이재명 대통령, 석유 최고가격제 재검토 시사... 유류 소비 절감 무게

이재명 대통령이 석유 최고가격제 시행 1개월을 맞아 재정 부담과 유류 소비 절감 필요성을 언급하며 정책 재검토를 시사했습니다. 4차 최고가격 조정 앞둔 정부, 국제 유가 변동성 및 시장 왜곡 부작용 우려 속 고심.

이재명 대통령 은 현재 시행 중인 석유 최고가격제 에 대해 재정 부담을 이유로 정책 재검토 를 시사하며 유류 소비 절감 에 무게를 두고 있음을 밝혔다. 이에 따라 24일 예정된 4차 최고가격 조정에 대한 정부의 고민이 깊어지고 있다. 정부는 앞서 지난 9일, 미국-이란 간 잠정 휴전으로 인한 국제 유가 하락을 근거로 3차 최고가격을 2차 가격 수준으로 동결한 바 있다. 국내외 주요 기관들은 중동 전쟁이 종식되더라도 호르무즈 해협의 선박 적체 해소와 석유 생산 시설 복구에 수개월이 소요될 것으로 예상하며, 국제 유가 역시 전쟁 이전 수준으로 완전히 돌아가기는 어려울 것이라는 전망을 내놓고 있다. 이러한 상황을 고려할 때, 정부는 지난달 13일 도입한 석유 최고가격 제도를 당분간 유지하는 것이 불가피하다고 보고 있다. 중동 전쟁 발발 직후 급등하던 주유소 기름값은 최고가격제 시행 이후 빠르게 안정세를 되찾았다.

이후 두 차례의 최고가격 조정이 있었지만, 산업통상부의 적극적인 시장 감시와 정유업계 및 주유소의 협조 덕분에 전국 평균 기름값은 2000원 선을 넘지 않았다. 정부는 최고가격제 6개월 시행을 전제로 정유사의 손실 보전을 위해 4조 2천억 원의 예비비를 편성했다. 시간적, 예산적 여유와 함께 기름값 안정이라는 정책 효과가 입증되자, 정부는 지난 9일 3차 최고가격을 동결했다. 그러나 닷새 뒤인 14일, 이 대통령은 최고가격제 시행의 일부 부작용을 언급하며 상황에 변화를 가져왔다. 대통령 비서실장은 15일, 최고가격제는 유지하되 가격 조정 필요성에 대한 논의가 진행 중임을 밝혔다. 미국-이란 휴전이 끝나는 21일이 국제 유가에 중대한 변곡점이 될 것으로 예상된다. 청와대가 유류 소비 절감에 대한 의지를 보임에 따라, 24일 4차 최고가격 조정에서는 국제 유가 상승분을 반영하여 최고가격 인상 폭을 확대하거나 조정 주기를 변경할 가능성이 제기되고 있다. 산업부 고위 관계자는 국제 유가 변동성을 이유로 예상하기 어렵다는 입장을 밝혔다. 또한, 정부는 유가 안정 효과가 나타나는 상황에서 제도가 시행된 지 한 달 만에 정책 방향이나 강도를 수정하는 것에 대한 부담도 느끼고 있다. 해외의 석유 최고가격제 시행 사례를 살펴보면, 이 대통령이 지적한 문제점들이 일부 확인되지만, 제도 설계에 따라 부작용을 완화할 수도 있다. 산업연구원이 발표한 보고서에 따르면, 유사한 정책을 시행한 국가들은 단기적으로 유가 안정과 소비자 부담 완화 효과를 얻었지만, 시간이 지남에 따라 유류 소비가 줄지 않고 시장 왜곡을 초래하는 부작용을 겪었다. 헝가리는 1년여간 휘발유·경유 가격을 제한했으나 연료 판매량이 50% 증가했으며, 파키스탄은 가격 동결 해제 후 유가가 급등하는 경험을 했다. 보고서는 헝가리의 경우 연료 소비 증가와 시장 왜곡, 공급 부담 확대가 동시에 나타났으며, 파키스탄은 정책 종료 후 상당한 조정 비용이 발생했다고 분석했다. 반면, 오스트리아는 가격 조정 규칙을 강화하여 시장 가격 변동성을 완화하고 안정적인 가격 하락 효과를 보인 사례로 평가받았다. 보고서는 최고가격제가 짧은 기간과 명확한 종료 조건이 전제될 때 정책 타당성이 확보되며, 장기화될 경우 재정 보전 확대 가능성이 크다고 지적했다. 향후 정책 방향으로는 물류, 수산, 농업 등 연료비 비중이 높은 업종에 대한 표적 지원 및 연료비 보조 등 차별화된 정책 설계를 제안했다





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