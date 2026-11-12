이재명 정부, 충청권 메가프로젝트 첫 삽…392조원 반도체 투자 착공

이재명 대통령이 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 현장을 찾아 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석했다. 392조원 규모의 대규모 반도체 및 AI 인프라 구축이正式启动되며 국가균형발전의 새로운 전환점이 마련됐다.

이재명 대통령은 12일 충남 아산시에 위치한 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장을 찾아 충청권 메가프로젝트 의 첫 삽을 뜨는 착공식에 직접 참석했다.

이날 행사는 이재명 정부가 지난 6월 발표한 3대 메가프로젝트의 첫번째 사업이 공식적으로 시작됨을 알리는 중요한 뜻깊은 자리였다.

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392조원 규모 투자…국가균형발전의 디딤돌

이 대통령은 축사를 통해 이번 프로젝트가 단순한 기업의 생산시설 확장에 그치지 않고, 지역 경제와 국민의 삶을 실질적으로 변화시키는 '모두의 성장'과 '진정한 국가균형발전'의 핵심이 될 것이라고 강조했다.

정부는 지난 6월 말 대규모 반도체와 인공지능(AI) 데이터 센터, 그리고 피지컬 AI 투자를 담은 3대 메가프로젝트 전략을 발표했다.

충청권에서는 지난 7월 열린 국민보고회를 통해 삼성전자와 SK그룹 등 주요 기업과 함께 총 392조원 규모의 투자 계획을 구체화한 바 있다.

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이 대통령은 이날 현장에서 "대한민국 산업 지도를 새롭게 바꿀 3개 첨단 투자사업이 힘차게 첫 삽을 뜨게 되었다"며, 이번 착공이 충청권의 눈부신 도약을 넘어 대체 불가능한 대한민국의 기반을 다지는 견고한 디딤돌이 되기를 기대한다고 밝혔다.

또한 "불과 4개월 만에 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다"며, 이러한 혁신의 물결이 아산과 세종에 멈추지 않고 충청권 전역으로 빠르게 확산되고 있다고 평가했다.

민관 협력 체계…인허가 단축과 규제 개선

이 대통령은 착공식 참석 후 이재용 삼성전자 회장, 김정관 산업통상부 장관, 박수현 충남지사와 함께 공사의 시작을 알리는 시삽 행사에 함께했다.

행사에 참여한 관계자들은 함께 "대한민국 초격차, 충청에서 파이팅"이라고 구호를 외치며 향후 사업의 성공을 다짐했다.

이후 이 대통령은 이재용 회장의 안내를 받아 온양캠퍼스 연구동을 방문했다.

이곳에서 이 대통령은 온양캠퍼스가 주력으로 생산할 7세대 고대역폭메모리인 HBM4E와 첨단 패키징 기술이 적용된 2.5D 어드밴스드 패키지 샘플이 담겨 있는 방명록에 서명을 남겼다.

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이 대통령은 현장视察 후 열린 메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의에서 "3대 메가프로젝트를 발표한 이후 넉 달간 정부와 기업이 단순한 속도전을 넘어 전격전을 해 왔다"고 평가했다.

이 대통령은 "중요한 것은 말이 아니라 행동이며, 약속이 아니라 실행"이라고 강조하며, 예정된 사업들이 제때 착공되어 진행되어야 지역에 거주하는 시민들이 "내 삶이 정말 나아진다"는 희망을 가질 수 있다고 말했다.

지방정부 역할과 후속 조치…정주 환경 조성

이 대통령은 지방정부의 역할이 매우 중요하다며, 충청남도가 투자 사업별로 전담관을 지정하여 인허가 절차를 단축하고 규제를 개선하는 등 착공 시기 단축에 크게 기여했다고 평가했다.

이 대통령은 이러한 모범 사례를 다른 지방정부와도 공유해줄 것을 요청했다.

또한 이 대통령은 "노동자와 그 가족들이 지역에 정착해야 실제 지역 투자의 의미가 배가된다"며, 주거, 교통, 문화 등 정주 환경을 갖추는 데 지방정부가 각별히 힘써줄 것을 당부했다.

이 대통령은 충청권뿐 아니라 호남권과 영남권의 모든 투자 계획들도 차질 없이 추진될 수 있도록 인허가, 전력, 용수 등 핵심 인프라 구축에 중앙정부와 지방정부가 원팀이 되어 끝까지 책임지고 챙기겠다고 약속했다.