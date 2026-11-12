이재명 대통령, 아세안 및 APEC 정상회의 참석을 위한 해외 순방 시작

이재명 대통령이 16일부터 필리핀과 중국을 오가며 아세안 및 APEC 정상회의에 참석한다. 한반도 평화공존과 경제 협력 강화를 주요 목표로 삼아 국제사회와 소통한다.

이재명 대통령 은 16일부터 19일까지 공식 일정을 소화하기 위해 해외 순방길에 나선다. 이번 순방의 주요 목적은 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안(ASEAN, 동남아시아국가연합) 정상회의와 중국 선전(심천)에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 적극 참여하는 것이다. 대통령은 양국에서 열리는 각국 정상들과의 회담을 통해 외교적 유대를 강화하고, 지역 안보 및 경제 협력의 새로운 방향을 제시할 계획이다.

아세안 포괄적 전략동반자 이행 성과 공유

이재명 대통령의 첫 번째 일정은 16일 필리핀 마닐라에서 진행되는 한-아세안 정상회의 참석이다. 대통령은 지난해 제안한 '한-아세안 CSP(포괄적 전략동반자 관계) 비전'의 구체적인 이행 성과를 각국 정상과 공유한다. 이를 통해 양측 간 협력 관계가 어떻게 진전되었는지 점검하고, 향후 협력을 한층 더 강화하기 위한 방안을 심도 있게 논의한다.

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이번 회의를 통해 발표될 이행 성과 자료는 한국과 아세안 국가들 간의 무역 확대, 투자 유치, 그리고 문화 교류 등 다방면에서 이루어진 구체적인 결과를 포함할 것으로 예상된다. 정부는 이를 통해 아세안 국가들과의 관계를 단순한 교역 관계를 넘어 전략적 동伙伴关系로 격상시키겠다는 의지를 재확인할 예정이다.

동아시아 정상회의서 한반도 평화 공존 구상 제시

순방 둘째 날인 17일 오전, 이재명 대통령은 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석하여 미래 협력 방향을 제시한다. 이 자리에서는 지역 경제 블록의 통합과 지속 가능한 성장을 위한 정책적 공조가 주요 의제로 다뤄질 예정이다. 특히 공급망 안정화와 디지털 경제 협력 등 실질적인 분야에서의 협력을 확대해 나가는 방안이 논의된다.

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같은 날 오후에는 취임 이후 최초로 동아시아정상회의(EAS)에 참석한다. 대통령은 여기서 온라인 사기(scam) 등 지역 사회를 위협하는 주요 현안에 대해 우리 정부의 명확한 입장을 표명한다. 아울러 한반도의 평화와 안정을 위한 '평화공존 구상'을 공유하며, 이웃 국가들과의 신뢰 구축을 모색한다.

위성락 실장, 변함없는 지지 확인 및 실질 협력 강조

위성락 국가안보실장은 12일 청와대 춘추관에서 열린 브리핑을 통해 이번 순방의 세부 방향을 설명했다. 위성락 실장은 이번 회의를 통해 아세안과 APEC 회원국들이 한반도 평화공존 및 공동 성장 정책에 대해 변함없는 지지를 보내고 있음을 확인할 것이라고 밝혔다. 그는 긍정적인 외교 메시지를 발신하여 지역 안정에 기여하겠다는 입장을 강조했다.

또한 위성락 실장은 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질적인 외교 성과를 내겠다는 포부를 밝혔다. 에너지 공급망, 초국가적 범죄 단속, 그리고 식량 안보 등 글로벌 차원의 공동 도전 과제에 대해 해결책을 주도적으로 논의할 것이라고 전했다. 이는 단순한 외교적 포럼 참여를 넘어, 실질적인 정책 협력을 통한 국가 이익 증대에 초점을 맞춘 전략으로 해석된다.

국민 체감형 외교 구현을 위한 실질 협력 확대

이번 해외 순방은 이재명 대통령의 취임 이후 초기 외교 전략이 어떻게 구체화되는지를 보여주는 중요한 지표가 될 것이다. 정부는 주요국과의 협력을 강화함으로써 한국 기업들의 해외 진출 지원을 넘어, 국내 소비자와 산업계에도 직접적인 혜택을 돌려주는 '국민 체감형 외교'를 지속적으로 구현해 나갈 계획이다. 이를 통해 국제 정세 변화 속에서도 한국의 경제적 번영과 안보 안정을 함께 도모한다는 방침이다.