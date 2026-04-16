이재명 대통령, 세월호 12주기 기억식서 '안전 최우선' 의지 재확인

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기 기억식에 처음으로 참석하여 국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼겠다는 강력한 의지를 표명하고, 희생자들을 추모하며 안전한 사회 건설을 다짐했습니다.

이재명 대통령 은 16일 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 희생자들을 추모하고 국민의 생명과 안전을 지키겠다는 강력한 의지를 표명했습니다. 이 대통령은 추도사에서 "생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다"며 "어떠한 상황에서도 국민을 지켜내는 나라, 온전히 믿고 의지할 수 있는 나라를 만들겠다"고 강조했습니다. 이는 국민이 체감할 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 통해 세월호가 남긴 과제를 완수하겠다는 약속으로 해석됩니다. 이 대통령은 검은 정장에 세월호를 상징하는 노란 리본을 달고 참석했으며, 김혜경 여사도 함께 했습니다. 현직 대통령이 세월호 기억식에 참석한 것은 이번이 처음으로, 이전 대통령들은 모두 불참하거나 재임 기간에는 참석하지 않았습니다. 이러한 행보는 세월호 참사 의 아픔을 국가적으로 기억하고 재발 방지에 대한 의지를 다지겠다는 메시지를 전달한 것으로 보입니다.

이 대통령은 "12년이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다"며 유가족들의 슬픔에 깊이 공감하고, 안전한 사회를 만들기 위한 헌신에 경의를 표했습니다. 또한, 이 대통령은 "대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다"며 "그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다"고 다짐했습니다. 그는 국가의 존재 이유가 국민의 생명과 안전을 지키는 것이라고 역설하며, 이 기본 원칙을 바로 세우겠다고 약속했습니다. "지난 슬픔을 넘어, 더 나은 내일로 나아가는 것. 그것이 바로 지금을 살아가는 우리의 몫"이라며, 304명의 희생자와 그들의 꿈이 결코 잊히지 않을 것이라고 말했습니다. 이 대통령은 이날 오전 수석보좌관회의에서도 세월호 12주기를 언급하며, 국민의 생명과 안전이 금전적 이익이나 국가 권력 부재로 위협받는 일이 재발하지 않도록 국정 책임자로서 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 이는 지난해 대선 후보 시절 SNS를 통해 "어떤 비용과 이익도 국민의 안전과 생명에 앞설 수 없는 나라를 만들어 가자"고 했던 약속을 재확인하는 것으로, 국민에게 두터운 국가 보호막을 제공하겠다는 의지를 분명히 한 것입니다. 이 대통령은 다시 한번 깊은 애도를 표하며 "기억하겠습니다. 잊지 않겠습니다"라고 마무리했습니다





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이재명 대통령 세월호 참사 12주기 안전 추모

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