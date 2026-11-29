이재명 대통령이 29일 외교안보 인사에서 자주파와 동맹파 구분에 선을 긋고, 국익을 챙길 인물과 통합 인사 기조를 강조했다. 북한 국경 요새화 대응과 전작권 조기 환수 방침도 함께 밝혀 정부 인사 논란과 안보 현안에 대한 입장을 정리했다.

이재명 대통령 이 29일 청와대 출입기자들과 북악산 산행을 한 뒤 춘추관에서 기자간담회를 열고, 최근 단행한 외교안보 분야 인사와 관련해 자주파와 동맹파를 나누는 구분에 선을 그었다. 이 대통령은 이 자리에서 '국익을 잘 챙길 사람이 중요하다'고 강조했다.

이 대통령은 취임 초부터 강조해온 통합·실용 인사 기조를 이어가겠다는 뜻도 분명히 했다. 다만 인재를 구하는 과정이 쉽지 않다는 점을 인정하며 인사의 어려움을 함께 언급했다.

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자주파와 동맹파 구분에 대한 이재명 대통령의 입장

이재명 대통령은 외교안보 분야에서 자주파인지 동맹파인지를 따지는 것 자체가 큰 의미가 없다고 말했다. 이 대통령은 '외교안보에서 자주파냐, 동맹파냐 그러고 있는데 무슨 관계가 있겠느냐'며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 해당 업무를 잘 수행해 본인의 역할을 다하는 것이 우선이라고 설명했다. 그 결과가 국가 발전과 국민의 더 나은 삶에 기여하는 것이 중요하다는 것이 이 대통령의 설명이다.

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이 대통령은 '동맹도 중요하고, 자주성도 중요하다'며 두 가치가 양립할 수 없다고 생각하지 않는다고 말했다. 그러면서 '나는 동맹파이면서 자주파'라고 규정했다.

이 대통령은 '내 입장에선 유효적절하게 쓰면 된다'며 한-미 동맹을 무시할 수 없고 무시해서도 안 된다고 강조했다. 동시에 대한민국의 자주성도 중요하다고 덧붙이며, 사람을 한쪽 성향으로만 나누지 않기를 바란다고 밝혔다.

지난 23일 장관 교체와 통합 인사 기조의 의미

이재명 대통령은 지난 23일 '자주파'로 분류되는 이종석 국가정보원장과 정동영 통일부 장관을 모두 교체했다. 이를 두고 대미 관계를 중시하는 동맹파에 힘을 실은 것이라는 분석이 나온 바 있다.

같은 날 이 대통령은 청와대 정무수석을 지낸 홍익표 전 더불어민주당 원내대표를 통일부 장관 후보자로 지명했다. 강유정 청와대 대변인은 문화체육관광부 장관 후보자로 지명됐다.

한준호 더불어민주당 의원은 행정안전부 장관으로 임명됐다. 한 의원은 지난 20대 대선에서 이재명 대통령의 수행실장을 맡았던 인물이어서, 인사 폭을 측근으로 좁히는 것 아니냐는 지적이 나왔다.

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이 대통령은 역량이 있다고 평가받는 인사들에게 장관직을 맡아달라고 요청해도 당사자가 거부하거나 가족 문제로 어려움을 겪는 사례가 있다고 설명했다. 이 대통령은 '사람 구하기가 참 어렵다. 갈수록 어려워지는 것 같다'고 말했다.

이 대통령은 인연이 있는지, 없는지, 가까운지와 관계없이 범위를 넓게 해서 인재를 찾아보라고 지시하고 있다고 밝혔다. 이어 김영삼 전 대통령이 인사가 만사라고 했던 말을 떠올리며, 시간이 지날수록 그 말에 더 공감하게 된다고 덧붙였다.

북한 국경 요새화 대응과 전작권 환수 추진 방침

이재명 대통령은 북한이 최근 군사분계선(MDL) 일대에 3중 철조망을 설치하고 도로와 교량을 차단하는 '국경 요새화 작업'을 하고 있는 상황을 언급했다. 이 대통령은 북한이 남측을 공격하려는 것은 아닐 것 같다는 판단을 내놨다.

이 대통령은 객관적 상황을 보면 굳이 우리 군사주권을 외국에 맡겨 놓고 의존하지 않아도 되는 단계에 와 있다고 설명했다. 이를 근거로 전작권 환수를 반드시 조기에 해야 한다고 판단하고 있으며, 그 방향으로 추진하고 있다고 밝혔다.

이 대통령은 원칙에는 변함이 없다고 강조했다. 아울러 일이 잘 풀리지 않을 경우 잘되게 하기 위한 수단도 함께 강구해야 한다는 입장을 분명히 했다.