선전 치린산장에서 회담을 가졌다. 이번 회담은 아시아태평양경제협력체( APEC) 정상회의의 일환으로 약 34분간 진행된 바 있다. 양국 정상은 한반도의 평화와 안정이 양국 모두의 공동 이익임을 강조하며 긴밀한 협력을 요청했다.

한반도 평화 협력 및 북미 대화 역할

이 대통령은 한반도의 평화와 안정이 양국의 공동 이익에 부합한다며, 함께 노력하여 한반도 평화공존의 새로운 시대를 열어갈 것을 제안했다. 이는 APEC을 계기로 북미 정상 간 대화 가능성이 제기되고 중국의 중재 역할에 국제적 관심이 집중되는 상황에서 나온 중요한 발언이다.

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앞서 이재명 대통령은 지난 1월 중국 국빈 방문 당시 시진핑 주석에게 북한 핵 문제를 포함한 한반도 이슈에서 중국의 중재 역할을 당부한 바 있다. 이번 회담에서도 같은 맥락의 논의가 이어지며, 지역 안정을 위한 양국 외교적 공조가 강화될 것으로 보인다.

전략적 협력 동반자 관계 및 FTA 추진

시진핑 주석은 한중 양국을 가까운 친선 이웃이자 전략적 협력 동반자라고 규정하며 관계를 정의했다. 또한 중국은 지난해 경주 APEC 정상회의에서 이룬 성과를 바탕으로 아시아태평양 지역의 자유무역협정(FTA) 확대와 공동체 구축을 적극적으로 추진할 것임을 밝혔다.

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양국 정상은 내년 한중 수교 35주년을 양국 관계의 질적 도약과 발전을 이루는 중요한 계기로 활용하기로 했다. 시 주석은 내년에 한중 수교 35주년이 맞는 점을 들어, 이를 기회로 삼아 미래 지향적으로 계획하며 양국 관계의 건강하고 안정적인 발전을 이끌어나가겠다고 강조했다.

교역 급증 및 판다 도입 등 교류 확대

이 대통령은 지난해 경주에서 시진핑 주석과 나눴던 '경주의 나비가 선전으로 날아가 노래했으면 좋겠다'는 대화의 의미를 되새겼다. 이는 1년 전의 약속대로 한중 관계의 전면 복원 흐름이 공고히 정착되었다는 평가로 이어졌다. 올해 상반기 한중 교역액은 작년 같은 기간 대비 약 50%가량 증가하는 등 경제협력도 활발하다.

또한 올해 양국 간 인적 교류 인원은 2019년 이후 처음으로 1,000만 명을 돌파할 것으로 예상된다. 문화 교류의 상징으로 이재명 대통령은 지난 1월 판다 한 쌍을 빌려달라고 제안한 데 이어, 현재 협상이 진행 중인 판다 도입 사례를 구체적으로 제시했다.

지역 안보 및 미국 대통령과의 만남

이 대통령은 최근 필리핀 마닐라에서 열린 아세안 관련 정상회의 만찬 자리에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나는 등 다자 외교 행보도 병행하고 있다. 이러한 움직임들은 동아시아 지역의 안정적 질서 유지와 관련 주요국과의 외교적 소통을 넓히려는 전략으로 해석된다. 양국은 앞으로도 지속적인 소통을 통해 글로벌 공급망의 안정성을 함께 지킬 것임을 재확인했다.